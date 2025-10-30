HILIGHT
รอดหวุดหวิด ! หญิงถูกรางวัลที่ 1 ถูกหลอกโอนเงินล้าน ตำรวจ-ธนาคารช่วยได้คืน

          หญิงเชียงราย ถูกรางวัลที่ 1 ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน 1.9 ล้าน โชคดีตำรวจและธนาคารช่วยไว้ทัน ตามเงินคืนได้ครบจำนวน

หญิงเชียงราย ถูกรางวัลที่ 1 ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ตำรวจ ศปก.สภ.เมืองพิษณุโลก และตำรวจภูธรภาค 6 แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดเงินสดกว่า 3,100,000 บาท จากเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยวันนี้ได้มอบคืนเงินให้ผู้เสียหายจำนวน 1,900,000 บาท

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายเข้าถอนเงินสดผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก หลายรายการ จึงเข้าตรวจสอบและพบกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน 4 คน อยู่บริเวณศูนย์อาหาร พร้อมของกลางเป็นเงินสดกว่า 3,100,000 บาท

          เมื่อสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินสดได้ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม ประกอบด้วย เงินสดจำนวน 3,100,000 บาท โทรศัพท์มือถือ iPhone รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ สีดำที่ ใช้ในการกระทำความผิด จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบเอกสารการถอนเงินสด 3 ฉบับ รวมมูลค่ากว่า 2,990,000 บาท โดยเชื่อมโยงบัญชีของผู้เสียหาย 3 ราย

          เมื่อตรวจสอบในโทรศัพท์ของผู้ต้องหา พบการพูดคุยกับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ และเชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อ น.ส.พรหมพร อายุ 22 ปี ผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนเงิน 1,900,000 บาท 

หญิงเชียงราย ถูกรางวัลที่ 1 ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ด้านผู้เสียหายเล่าว่า ตนทำอาชีพรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ จ.เชียงราย โดยเมื่อเดือนเมษายน 2568 ตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ได้รับเงินประมาณ 6,000,000 บาท โดยได้แบ่งเงินให้พ่อแม่และพี่สาว รวม 4,000,000 บาท ส่วนตนเองเหลืออยู่ประมาณเกือบ 2,000,000 บาท

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ได้รับสายอ้างตัวว่าเป็นพนักงานธนาคาร บอกว่าบัญชีของตนผิดปกติ มีคนนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย แนะนำให้แจ้งความ จากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอนสายให้ตำรวจปลอมรับเรื่องแจ้งความ ก่อนจะหลงเชื่อโอนเงินทั้งหมดที่มีจำนวน 1,900,000 บาท ให้ไปตรวจสอบ โดยตำรวจปลอมอ้างว่าห้ามบอกใครแม้กระทั่งครอบครัว

          จากนั้นมีสายจากธนาคารที่ตนฝากเงินอยู่โทร. มาสอบถามว่ามีการโอนเงินออกไปจริงหรือไม่ ทำให้รู้ว่าโดนหลอกแล้ว จึงได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย และวันนี้ได้เดินทางมารับเงินคืน 1,900,000 บาท รู้สึกดีใจมาก ๆ เพราะนี่คือเงินทั้งหมดที่มี โดยกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนที่นำเงินมาคืนได้

หญิงเชียงราย ถูกรางวัลที่ 1 ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
 
          พล.ต.ต. ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ยืนยันว่า ตำรวจไม่เคยมีนโยบายในลักษณะดังกล่าว ส่วนการสืบสวนพบว่าคนร้ายแบ่งหน้าที่กันทำเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มบัญชีม้า ทำหน้าที่เปิดบัญชี ถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ กลุ่มควบคุมเงิน รับเงินสด จ่ายค่าตอบแทน และส่งต่อให้กลุ่มผู้บงการ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีผู้ต้องหาได้แล้ว รวม 7 คน

          ขณะที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ต้องชื่นชมตำรวจ โดยเฉพาะผู้กำกับเมืองพิษณุโลก พ.ต.อ. วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ เพราะท่านได้ประสานกำชับธนาคารในจังหวัดว่า หากมีการถอนเงินจำนวนมาก เช่น 2,000,000 บาท ให้รีบแจ้งตำรวจตรวจสอบ 

          ก่อนจะเกิดคดีของ คุณพรหมพร ธนาคารในห้างแห่งหนึ่งเคยแจ้งว่ามีการถอนเงิน 5,000,000 บาท เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นแก๊งบัญชีม้าอาชีพ ถอนเงินแล้วหลบหนี วันต่อมายังมาถอนอีก 3,000,000 บาท ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบอีกครั้งพบผู้ต้องสงสัย 4 คน พร้อมเงินสด 3,000,000 บาท ถามก็ตอบไม่ได้ว่าเงินอะไร จึงดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินไว้ก่อน ต่อมาผู้ต้องหาบางรายยอมรับว่ารับจ้างถอนเงิน ได้ค่าจ้าง 1% ขณะนี้เจ้าหน้าที่ออกหมายจับแก๊งบัญชีม้าอาชีพเพิ่มเติมอีก 4 คน และจับได้แล้ว 3 คน ที่แม่สอด จ.ตาก


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 





