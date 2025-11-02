แม่ถือสัมภาระขึ้นเครื่อง 21 กก. โดนปฏิเสธ คุกเข่าไหว้ พนง.- ร้องลั่นสนามบินต่อหน้าลูก

เหตุวุ่นในสนามบินเวียดนาม แม่พาลูกน้อยขึ้นเครื่องบิน ขอถือสัมภาระขึ้นเครื่อง 21 กก. ถูกปฏิเสธร้องลั่น - คุกเข่าไหว้พนักงาน
ภาพจาก TikTok @phuongthuboiboi
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Báo Phụ Nữ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่สนามบินในเวียดนาม ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ของสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เมื่อมีผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งซึ่งเดินทางพร้อมลูกน้อย ต้องการนำกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องหลายใบรวมน้ำหนักมากถึง 21 กิโลกรัม จึงโดนปฏิเสธ ทำให้เธอกรีดร้องลั่นและพยายามคุกเข่าไหว้อ้อนวอนพนักงาน
รายงานเผยว่า หญิงรายนี้ตั้งใจจะเดินทางจากนครโฮจิมินห์ ในเวียดนาม เพื่อไปยังปลายทางที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยพาลูกน้อยของเธอไปด้วย 1 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อไปถึงหน้าเกต ทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินได้ขอให้เธอชั่งน้ำหนักสัมภาระอีกครั้งก่อนขึ้นเครื่องบิน ซึ่งตามกฎของสายการบินดังกล่าวอนุญาตให้แม่และเด็กถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักสูงสุด 14 กิโลกรัม
อย่างไรก็ดี เมื่อเจ้าหน้าที่ชั่งสัมภาระขึ้นเครื่องของผู้โดยสารหญิงรายนี้จำนวน 3 ชิ้น พบว่ามีน้ำหนักรวมกัน 21 กิโลกรัม ทางเจ้าหน้าที่จึงปฏิเสธไม่ให้นำขึ้น ทางผู้โดยสารหญิงไม่พอใจพยายามโวยวาย และไม่ยอมนำสิ่งของใด ๆ ออกจากกระเป๋าเพื่อลดน้ำหนัก รวมทั้งยังปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อน้ำหนักสำหรับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
จากนั้น ผู้โดยสารหญิงรายนี้จึงกรีดร้องเสียงดัง ยืนกระทืบเท้า และคุกเข่าลงไปไหว้อ้อนวอนต่อพนักงาน ในขณะที่ลูกน้อยของเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย โดยเธอคาดหวังว่าพวกเขาจะเห็นใจและยินยอมให้ ทว่าทางพนักงานยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสายการบิน เพื่อความปลอดภัยของการบิน
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย และกลายเป็นไวรัลร้อนมีผู้เข้าไปชมมากกว่า 11 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้โดยสารรายนี้อย่างดุเดือด กล่าวว่า เธอใช้อารมณ์เพื่อพยายามเอาชนะเหมือนเด็ก ทั้งที่อยู่ต่อหน้าลูกของเธอ นอกจากจะเห็นใจพนักงาน ยังรู้สึกสงสารลูกของเธอเป็นอย่างมาก
"เมื่อเขาโตขึ้น เขาอาจเลือกที่จะเลียนแบบวิธีการจัดการสิ่งต่าง ๆ แบบแม่ของเขา เธอควรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ หรืออย่างน้อยก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกของเธอ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Báo Phụ Nữ