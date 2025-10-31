HILIGHT
จุกหัวใจ.. พี่ชายป่วยหนัก เซอร์ไพรส์ให้ของขวัญน้องชาย ชิ้นสุดท้ายก่อนลาจากในวันเกิด

          เรื่องราวจุกหัวใจ พี่ชายวัย 15 ปี ป่วยหนัก แอบทำเซอร์ไพรส์ให้ iPhone เป็นของขวัญน้องชาย ชิ้นสุดท้ายก่อนลาจากในวันเกิด

ของขวัญวันเกิด
ภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

          วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ ผู้ใช้บัญชี TikTok @zfrn_had18 ในมาเลเซีย ได้แชร์คลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจ ในขณะที่เด็กชายวัย 15 ปี ป่วยหนัก นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล เขาได้ทำเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญวันเกิดน้องชาย และมันได้กลายเป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย ก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตในวันถัดมา ซึ่งเป็นวันเกิดของน้องชาย 

          รายงานเผยว่า มูฮัมหมัด ซาฟราน ฮาดี ผู้เป็นพี่ชายวัย 15 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก และพยายามต่อสู้รักษาตัวมานาน จนเมื่อกำลังจะถึงวันเกิดของ ไอดิล ฮาซิค น้องชายของเขา เขาได้ขอให้ครอบครัวช่วยเตรียมเซอร์ไพรส์ นำเงินของเขาไปซื้อโทรศัพท์ iPhone เพื่อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องชาย เพราะเขารู้ว่าน้องชายอยากได้มันมาตลอด 

ของขวัญวันเกิด
ภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

          โดยในคลิปวิดีโอจะเห็นว่า เมื่อน้องชายมาเยี่ยมที่ข้างเตียงโรงพยาบาล ฮาดี ก็หยิบกล่องของขวัญที่ซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มออกมาแล้วมอบให้แก่น้องชาย น้องชายของเขาประหลาดใจมาก  ก่อนที่จะเปิดของขวัญดู พร้อมกับร้องไห้สะอื้นออกมาด้วยความดีใจและซาบซึ้ง จากนั้นก็ก้มลงไปกอดและจูบศีรษะเพื่อขอบคุณพี่ชาย 

          ครอบครัวได้นำคลิปวิดีโอช่วงเวลาดังกล่าวมาเผยแพร่ พร้อมทั้งแจ้งข่าวเศร้าว่า ฮาดี ได้จากไปในเวลาประมาณเวลา 01.45 น. ซึ่งตรงกับวันเกิดน้องชายของเขาพอดี "เขาใช้เวลาวันสุดท้ายของชีวิตโดยไม่คิดถึงตัวเอง คิดถึงแต่น้องชายของเขา..

ของขวัญวันเกิด
ภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

ของขวัญวันเกิด
ภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

          ฮาดี ยังได้ฝากข้อความสุดท้ายถึงน้องชายไว้ว่า "นอกจากพ่อกับแม่ ไอดิลคือคนที่คอยเป็นเพื่อนและห่วงใยผมมากที่สุด เขาอยู่เคียงข้างผมเสมอ ไม่ว่าเวลาที่ผมอยากจะนอน อยากเล่นฟุตบอล หรือเล่นเกม เขาอยู่เคียงข้างผมเสมอ ในปีนี้ ผมอยากมอบโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เขา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก จากพี่ชาย และขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมเสมอ สุขสันต์วันเกิด ไอดิล ขอบคุณที่เป็นน้องชายที่เข้มแข็ง และซื่อสัตย์เสมอมา พี่ชายคนนี้รักคุณมาก

ของขวัญวันเกิด
ภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

ของขวัญวันเกิด
ภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

ของขวัญวันเกิด
ภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

          คลิปวิดีโอนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในวงกว้าง ต่างพากันเข้าไปแสดงความเสียใจและยกย่องเชิดชูหัวใจของพี่ชาย ซึ่งอายุเพียงแค่ 15 ปี แต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาป่วยหนักจนสูญเสียขา แต่เขาก็ยังคงกล้าหาญและยิ้มอยู่เสมอ เขามีจิตใจที่งดงามจนถึงช่วงเวลาสุดท้าย ผู้คนจะจดจำเขาในฐานะพี่ชายที่แสนดีและเปี่ยมไปด้วยความรัก  

ขอบคุณข้อมูลจาก : Mothership

ขอบคุณภาพจาก : TikTok @zfrn_had18

