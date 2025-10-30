HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

เซอร์ไพรส์ ! ตะวันฉาย เปิดตัวลูกชาย-ภรรยา พร้อมภาพฉลองแต่งงานกับ ฟีม สาวิตา

           ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก เผยโมเมนต์ชีวิตจริงสุดอบอุ่น เปิดตัวภรรยาคนสวย ฟีม สาวิตา และลูกชายสุดน่ารัก น้องคิริน งานนี้แฟนคลับถึงกับคอมเมนต์รัว ๆ 
ตะวันฉาย เปิดตัวลูกชาย ฉลองแต่งงานกับภรรยา ฟีม สาวิตา

ภาพจากเฟซบุ๊ก ตะวันฉาย P.K


          นักมวยชื่อดัง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต สร้างความประหลาดใจให้แฟน ๆ ชาวมวยทั้งประเทศ เมื่อเปิดเผยภาพฉลองมงคลสมรสกับเจ้าสาวคนสวย ฟีม สาวิตา พร้อมกันนั้นยังเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวลูกชายน้อย "น้องคิริน

          ทั้งนี้ ตะวันฉาย โพสต์ภาพโมเมนต์แสนอบอุ่นกับภรรยาสาวคนสวย ฟีม สาวิตา และลูกชาย น้องคิริน พร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ตะวันฉาย P.K ระบุว่า “KIRIN”  


 

ตะวันฉาย เปิดตัวลูกชาย ฉลองแต่งงานกับภรรยา ฟีม สาวิตา

ภาพจากเฟซบุ๊ก Sawita Yingchuan

        ขณะที่ เจ้าสาว ฟีม สาวิตา ก็ได้โพสต์ภาพหวานคู่สามีในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแคปชันที่ทำเอาหลายคนยิ้มไม่หุบ “He took my heart, so I took his last name” (เขาขโมยหัวใจฉันไป ฉันเลยเอานามสกุลเขามาใช้) บรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรัก 

          งานนี้แฟน ๆ ของ ตะวันฉาย และแฟนมวยไทยทั่วไปต่างแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม หลายคนแสดงความประหลาดใจที่ตะวันฉายสามารถเก็บความลับเรื่องการแต่งงานและการมีลูกได้อย่างแนบเนียน จนกระทั่งมาเปิดเผยพร้อมกันทีเดียว ซึ่งคอมเมนต์จากแฟนคลับเต็มไปด้วยคำอวยพรและความชื่นชม 

          ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับ ตะวันฉาย และ ฟีม สาวิตา ด้วยนะคะ 

ตะวันฉาย เปิดตัวลูกชาย ฉลองแต่งงานกับภรรยา ฟีม สาวิตา

ภาพจากเฟซบุ๊ก ตะวันฉาย P.K

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เซอร์ไพรส์ ! ตะวันฉาย เปิดตัวลูกชาย-ภรรยา พร้อมภาพฉลองแต่งงานกับ ฟีม สาวิตา โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 21:21:58 1,359 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย