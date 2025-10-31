เปิดภาพวัยรุ่นตัวเล็กขโมยรถมอเตอร์ไซค์บริเวณพานทอง จ.ชลบุรี ทำให้โซเชียลเดือด คอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกยังเด็ก แต่พฤติกรรมเป็นโจร พร้อมโวยถามหาผู้อยู่เบื้องหลัง
ภาพจากเฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง เล่น-กิน-เที่ยว
เพจบ่อวิน ปลวกแดง เล่น-กิน-เที่ยว โพสต์ภาพและคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายเห็นเยาวชน 2 คน พยายามขโมยรถมอเตอร์ไซค์ในเขตพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยภาพชัดเจนพอให้ระบุได้ว่ายังเป็นเด็กวัยรุ่น ตัวเล็ก เหตุการณ์ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วพร้อมคำเตือนจากชาวบ้านในพื้นที่
แม้หลายคนในคอมเมนต์จะแสดงความตกใจที่เด็กยังตัวเล็กแต่ลงมือ แต่ก็มีคนเรียกร้องให้รับโทษเพื่อเป็นบทเรียน ขณะเดียวกันก็มีเสียงที่ชี้ว่าต้องสืบหาผู้บงการเบื้องหลังเพราะหลายความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตว่าเด็กไม่น่าทำคนเดียว ทำให้ประเด็นขยายจากตัวเด็กไปสู่การสอบสวนเครือข่ายที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำ
ขณะที่บางส่วนวิจารณ์ถึงความรับผิดชอบของครอบครัวและสังคม ที่มีส่วนผลักดันให้เด็กตกไปสู่การกระทำผิด อีกหลายคอมเมนต์ก็แซวในเชิงเหน็บแนมว่าถ้าผิดพลาดต่อเนื่อง อนาคตอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ คำพูดเหล่านี้ทำให้เรื่องไม่ใช่แค่คดีเล็ก ๆ แต่กลายเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องรีบแก้ไข
ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็น เช่น
- ห๊ะ !!! ไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่ต้องได้บทเรียน สถานพินิจเท่านั้น
- ล้างดากตัวเองยังบ่ทันเกี้ยงริเป็นโจร
- เอาไปขายต่อมีคนรับซื้อ
- เรื่องนี้ต้องมีผุ้ใหญชักจูงเด็กต้องขุดให้ตอมันผุดขึ้นมาเลยมีแน่นอนผุ้หยุ่ข้างหลังสงสารเด็กต้องมาเป็หยื่อให้เขาใช้ในทางที่ผิด
- ตัวแค่นี้ก็เริ่มเลยหรอ ?
- ขี้ไครหำบ่ทันหล่อน
- ตอนนี้ฝืกเด็กเป็นโจร เพราะจับได้ยังเป็นเยาวชน แค่ไปอยู่สถานพินิจ ไม่ว่าจะขโมยหรือลักทรัพย์ แต่คนที่อยู่เบื้องหลัง นั่นคือสำคัญ
- ดีดหำเอาเดะบักหล่า อย่าดื้อ
- ยังเด็กอยู่เลย
- ก็มีหัวโจกสั่งการ เด็กเอ๋ยเด็ก มาเป็นโจรแต่น้อยๆ โตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นยังไง
- หัดริเป็นขโมยตั้งแต่เด็กเลยนะ
- อนาคตของชาติ
- หมอยยังบ่ทันขึ้นอยู่ ริจะเป็นโจรแล้วเด็กน้อยเอ้ย
- โตขึ้นอนาคตได้อยู่บ้านหลังใหญ่แน่นอนครับ