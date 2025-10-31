เจ้าของ หงส์ไทย วอนอย่าบดขยี้กันจนให้จมดิน ย้ำพร้อมแก้ไข ตั้งเป้าส่งฆ่าเชื้อทุกขวด

เจ้าของบริษัท ยาดมหงส์ไทย วอนอย่าบดขยี้กันจนไม่มีที่ยืน ยินดีให้ตรวจสอบเพื่อพัฒนา ตั้งเป้าเตรียมส่งฆ่าเชื้อทุกขวด
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายธีระพงส์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด แถลงต่อสื่อมวลชน กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่ตรวจยึด พร้อมเผยแพร่ว่าสินค้าที่ยึดได้เป็นสินค้าเถื่อน โดยชี้แจงว่า ระยะหลังมีออเดอร์ค่อนข้างมาก ทำให้การผลิตในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตมีพื้นที่ไม่เพียงพอ เพราะเป็นโรงงานดั้งเดิม โดยในพื้นที่ดังกล่าวใช้สำหรับติดสติกเกอร์และแพ็กโหลเท่านั้น ยืนยันว่าการบรรจุสมุนไพรถูกทำในโรงงานที่ได้รับอนุญาต
ยอมรับว่าผิดจริง แต่ด้วยความที่ธุรกิจต้องดำเนินต่อ มีพนักงานและรายจ่ายที่ต้องดูแล จึงไม่สามารถรอจนได้รับใบอนุญาตก่อนได้ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สินค้าที่ผลิตไม่ได้เป็นสินค้าที่ไม่สะอาดหรือคุณภาพต่ำ ทุกชิ้นออกจากโรงงานอย่างถูกต้อง ส่วนโรงงานแห่งใหม่ ตนตั้งใจทำให้สะอาด ดูดี และได้มาตรฐานที่สุด เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตในการบรรจุตรงนั้น
ส่วนโรงงานที่พุทธมณฑล สาย 4 ซึ่งอยู่ในพื้นที่สมุทรสาคร ต้องขออนุญาตผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนหน้านี้เคยสอบถามและได้รับคำแนะนำว่าให้เซ็ตโรงงานให้เรียบร้อย หากมีเครื่องจักรใดให้เอาเข้ามาให้หมดก่อน แล้วเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบ แต่เครื่องจักรยังไม่ครบ จึงยังไม่ได้ติดต่อให้ สสจ. มาตรวจสอบเพื่อความพร้อมทั้งระบบ แต่เรื่องระบบโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ย้ำว่าจุดยืนในการทำธุรกิจนี้ ต้องการให้วงการสมุนไพรและยาในประเทศไทยเจริญก้าวหน้า แต่ความเจริญต้องมาพร้อมการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคนิคให้ถูกต้อง ตนไม่ได้มีความรู้ 100% กับระบบราชการ อาจเข้าใจผิดบ้าง จึงอยากขอโอกาสให้หน่วยงานรัฐได้มาเห็นกระบวนการจริง และพิจารณาว่าสามารถส่งเสริมและร่วมแก้ไขได้หรือไม่
จากเรื่องที่เกิดขึ้น ทำไมต้องใช้ลักษณะบดขยี้ กระทืบ จนไม่ต้องอยู่ในสังคมเลย ตนตั้งใจทำธุรกิจมานาน 20 ปี โดยไม่ใช้ทุนกู้ยืม และการขยายโรงงานก็ใช้ทุนตัวเอง ภูมิใจที่ทำให้วงการสมุนไพรเจริญรุ่งเรือง มีผู้เข้ามาเล่นมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องดี ตนทำธุรกิจไม่เคยกล่าวร้ายหรือพาดพิงสินค้าของใคร ขายแต่สินค้าของตนเองเท่านั้น
แนวทางจากนี้ ได้รับคำแนะนำจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ช่วยอธิบายการฆ่าเชื้อที่ระดับสากลยอมรับ ซึ่งตนตั้งเป้าว่าจะนำสินค้าทุกชิ้นไปให้สถาบันออกใบรับรองการันตีว่าสินค้าปลอดเชื้อ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือจำนวนการตรวจสอบต่อรอบ เพื่อให้ยาดมหงส์ไทยจัดแพ็กเกจจิ้งเหมาะสมกับการฉายแสง โดยยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบสารหรือองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นเพียงการฆ่าเชื้อ
สถานที่ผลิตยาที่ได้รับอนุญาตอยู่ที่พุทธมณฑล สาย 2 ยาดมสีเขียวทุกขนาดผลิตที่นี่ ใส่ขวดแล้วนำไปติดสติกเกอร์และแพ็กโหลที่โรงงานใหม่ เนื่องจากโรงงานเดิมเล็กและขยายไม่ได้ โรงงานทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
สำหรับการเรียกความมั่นใจจากผู้บริโภค ยอมรับว่า เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ตนอ่านทุกคอมเมนต์ พบว่ามีผู้เชื่อและศรัทธายาดมหงส์ไทยไม่น้อย ส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าไม่ถูกต้องเช่นกัน ตนจะนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำ ภาพและเหตุการณ์เป็นเรื่องจริง แต่ต้องการให้รับรู้มุมมองอีกด้านของหงส์ไทย ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ แต่ธุรกิจต้องดำเนินต่อไป ย้ำว่าบริษัทมีความตั้งใจผลักดันให้ยาดมหงส์ไทยเป็นสินค้าของไทยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย
