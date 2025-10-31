ช็อก ! นางฟ้าพยาบาลสาวคนดัง ดับปริศนาในวัย 31 ปี เพื่อนสนิทโพสต์อาลัยสุดเศร้า

อดีตพยาบาลสาวสวยคนดัง ดับปริศนาในวัย 31 ปี เพื่อนโพสต์อาลัยสุดเศร้า แฟน ๆ รู้ข่าวสุดช็อก หลังสังเกตว่าหายไปหลายวัน
ภาพจาก Instagram irisirisss900
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เซี่ย โหย่วซิน หรือไอริส อดีตพยาบาลสาวในไต้หวัน ซึ่งผันตัวเป็นนางแบบสุดฮอต จนโด่งดังบนโซเชียลมีเดีย และได้ฉายาว่า "นางฟ้าพยาบาล" เกิดเสียชีวิตอย่างกะทันหันในวัย 31 ปี สร้างความตกใจให้เพื่อน ๆ ในวงการ รวมไปถึงแฟน ๆ และผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก
โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ฟ่าง ฉีหยวน หรือ สไปรท์ อินฟลูฯ สาวไต้หวัน ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.2 ล้านฟอลโลเวอร์ และเพื่อนสนิทของโหย่วซิน ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียยืนยันการเสียชีวิต พร้อมทั้งแสดงความอาลัยอย่างสุดเศร้า โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวว่า
"ไอริส เป็นเพื่อนที่ใจดี สวย สดใส เป็นกันเอง เราอยู่เคียงข้างกันในวันที่แย่ และเธอก็ใส่ใจฉันมาก เราคุยกันเรื่องพัฒนาตัวเอง และหน้าที่การงาน เรามีอะไรมากมายที่อยากทำด้วยกัน พอฉันไม่ได้ยินข่าวจากเธอตั้งแต่วันที่ 20 ก็รู้สึกร้อนใจ ก่อนที่ฉันจะได้รับข่าวที่ไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เธออายุแค่ 31 ปีเอง เป็นวัยที่กำลังสวยงามจริง ๆ ฉันรู้สึกใจสลายมาก ชาติหน้าเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกนะ"
ภาพจาก Instagram irisirisss900
ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง ระบุว่า "หลายคนตามหาเธอมาหลายวันแล้ว ฉันไม่รู้ว่าเธอได้กลับมาไต้หวัน หลังจากไปมาเลเซียหรือเปล่า ดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่ได้กลับมาไต้หวัน คงมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นแน่ ๆ"
เซี่ย โหย่วซิน เป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาวที่เป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย มีผู้ติดตามเธอบนอินสตาแกรมมากกว่า 532,000 ฟอลโลเว่อร์ ก่อนหน้านี้เธอเคยมีประเด็นร้อนหลายครั้ง เกี่ยวกับพฤติกรรมเปิดเผยในที่สาธารณะ ทั้งในซูเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงบนเครื่องบิน
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โหย่วซินได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า ซีอีโอชื่อดัง นามสกุลหวัง เคยไล่ตามจีบ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมา เธอกลับจากไปอย่างไม่คาดคิด นับเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
ภาพจาก Instagram irisirisss900
ภาพจาก Instagram irisirisss900
ภาพจาก Instagram irisirisss900
ภาพจาก Instagram irisirisss900
ภาพจาก Instagram irisirisss900