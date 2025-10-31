จุกหัวใจ.. พี่ชายป่วยหนัก เซอร์ไพรส์ให้ของขวัญน้องชาย ชิ้นสุดท้ายก่อนลาจากในวันเกิด

เรื่องราวจุกหัวใจ พี่ชายวัย 15 ปี ป่วยหนัก แอบทำเซอร์ไพรส์ให้ iPhone เป็นของขวัญน้องชาย ชิ้นสุดท้ายก่อนลาจากในวันเกิด
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ ผู้ใช้บัญชี TikTok @zfrn_had18 ในมาเลเซีย ได้แชร์คลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจ ในขณะที่เด็กชายวัย 15 ปี ป่วยหนัก นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล เขาได้ทำเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญวันเกิดน้องชาย และมันได้กลายเป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย ก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตในวันถัดมา ซึ่งเป็นวันเกิดของน้องชาย
รายงานเผยว่า มูฮัมหมัด ซาฟราน ฮาดี ผู้เป็นพี่ชายวัย 15 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก และพยายามต่อสู้รักษาตัวมานาน จนเมื่อกำลังจะถึงวันเกิดของ ไอดิล ฮาซิค น้องชายของเขา เขาได้ขอให้ครอบครัวช่วยเตรียมเซอร์ไพรส์ นำเงินของเขาไปซื้อโทรศัพท์ iPhone เพื่อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องชาย เพราะเขารู้ว่าน้องชายอยากได้มันมาตลอด
โดยในคลิปวิดีโอจะเห็นว่า เมื่อน้องชายมาเยี่ยมที่ข้างเตียงโรงพยาบาล ฮาดี ก็หยิบกล่องของขวัญที่ซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มออกมาแล้วมอบให้แก่น้องชาย น้องชายของเขาประหลาดใจมาก ก่อนที่จะเปิดของขวัญดู พร้อมกับร้องไห้สะอื้นออกมาด้วยความดีใจและซาบซึ้ง จากนั้นก็ก้มลงไปกอดและจูบศีรษะเพื่อขอบคุณพี่ชาย
ครอบครัวได้นำคลิปวิดีโอช่วงเวลาดังกล่าวมาเผยแพร่ พร้อมทั้งแจ้งข่าวเศร้าว่า ฮาดี ได้จากไปในเวลาประมาณเวลา 01.45 น. ซึ่งตรงกับวันเกิดน้องชายของเขาพอดี "เขาใช้เวลาวันสุดท้ายของชีวิตโดยไม่คิดถึงตัวเอง คิดถึงแต่น้องชายของเขา.."
คลิปวิดีโอนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในวงกว้าง ต่างพากันเข้าไปแสดงความเสียใจและยกย่องเชิดชูหัวใจของพี่ชาย ซึ่งอายุเพียงแค่ 15 ปี แต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาป่วยหนักจนสูญเสียขา แต่เขาก็ยังคงกล้าหาญและยิ้มอยู่เสมอ เขามีจิตใจที่งดงามจนถึงช่วงเวลาสุดท้าย ผู้คนจะจดจำเขาในฐานะพี่ชายที่แสนดีและเปี่ยมไปด้วยความรัก
ขอบคุณข้อมูลจาก : Mothership
ขอบคุณภาพจาก : TikTok @zfrn_had18