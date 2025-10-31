HILIGHT
จับลูกจ้างยักยอกเงินนายจ้าง 2 ปี 79 ล้าน พอรู้เหตุผลที่โกง แทบเป็นเหตุผลสามัญ

          จับลูกจ้างยักยอกเงินนายจ้าง 2 ปี 79 ล้าน ตีเนียนเบิกเงินในนามบริษัท สุดท้ายเข้ากระเป๋าเล่นพนันออนไลน์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB

          วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนางสาวชลธิชา อายุ 28 ปี ข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง, ปลอมและใช้เอกสารปลอม

          สำหรับคดีดังกล่าว มาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตรวจสอบพบว่า นางสาวชลธิชา เริ่มลักเอาเงินของบริษัทไปตั้งแต่ 2 ปีก่อน โดยใช้วิธีการตั้งเรื่องเบิกเงินในนามของบริษัท เพื่อนำมาดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท โดยจะทำการเบิกเงินประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200,000-300,000 บาท หลังอนุมัติ เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของนางสาวชลธิชา รวมถึงบัญชีของซัพพลายเออร์ เมื่อเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้ว นางสาวชลธิชา ก็จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ (บาคาร่า) รวมมูลค่าความเสียหาย 79 ล้านบาท



