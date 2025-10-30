เปิด 5 ต้นไม้ ดึงดูดงูเข้าบ้านได้ง่าย คุ้นตาคนไทยชอบปลูก มีอยู่หลายบ้าน ควรระวัง

เปิดรายชื่อ 5 ต้นไม้ ที่แนะนำว่าไม่ควรปลูกในบ้าน เพราะอาจดึงดูดงูเข้าบ้านได้ง่าย คุ้นตาคนไทยชอบปลูก มีให้เห็นหลายบ้าน
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha ของเวียดนาม เผยเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ 5 ชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรปลูกในบ้าน เนื่องจากดึงดูดงูเข้าบ้านได้ง่าย จากพื้นที่สีเขียวร่มรื่นอาจจะกลายเป็นรังของอสรพิษโดยไม่รู้ตัว และเป็นอันตรายต่อคนในบ้าน ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง ซึ่งมีหลายชนิดที่นิยมปลูกในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
1. ต้นกล้วย
2. เฟื่องฟ้า
ต้นเฟื่องฟ้า นิยมปลูกในหลายบ้าน สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เนื่องจากทั้งเพาะปลูกง่ายและยังออกดอกตลอดปี รวมถึงมีความหมายทางฮวงจุ้ยที่ดี โดยมักปลูกไว้บริเวณใกล้ประตูรั้ว แต่จุดนี้เองที่เอื้อให้งูเข้าบ้านได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อใบเฟื่องฟ้ามีความหนาแน่นติดกัน ส่วนโคนต้นยังมีกิ่งแห้งและใบร่วงจำนวนมาก จึงยิ่งเป็นที่ซุกซ่อนของงูได้เป็นอย่างดี
3. พลูด่าง
พลูด่าง เป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารและบ้านเรือน มีวิธีการปลูกและดูแลง่าย อีกทั้งยังช่วยกรองอากาศได้ดี แต่หากปลูกพลูด่างมากเกินไป โดยเฉพาะบริเวณติดกับกำแพง สนามหญ้า หรือปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นจนรก จะทำให้พื้นที่ชื้นและแสงไม่ส่องถึง เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับงู
4. เบญจมาศอินเดีย
ดอกเบญจมาศอินเดีย มีความสวยงาม และยังมีความหมายอันทรงพลังในความเชื่อด้านโชคลาง จึงได้รับความนิยมนำมาปลูกในบริเวณบ้าน โดยนิยมปลูกเป็นรั้ว หรือสร้างพื้นที่สีเขียวตรงระเบียง แต่พืชชนิดนี้เติบโตเร็วและเป็นพุ่มหนา ทำให้พื้นที่โดยรอบมืดและชื้น กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่งูชอบเช่นกัน
5. ไผ่และไผ่ประดับ
ไผ่ หรือ ไผ่ประดับ มักนิยมปลูกเป็นรั้ว ให้บรรยากาศความรู้สึกสงบและเย็นสบาย แต่ต้นไผ่มีความหนาแน่นและมีช่องว่างมากมาย ง่ายต่อการสะสมความชื้น จึงเป็นที่ซ่อนตัวของงู โดยเฉพาะงูที่กินหนูเป็นอาหารหลัก ซึ่งในไทยก็คือ งูสิง โดยงูอาจจะวางไข่ในรากไผ่ได้
ปลูกต้นไม้ 5 ชนิดดังกล่าวได้ แต่มีวิธีการระวัง
เมื่อรู้เช่นนี้แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดหรือกำจัดต้นไม้เหล่านี้ทิ้งทันที เพียงแต่ต้องระมัดระวังและดูแลมากเป็นพิเศษ โดยหมั่นตัดแต่งให้โปร่งโล่ง อย่าปล่อยให้ขึ้นอยู่หนาแน่นเกินไป รวมทั้งกำจัดวัชพืชและเก็บกวาดใบแห้งที่ร่วงพื้น ทั้งนี้ สามารถปลูกตะไคร้ สะระแหน่ สับปะรด หรือต้นหอม เพื่อช่วยป้องกันงูในพื้นที่ได้
หลายบ้านนิยมปลูกต้นไม้นานาพรรณเพื่อความร่มรื่น หรือประดับไว้เพื่อความสวยงาม โดยอาจจะพิจารณาจากแค่ความชอบและรูปทรงสีสัน แต่ต้นไม้บางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะปลูกในบ้าน ด้วยเหตุผลเรื่องการดูแลรักษา หรือความเชื่อต่าง ๆ และมีต้นไม้บางชนิดอาจนำมาซึ่ง "แขกไม่ได้รับเชิญ"
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha ของเวียดนาม เผยเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ 5 ชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรปลูกในบ้าน เนื่องจากดึงดูดงูเข้าบ้านได้ง่าย จากพื้นที่สีเขียวร่มรื่นอาจจะกลายเป็นรังของอสรพิษโดยไม่รู้ตัว และเป็นอันตรายต่อคนในบ้าน ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง ซึ่งมีหลายชนิดที่นิยมปลูกในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ต้นไม้ 5 ชนิดที่ดึงดูดงูเข้าบ้านได้ง่าย
1. ต้นกล้วย
ต้นกล้วย มักนิยมปลูกไว้หลังบ้านหรือบริเวณมุมสวน เนื่องจากดูแลง่าย และสามารถใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยได้ทั้งต้น แต่ลำต้นของต้นกล้วยมีน้ำมากและใบหนาทึบ ทำให้ภายในต้นกล้วยเย็นและชื้นอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่งูชอบ พวกมันจะเลื้อยเข้าไปซุกซ่อนตัวในใบกล้วย หรือขดตัวตรงโคนต้น รวมไปถึงใบที่ร่วงพื้น
2. เฟื่องฟ้า
ต้นเฟื่องฟ้า นิยมปลูกในหลายบ้าน สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เนื่องจากทั้งเพาะปลูกง่ายและยังออกดอกตลอดปี รวมถึงมีความหมายทางฮวงจุ้ยที่ดี โดยมักปลูกไว้บริเวณใกล้ประตูรั้ว แต่จุดนี้เองที่เอื้อให้งูเข้าบ้านได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อใบเฟื่องฟ้ามีความหนาแน่นติดกัน ส่วนโคนต้นยังมีกิ่งแห้งและใบร่วงจำนวนมาก จึงยิ่งเป็นที่ซุกซ่อนของงูได้เป็นอย่างดี
3. พลูด่าง
พลูด่าง เป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารและบ้านเรือน มีวิธีการปลูกและดูแลง่าย อีกทั้งยังช่วยกรองอากาศได้ดี แต่หากปลูกพลูด่างมากเกินไป โดยเฉพาะบริเวณติดกับกำแพง สนามหญ้า หรือปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นจนรก จะทำให้พื้นที่ชื้นและแสงไม่ส่องถึง เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับงู
4. เบญจมาศอินเดีย
ดอกเบญจมาศอินเดีย มีความสวยงาม และยังมีความหมายอันทรงพลังในความเชื่อด้านโชคลาง จึงได้รับความนิยมนำมาปลูกในบริเวณบ้าน โดยนิยมปลูกเป็นรั้ว หรือสร้างพื้นที่สีเขียวตรงระเบียง แต่พืชชนิดนี้เติบโตเร็วและเป็นพุ่มหนา ทำให้พื้นที่โดยรอบมืดและชื้น กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่งูชอบเช่นกัน
5. ไผ่และไผ่ประดับ
ไผ่ หรือ ไผ่ประดับ มักนิยมปลูกเป็นรั้ว ให้บรรยากาศความรู้สึกสงบและเย็นสบาย แต่ต้นไผ่มีความหนาแน่นและมีช่องว่างมากมาย ง่ายต่อการสะสมความชื้น จึงเป็นที่ซ่อนตัวของงู โดยเฉพาะงูที่กินหนูเป็นอาหารหลัก ซึ่งในไทยก็คือ งูสิง โดยงูอาจจะวางไข่ในรากไผ่ได้
ปลูกต้นไม้ 5 ชนิดดังกล่าวได้ แต่มีวิธีการระวัง
เมื่อรู้เช่นนี้แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดหรือกำจัดต้นไม้เหล่านี้ทิ้งทันที เพียงแต่ต้องระมัดระวังและดูแลมากเป็นพิเศษ โดยหมั่นตัดแต่งให้โปร่งโล่ง อย่าปล่อยให้ขึ้นอยู่หนาแน่นเกินไป รวมทั้งกำจัดวัชพืชและเก็บกวาดใบแห้งที่ร่วงพื้น ทั้งนี้ สามารถปลูกตะไคร้ สะระแหน่ สับปะรด หรือต้นหอม เพื่อช่วยป้องกันงูในพื้นที่ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha