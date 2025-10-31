โรงงาน BMW ระยอง ใจป๋าแจก โบนัสปี 2568 รวมมูลค่าเกือบแสนบาท สร้างเสียงฮือฮาในโซเชียล แฟนคลับแห่คอมเมนต์โรงงานในฝันของจริง
ภาพจากเฟซบุ๊ก หนุ่มสาวโรงงานชลบุรี
กระแสแรงในโลกออนไลน์ หลังเพจหนุ่มสาวโรงงานชลบุรี แชร์โพสต์รีวิวโรงงานในฝัน อย่าง BMW นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ที่ปีนี้เรียกได้ว่าแจกโบนัสแรงสุด ๆ โดยมีรายงานว่า โบนัสปี 2568 จัดเต็มถึง 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท และอีก 4,500 บาท
นอกจาก โบนัสปี 2568 แล้ว ในส่วนของสวัสดิการก็ไม่ธรรมดา เพราะ BMW ระยอง ถือว่าเป็นโรงงานที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตพนักงาน ทั้งเรื่องรายได้และบรรยากาศการทำงาน โดยเปิดรับวุฒิ ปวส. พร้อมสวัสดิการจัดเต็ม ทั้งค่าเช่าบ้าน 4,000 บาท เบี้ยขยันสูงสุด 800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 45 บาท ค่าอาหารโอที 80 บาท และยังมีรถรับ-ส่งพนักงานครบทุกเส้นทาง แถมยังทำงานเพียง จันทร์–ศุกร์
เรียกได้ว่า BMW ระยอง ตอกย้ำความเป็นโรงงานในฝัน ของแรงงานไทยอีกปี กับ โบนัสปี 2568 ที่แจกหนัก แจกจริง สมกับชื่อเสียงยืนหนึ่งเรื่องโบนัส