สุดยอด ! BMW ระยอง แจกโบนัสปี 2568 ไม่ยั้ง 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ

          โรงงาน BMW ระยอง ใจป๋าแจก โบนัสปี 2568 รวมมูลค่าเกือบแสนบาท สร้างเสียงฮือฮาในโซเชียล แฟนคลับแห่คอมเมนต์โรงงานในฝันของจริง

โบนัส ปี 2568 BMW ระยอง แจกไม่ยั้ง 7.5 เดือน แถมเงินพิเศษ
ภาพจากเฟซบุ๊ก หนุ่มสาวโรงงานชลบุรี

          กระแสแรงในโลกออนไลน์ หลังเพจหนุ่มสาวโรงงานชลบุรี แชร์โพสต์รีวิวโรงงานในฝัน อย่าง BMW นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ที่ปีนี้เรียกได้ว่าแจกโบนัสแรงสุด ๆ โดยมีรายงานว่า โบนัสปี 2568 จัดเต็มถึง 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท และอีก 4,500 บาท

          นอกจาก โบนัสปี 2568 แล้ว ในส่วนของสวัสดิการก็ไม่ธรรมดา เพราะ BMW ระยอง ถือว่าเป็นโรงงานที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตพนักงาน ทั้งเรื่องรายได้และบรรยากาศการทำงาน โดยเปิดรับวุฒิ ปวส. พร้อมสวัสดิการจัดเต็ม ทั้งค่าเช่าบ้าน 4,000 บาท เบี้ยขยันสูงสุด 800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 45 บาท ค่าอาหารโอที 80 บาท และยังมีรถรับ-ส่งพนักงานครบทุกเส้นทาง แถมยังทำงานเพียง จันทร์–ศุกร์  

โบนัส ปี 2568 BMW ระยอง แจกไม่ยั้ง 7.5 เดือน แถมเงินพิเศษ
ภาพจากเฟซบุ๊ก หนุ่มสาวโรงงานชลบุรี

          เรียกได้ว่า BMW ระยอง ตอกย้ำความเป็นโรงงานในฝัน ของแรงงานไทยอีกปี กับ โบนัสปี 2568 ที่แจกหนัก แจกจริง สมกับชื่อเสียงยืนหนึ่งเรื่องโบนัส 


