บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2568 ของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดทางให้ทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาสานต่อภารกิจทางการเมือง และล่าสุด ผลการลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมมีมติเลือก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ด้วยคะแนนโหวต 354 เสียง จากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 369 คน ขณะที่มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเพียง 15 เสียง
การขึ้นมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคของ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นับเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของพรรค เพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างนักการเมืองรุ่นใหญ่กับคนรุ่นใหม่ และเตรียมเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยพลังและวิสัยทัศน์ใหม่ ขณะที่หลายคนอยากรู้ว่า จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ประวัติคือใคร ? ทำไมวันนี้ขึ้นเป็นผู้นำของพรรคเพื่อไทยได้ วันนี้ทีมงานกระปุกดอทคอมพาไปรู้จักเขาคนนี้กันค่ะ
ประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ภรรยาคือใคร
ประวัติการศึกษา จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับเส้นทางการเมือง
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เข้าสู่สนามการเมืองครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยได้รับเลือกเป็น สส.เชียงใหม่ ถึง 5 สมัย และได้รับตำแหน่งสำคัญในพรรคเพื่อไทย เช่น รองหัวหน้าพรรค เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน และแพทองธาร ชินวัตร จนได้รับฉายาว่า ขุนพลเศรษฐกิจของพรรค ล่าสุดกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่
นอกจากนี้ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ยังมีบทบาทด้านคณะกรรมาธิการสำคัญ ๆ เช่น กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงกรรมาธิการงบประมาณ โดยเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท
ประสบการณ์การทำงานโดยย่อของ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
- อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
- อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
- อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
- อดีตกรรมาธิการงบประมาณ
ทรัพย์สินของจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
สำหรับ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายหลังเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เมื่อปี 2566 โดยระบุสถานภาพสมรสกับ วิสาระดี เตชะธีรวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเดียวกัน
จากการเปิดเผยข้อมูลพบว่า ทั้งสองพร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น กว่า 98.47 ล้านบาท แบ่งเป็นของนายจุลพันธ์ 57.79 ล้านบาท, ของนางวิสาระดี 40.27 ล้านบาท และในส่วนของบุตร 404,328 บาท ขณะเดียวกันยังมีหนี้สินรวม 105,295 บาท
รายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ ได้แก่ ที่ดินจำนวน 18 แปลง มูลค่ารวมประมาณ 48.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร รวมถึง อสังหาริมทรัพย์ 2 หลัง มูลค่ารวม 15.66 ล้านบาท ประกอบด้วยห้องชุดที่หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และบ้านเดี่ยวย่านพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีเงินลงทุนของทั้งคู่รวม 26.11 ล้านบาท รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวของนางวิสาระดี เช่น กระเป๋าหรู 7 ใบ มูลค่ารวม 2.3 ล้านบาท และ นาฬิกาข้อมือ 7 เรือน มูลค่ารวม 3.04 ล้านบาท