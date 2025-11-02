HILIGHT
ไวรัล เซเว่น อีเลฟเว่น สาขานี้กำลังจะปิด ลูกค้าเสียดาย ทั้งที่ขายดี ช่วยปากท้องได้เยอะ

          ไวรัล เซเว่น อีเลฟเว่น กำลังจะปิดสาขา ทำเอาลูกค้าเสียดาย เพราะช่วยลดภาระเรื่องปากท้องได้มาก แถมขายดี คาด สาเหตุเกิดจากอะไร


เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก TikTok @flower_numali

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 TikTok @flower_numali มีการโพสต์คลิปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสนามบินดอนเมือง ด้านในฝั่งขาออก อาคาร 2 (เที่ยวบินในประเทศ) กำลังปิดร้านอย่างถาวร ทำผู้โดยสารเสียดาย เพราะนี่คือจุดที่ฝากท้องได้เป็นอย่างดี ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัด



          ทั้งนี้ หลายคนคาดกันว่า สาเหตุที่ต้องปิดตัวลงเพราะหมดสัญญาเช่า แต่ผู้โดยสารไม่ต้องกังวล เพราะอนาคตคาดว่าน่าจะมีร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่นมาจัดร้านแทนก็เป็นได้

เซเว่น อีเลฟเว่น




เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก TikTok @flower_numali

เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก TikTok @flower_numali







Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย