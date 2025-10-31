HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

เปิดประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ทายาทนักการเมืองชื่อดัง สู่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

            ประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ลูกชายอดีตรองนายกรัฐมนตรี ขึ้นแท่นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เสียงโหวตถล่มทลาย ด้วยภาพลักษณ์นักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีทั้งประสบการณ์และแนวคิดทันสมัย 

ภาพจาก พรรคเพื่อไทย

          บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2568 ของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดทางให้ทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาสานต่อภารกิจทางการเมือง และล่าสุด ผลการลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมมีมติเลือก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ด้วยคะแนนโหวต 354 เสียง จากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 369 คน ขณะที่มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเพียง 15 เสียง

          การขึ้นมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคของ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นับเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของพรรค เพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างนักการเมืองรุ่นใหญ่กับคนรุ่นใหม่ และเตรียมเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยพลังและวิสัยทัศน์ใหม่ ขณะที่หลายคนอยากรู้ว่า จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ประวัติคือใคร ? ทำไมวันนี้ขึ้นเป็นผู้นำของพรรคเพื่อไทยได้ วันนี้ทีมงานกระปุกดอทคอมพาไปรู้จักเขาคนนี้กันค่ะ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

ประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

           จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หรือ หนิม เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2518 (ปัจจุบันอายุ 50 ปี) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลูกชายของ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ เพ็ชรี อมรวิวัฒน์ 

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ภรรยาคือใคร

          ชีวิตครอบครัวของ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมรสกับ วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ หรือ ยิ้ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย และเป็นบุตรสาวของ วิสาร เตชะธีราวัฒน์ แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยภาคเหนือ อดีต สส. เชียงราย 9 สมัย ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

ประวัติการศึกษา จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

          จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท (MBA) จาก Boston College สหรัฐอเมริกา 

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับเส้นทางการเมือง

           จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เข้าสู่สนามการเมืองครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยได้รับเลือกเป็น สส.เชียงใหม่ ถึง 5 สมัย และได้รับตำแหน่งสำคัญในพรรคเพื่อไทย เช่น รองหัวหน้าพรรค เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน และแพทองธาร ชินวัตร จนได้รับฉายาว่า ขุนพลเศรษฐกิจของพรรค ล่าสุดกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

           นอกจากนี้ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ยังมีบทบาทด้านคณะกรรมาธิการสำคัญ ๆ เช่น กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงกรรมาธิการงบประมาณ โดยเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

          จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ประกาศจะเดินหน้าพรรคเพื่อไทยในแนวทางสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม มุ่งผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในพรรค เพื่อให้พรรคแข็งแรงและเดินหน้าอย่างมั่นคงในระบอบประชาธิปไตย

ประสบการณ์การทำงานโดยย่อของ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 5 สมัย
- อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
- อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- อดีตกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
- อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
- อดีตกรรมาธิการงบประมาณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

ทรัพย์สินของจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

            สำหรับ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายหลังเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เมื่อปี 2566 โดยระบุสถานภาพสมรสกับ วิสาระดี เตชะธีรวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเดียวกัน

            จากการเปิดเผยข้อมูลพบว่า ทั้งสองพร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น กว่า 98.47 ล้านบาท แบ่งเป็นของนายจุลพันธ์ 57.79 ล้านบาท, ของนางวิสาระดี 40.27 ล้านบาท และในส่วนของบุตร 404,328 บาท ขณะเดียวกันยังมีหนี้สินรวม 105,295 บาท

            รายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ ได้แก่ ที่ดินจำนวน 18 แปลง มูลค่ารวมประมาณ 48.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร รวมถึง อสังหาริมทรัพย์ 2 หลัง มูลค่ารวม 15.66 ล้านบาท ประกอบด้วยห้องชุดที่หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และบ้านเดี่ยวย่านพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

            นอกจากนี้ ยังมีเงินลงทุนของทั้งคู่รวม 26.11 ล้านบาท รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวของนางวิสาระดี เช่น กระเป๋าหรู 7 ใบ มูลค่ารวม 2.3 ล้านบาท และ นาฬิกาข้อมือ 7 เรือน มูลค่ารวม 3.04 ล้านบาท 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ทายาทนักการเมืองชื่อดัง สู่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โพสต์เมื่อ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 16:12:13
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย