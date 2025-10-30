นักมวยชื่อดัง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต สร้างความประหลาดใจให้แฟน ๆ ชาวมวยทั้งประเทศ เมื่อเปิดเผยภาพฉลองมงคลสมรสกับเจ้าสาวคนสวย ฟีม สาวิตา พร้อมกันนั้นยังเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวลูกชายน้อย "น้องคิริน"
ทั้งนี้ ตะวันฉาย โพสต์ภาพโมเมนต์แสนอบอุ่นกับภรรยาสาวคนสวย ฟีม สาวิตา และลูกชาย น้องคิริน พร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ตะวันฉาย P.K ระบุว่า “KIRIN”
ขณะที่ เจ้าสาว ฟีม สาวิตา ก็ได้โพสต์ภาพหวานคู่สามีในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแคปชันที่ทำเอาหลายคนยิ้มไม่หุบ “He took my heart, so I took his last name” (เขาขโมยหัวใจฉันไป ฉันเลยเอานามสกุลเขามาใช้) บรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรัก
งานนี้แฟน ๆ ของ ตะวันฉาย และแฟนมวยไทยทั่วไปต่างแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม หลายคนแสดงความประหลาดใจที่ตะวันฉายสามารถเก็บความลับเรื่องการแต่งงานและการมีลูกได้อย่างแนบเนียน จนกระทั่งมาเปิดเผยพร้อมกันทีเดียว ซึ่งคอมเมนต์จากแฟนคลับเต็มไปด้วยคำอวยพรและความชื่นชม
ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับ ตะวันฉาย และ ฟีม สาวิตา ด้วยนะคะ