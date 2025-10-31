เปิดสาเหตุอัยการจังหวัด ตกบันไดจนเส้นเลือดในสมองแตก เข้า ICU ดูรองเท้ารู้เลย

เปิดสาเหตุอัยการจังหวัด ตกบันไดจนเส้นเลือดในสมองแตก ต้องเข้าห้อง ICU หลายคนมองเป็นเรื่องไม่ดูทาง แต่ถ้าดูรองเท้าแล้วรู้เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation มีการลงคลิปวงจรปิดที่สำนักงานแห่งหนึ่ง มีข้าราชการเดินลงบันได แต่หันรีหันขวางจนสุดท้ายตกบันได เส้นเลือดในสมองแตก ต้องเข้าห้อง ICU มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
ขึ้นลงบันไดอย่าหันรีหันขวาง อัยการจังหวัดเชียงใหม่ตกบันได เส้นเลือดแตกในสมอง ต้องเข้าห้อง ICU การลงบันไดให้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัย คือ ต้องจับราวบันไดตลอดเวลาที่เดินขึ้นลงครับ
ด้านชาวเน็ต โฟกัสไปที่รองเท้าว่าอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตกบันได เนื่องจากรองเท้ามีขนาดใหญ่กว่าขั้นบันได เหยียบได้ไม่เต็มเท้า แล้วยิ่งอัยการเดินหันรีหันขวาง ยิ่งทำให้ตกบันไดง่าย ๆ
