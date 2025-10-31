HILIGHT
เปิดภาพเด็กขโมยมอเตอร์ไซค์ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เดือดไฟลุก นี่หรืออนาคตของชาติ !

 
             เปิดภาพวัยรุ่นตัวเล็กขโมยรถมอเตอร์ไซค์บริเวณพานทอง จ.ชลบุรี ทำให้โซเชียลเดือด คอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกยังเด็ก แต่พฤติกรรมเป็นโจร พร้อมโวยถามหาผู้อยู่เบื้องหลัง
 



ภาพเด็กขโมยมอเตอร์ไซค์
ภาพจากเฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง เล่น-กิน-เที่ยว 

           เพจบ่อวิน ปลวกแดง เล่น-กิน-เที่ยว โพสต์ภาพและคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายเห็นเยาวชน 2 คน พยายามขโมยรถมอเตอร์ไซค์ในเขตพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยภาพชัดเจนพอให้ระบุได้ว่ายังเป็นเด็กวัยรุ่น ตัวเล็ก เหตุการณ์ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วพร้อมคำเตือนจากชาวบ้านในพื้นที่

           แม้หลายคนในคอมเมนต์จะแสดงความตกใจที่เด็กยังตัวเล็กแต่ลงมือ แต่ก็มีคนเรียกร้องให้รับโทษเพื่อเป็นบทเรียน ขณะเดียวกันก็มีเสียงที่ชี้ว่าต้องสืบหาผู้บงการเบื้องหลังเพราะหลายความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตว่าเด็กไม่น่าทำคนเดียว ทำให้ประเด็นขยายจากตัวเด็กไปสู่การสอบสวนเครือข่ายที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำ

           ขณะที่บางส่วนวิจารณ์ถึงความรับผิดชอบของครอบครัวและสังคม ที่มีส่วนผลักดันให้เด็กตกไปสู่การกระทำผิด อีกหลายคอมเมนต์ก็แซวในเชิงเหน็บแนมว่าถ้าผิดพลาดต่อเนื่อง อนาคตอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ คำพูดเหล่านี้ทำให้เรื่องไม่ใช่แค่คดีเล็ก ๆ แต่กลายเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องรีบแก้ไข 

ภาพเด็กขโมยมอเตอร์ไซค์
ภาพจากเฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง เล่น-กิน-เที่ยว 

ภาพเด็กขโมยมอเตอร์ไซค์
ภาพจากเฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง เล่น-กิน-เที่ยว 

ภาพเด็กขโมยมอเตอร์ไซค์
ภาพจากเฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง เล่น-กิน-เที่ยว 


ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็น เช่น 


           - ห๊ะ !!! ไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่ต้องได้บทเรียน สถานพินิจเท่านั้น
           - ล้างดากตัวเองยังบ่ทันเกี้ยงริเป็นโจร
           - เอาไปขายต่อมีคนรับซื้อ
           - เรื่องนี้ต้องมีผุ้ใหญชักจูงเด็กต้องขุดให้ตอมันผุดขึ้นมาเลยมีแน่นอนผุ้หยุ่ข้างหลังสงสารเด็กต้องมาเป็หยื่อให้เขาใช้ในทางที่ผิด
           - ตัวแค่นี้ก็เริ่มเลยหรอ ?
           - ขี้ไครหำบ่ทันหล่อน
           - ตอนนี้ฝืกเด็กเป็นโจร เพราะจับได้ยังเป็นเยาวชน แค่ไปอยู่สถานพินิจ ไม่ว่าจะขโมยหรือลักทรัพย์ แต่คนที่อยู่เบื้องหลัง นั่นคือสำคัญ
           - ดีดหำเอาเดะบักหล่า อย่าดื้อ
           - ยังเด็กอยู่เลย
           - ก็มีหัวโจกสั่งการ เด็กเอ๋ยเด็ก มาเป็นโจรแต่น้อยๆ โตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นยังไง
           - หัดริเป็นขโมยตั้งแต่เด็กเลยนะ
           - อนาคตของชาติ
           - หมอยยังบ่ทันขึ้นอยู่ ริจะเป็นโจรแล้วเด็กน้อยเอ้ย
           - โตขึ้นอนาคตได้อยู่บ้านหลังใหญ่แน่นอนครับ
