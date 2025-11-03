ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม แฟนคลับเหวอแรง นึกว่าคนละคน

ไอดอลสาวญี่ปุ่นทำเซอร์ไพรส์ เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม แฟนคลับตกตะลึงตาค้าง เหลือจะเชื่อ นึกว่าคนละคน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ ฮิอิโตะ อาเมมิยะ (Hiito Amemiya) ไอดอลสาวญี่ปุ่นสมาชิกวง Cocoro Syndrome ภาพถ่ายของเธอได้กลายเป็นไวรัลร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเธอเปิดความลับสุดเซอร์ไพรส์ เผยให้เห็นโฉมหน้าสมัยเรียนชั้นมัธยม สร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าแฟนคลับและผู้คนเป็นจำนวนมาก
โดยฮิอิโตะ ได้โพสต์ภาพผ่านทางบัญชี X ซึ่งได้รับความนิยม มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 13 ล้านครั้ง โดยแสดงให้เห็นตอนก่อนและหลังเดบิวต์ สมัยที่ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้น สวมชุดยูนิฟอร์ม ทรงผมแปลกตา และมีรอยยิ้มเขินอาย ก่อนที่จะกลายมาเป็นดอลในปัจจุบัน ทั้งรูปหน้า และสไตล์การแต่งตัว ดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราวกับเป็นคนละคน
ภาพจาก @cocosyn_hiitoตามรายงานของ Weekly Bunshun ฮิอิโตะได้เปิดเผยเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้อย่างขำขัน กล่าวว่า สมัยมัธยมต้นเธอไม่สนใจตัวเองเลย ไม่แต่งหน้าหรือแต่งตัวเลย รวมทั้งไม่สนใจทรงผมด้วย เธอเป็นสมาชิกชมรมว่ายน้ำ จนกระทั่งขึ้นมัธยมปลาย เกิดการระบาดของโควิด-19 โรงเรียนปิด กิจกรรมชมรมถูกระงับ เธออยู่ที่บ้านทุกวันและไม่มีอะไรทำ
ตอนนั้น เธอจึงหยุดกินอาหารเช้าและอาหารกลางวันไปตามธรรมชาติ ผลที่ตามมาคือ เธอน้ำหนักลดลงจาก 60 กิโลกรัม เหลือ 48 กิโลกรัม นอกจากนี้ คลิปวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามก็ได้รับความนิยมในช่วงนั้น เธอจึงเริ่มรู้จักการแต่งตัวและเรียนรู้การแต่งหน้า
ภาพจาก @cocosyn_hiitoจนกระทั่งเรียนจบมัธยมปลาย เธอได้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยกีฬา เธอเรียนหนักและมีความคิดอยากจะหยุดพัก ขณะนั้นพี่สาวของเธอที่เป็นไอดอลได้ชวนเธอเข้าวงการ เธอจึงใช้โอกาสนี้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ และได้กลายเป็นไอดอลในที่สุด
ปัจจุบัน ฮิอิโตะใช้เวลา 20 วันต่อเดือนทำกิจกรรมไอดอล รวมถึงการแสดงบนเวที และทำงานในร้านกาแฟธีมต่าง ๆ และมีแฟนคลับผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อย ๆ
"เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง !"
"แสดงให้เห็นว่าเธอทุ่มเทมาก กว่าจะมาถึงจุดนี้"
"น่าชมชมในความพยายามของเธอ"
"แต่ก่อนเธอก็ดูดี แค่ยังไม่รู้จักการแต่งตัวเท่านั้น"
อย่างไรก็ตาม ผู้คนบางส่วนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยเชื่อว่าเธอน่าจะผ่านการทำศัลกรรมมาหลายส่วนจนดูไม่เหมือนคนเดิมเช่นนี้
ภาพจาก @cocosyn_hiitoขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday