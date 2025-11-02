HILIGHT
ระทึกขวัญ ! คนแทงกันบนรถไฟในอังกฤษ เจ็บสาหัส 9 ชีวิต จับมือมีดได้แล้ว 2 ราย

          เกิดเหตุระทึกขวัญ คนแทงกันบนรถไฟในอังกฤษ บาดเจ็บ 10 ราย สาหัส 9 ราย โดยตำรวจจับกุมคนร้ายได้ 2 ราย  

คนแทงกันบนรถไฟในอังกฤษ
ภาพจาก JUSTIN TALLIS / AFP

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 บีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุคนแทงกันเป็นจำนวนมากบนรถไฟในเคมบริดจ์เชอร์ ของอังกฤษ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังลอนดอน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 1 พฤศจิกายน (ตามเวลาท้องถิ่น) ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย ในจำนวนนี้มี 9 ราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยล่าสุดเจ้าหน้าตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้ 2 ราย 

          โดยตำรวจขนส่งอังกฤษ (BTP) ได้รับรายงานว่า เมื่อเวลา 18.25 น. เกิดเหตุแทงกันหลายครั้งบนรถไฟสาย LNER จากดอนคาสเตอร์ ไปยังคิงส์ครอส ในลอนดอน ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารสัญจรพลุกพล่าน จากนั้น ทีมตำรวจติดอาวุธมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ 19.40 น. ขณะรถไฟจอดที่สถานีฮันติงดอน ในเคมบริดจ์เชอร์ และสามารถจับกุมผู้ที่ก่อเหตุได้ 2 ราย 

          พยานเล่าเหตุการณ์ว่า เห็นชายคนหนึ่งแขนเปื้อนเลือดวิ่งหนีลงจากรถไฟ พร้อมตะโกนว่า "พวกเขามีมีด วิ่งเร็ว !" พยานอีกรายเล่าว่า เห็นชายคนหนึ่งถือมีดเล่มใหญ่ "มีเลือดเต็มไปหมด" ขณะที่ผู้คนต่างหวาดกลัว พากันวิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ ทั้งนี้มีผู้โดยสารบางคนถูกเหยียบ และล้มลงไปกับพื้น ในขณะที่พยายามวิ่งหนี   

          พยานอีกรายหนึ่งบนรถไฟ กล่าวว่า "รู้สึกช็อกสุดขีด" ตอนแรกที่เขาได้ยินคนตะโกนให้วิ่ง มีคนกำลังแทงคน เขาเข้าใจว่ามันอาจเป็นการเล่นตลกในวันฮาโลวีน ก่อนจะรู้ว่าเป็นเรื่องจริง โดยเหตุการณ์ดำเนินไปประมาณ 10-15 นาที หลังจากรถไฟออกจากสถานีปีเตอร์โบโรห์ 

          โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยหน่วยรถฉุกเฉิน ในจำนวนนี้มีถึง 9 ราย อาการสาหัส อยู่ระหว่างการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด 

คนแทงกันบนรถไฟในอังกฤษ
ภาพจาก JUSTIN TALLIS / AFP

          เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุ ขณะที่ตำรวจ BTP ได้ประกาศให้เป็น "เหตุการณ์สำคัญ" และกำลังสืบสวนเหตุการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายเข้ามาร่วมทีมสนับสนุน  

          นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า "เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจ และน่ากังวลอย่างยิ่ง" โดยขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับผลกระทบทุกคน และกำชับให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของตำรวจ 

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC 


