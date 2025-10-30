สิ้น พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปอย่างสงบในวัย 91 ปี ลูกพรรคร่วมอาลัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 หลังจากมีรายงานว่า พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 91 ปี ท่ามกลางความอาลัยของผู้ใกล้ชิดและสมาชิกพรรค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก่อแก้ว พิกุลทอง - Kokaew Pikulthong
นายก่อแก้ว กล่าวถึงช่วงเวลาที่ พล.ต.ท. วิโรจน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคระหว่างปี 2557-2562 ซึ่งเป็นช่วงหลังการรัฐประหารของ คสช. ว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากอำนาจรัฐ แต่ท่านยังคงยืนหยัดในจุดยืนของพรรคเพื่อไทย ไม่ยอมรับการยึดอำนาจ และเรียกร้องให้คืนสิทธิการปกครองแก่ประชาชนโดยเร็ว ทั้งยังสามารถนำพาพรรคให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนั้นมาได้อย่างสง่างาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย
พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นบุตรของนายเซ้ง และนางกี เปาอินทร์
พล.ต.ท. วิโรจน์ สมรสกับนางวินิจ เปาอินทร์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุตรชาย 4 คน และบุตรสาว 2 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nuttakrit Powintara
ประวัติการทำงาน พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ - Dr.Prompong Nopparit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย
วงการการเมืองไทยสูญเสียบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่าน หลังจาก พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปอย่างสงบในวัย 91 ปี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 หลังจากมีรายงานว่า พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 91 ปี ท่ามกลางความอาลัยของผู้ใกล้ชิดและสมาชิกพรรค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก่อแก้ว พิกุลทอง - Kokaew Pikulthong
ด้าน นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า พล.ต.ท. วิโรจน์ เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนให้ความเคารพอย่างสูง มีความเมตตาและพร้อมให้คำแนะนำทางกฎหมายกับลูกพรรคมาโดยตลอด
นายก่อแก้ว กล่าวถึงช่วงเวลาที่ พล.ต.ท. วิโรจน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคระหว่างปี 2557-2562 ซึ่งเป็นช่วงหลังการรัฐประหารของ คสช. ว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากอำนาจรัฐ แต่ท่านยังคงยืนหยัดในจุดยืนของพรรคเพื่อไทย ไม่ยอมรับการยึดอำนาจ และเรียกร้องให้คืนสิทธิการปกครองแก่ประชาชนโดยเร็ว ทั้งยังสามารถนำพาพรรคให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนั้นมาได้อย่างสง่างาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย
ประวัติ พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์
พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นบุตรของนายเซ้ง และนางกี เปาอินทร์
พล.ต.ท. วิโรจน์ สมรสกับนางวินิจ เปาอินทร์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุตรชาย 4 คน และบุตรสาว 2 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nuttakrit Powintara
ประวัติการทำงาน พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์
พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ เริ่มต้นเส้นทางราชการในตำแหน่งสารวัตรใหญ่ สน.สำเหร่ ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จากนั้นได้เข้าสู่การเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็น สส.อ่างทอง หลายสมัย และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของ พล.อ. สุจินดา คราประยูร รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย
ต่อมาได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการคืนอำนาจให้ประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ - Dr.Prompong Nopparit
พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพรรคเพื่อไทย ก่อนจะจากไปอย่างสงบในวัย 91 ปี