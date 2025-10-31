สาวอาสาเป็นนกต่อ จับบัญชีม้าหลังแฟนหนุ่มถูกหลอก ระบายแค้นสำเร็จ

สาวอาสาเป็นนกต่อ จับบัญชีม้าหลังแฟนหนุ่มถูกหลอก ล้างแค้นให้ได้สำเร็จ ได้รับค่าจ้างครั้งละ 2,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันจับกุมตัวนางสุนีย์ อายุ 39 ปี โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นธุระจัดหา โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความประกาศหาบัญชีธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และพัทยา โดยระบุว่ามีงานให้ทำ พร้อมเสนอค่าตอบแทนให้บัญชีละประมาณ 3,000-6,000 บาท
โดยกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่แฟนของผู้เสียหายเคยถูกหลอกให้ใช้บัญชีธนาคารในการรับโอนเงินจากการขายที่ดิน จนถูกดำเนินคดีที่ สน.พญาไท ผู้เสียหายสมัครใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยยินยอมเปิดบัญชีธนาคาร และนำบัญชีของตนเองไปใช้ในการล่อซื้อ จนนำไปสู่การจับกุมดังกล่าว
ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยให้การว่าตนมีหน้าที่เพียงตรวจสอบบัตรเอทีเอ็ม และแอปพลิเคชันของบุคคลที่นำบัญชีมาขายว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากใช้งานได้ ก็จะนำไปส่งมอบให้กับบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่กดเงินต่อไป โดยตนจะได้รับค่าจ้างครั้งละประมาณ 2,000 บาท เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัว นางสุนีย์ส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB