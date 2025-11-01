เหตุระทึก รถยนต์ตกบันไดเลื่อนกลางห้างในปารากวัย กู้ภัยช่วยคนขับรอดหวุดหวิด เล่านาทีชีวิตโดยเผยถึงสาเหตุ
ภาพจาก TikTok @leidy_ortiz30
บนโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกที่แปลกตาและน่าตกใจ เมื่อมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งตกบันไดเลื่อนกลางห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนเข้าไปซื้อของ แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้เคราะห์ร้ายได้รับอันตราย ในขณะที่คนขับได้รับการช่วยชีวิตออกมาได้ ก่อนที่จะเปิดเผยถึงสาเหตุ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Ultima Hora เผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้า Fuente ในเมืองซานลอเรนโซ ประเทศปารากวัย จากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียจะเห็นว่า รถยนต์คันสีน้ำเงินพุ่งตรงลงไปในช่องของบันไดเลื่อนภายในห้าง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่โดยรอบเป็นบริเวณกว้าง มีเศษกระจกแตกกระจัดกระจาย โดยมีพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่พยายามเข้าช่วยเหลือคนด้านใน
ภาพจาก TikTok @leidy_ortiz30
ภาพจาก TikTok @leidy_ortiz30
ตามรายงานของสถานีวิทยุท้องถิ่น ระบุว่า รถคันดังกล่าวมีผู้หญิงเป็นคนขับ และมีผู้โดยสารนั่งมาด้วย ทางที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครได้เร่งเข้าช่วยเหลือ จนสามารถดึงตัวคนขับและผู้โดยสารออกมาจากตัวรถได้โดยปลอดภัยทั้งหมด และไม่มีบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว
โดยหญิงคนขับได้เล่านาทีชีวิตเผยว่า เธอพยายามจอดรถในอาคารจอดรถชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า แต่คันเร่งเกิดติดขัด ทำให้รถพุ่งจากที่จอดรถ ทะลุประตูกระจกบานหนึ่ง และตกลงไปยังบันไดเลื่อนอย่างรวดเร็ว
ภาพจาก TikTok @leidy_ortiz30
ภายหลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทันที และระบบรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าก็ทำงานได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นได้ประสานไปยังวิศวกรและสถาปนิกที่ดูแลเกี่ยวกับบันไดเลื่อนมาตรวจสอบด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี รายงานไม่ได้เปิดเผยแน่ชัดเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก Ultima Hora
