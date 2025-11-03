HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม แฟนคลับเหวอแรง นึกว่าคนละคน

 
           ไอดอลสาวญี่ปุ่นทำเซอร์ไพรส์ เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม แฟนคลับตกตะลึงตาค้าง เหลือจะเชื่อ นึกว่าคนละคน
 

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

           วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ ฮิอิโตะ อาเมมิยะ (Hiito Amemiya) ไอดอลสาวญี่ปุ่นสมาชิกวง Cocoro Syndrome ภาพถ่ายของเธอได้กลายเป็นไวรัลร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเธอเปิดความลับสุดเซอร์ไพรส์ เผยให้เห็นโฉมหน้าสมัยเรียนชั้นมัธยม สร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าแฟนคลับและผู้คนเป็นจำนวนมาก 

           โดยฮิอิโตะ ได้โพสต์ภาพผ่านทางบัญชี X ซึ่งได้รับความนิยม มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 13 ล้านครั้ง โดยแสดงให้เห็นตอนก่อนและหลังเดบิวต์ สมัยที่ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้น สวมชุดยูนิฟอร์ม ทรงผมแปลกตา และมีรอยยิ้มเขินอาย ก่อนที่จะกลายมาเป็นดอลในปัจจุบัน ทั้งรูปหน้า และสไตล์การแต่งตัว ดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราวกับเป็นคนละคน 

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

           ตามรายงานของ Weekly Bunshun ฮิอิโตะได้เปิดเผยเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้อย่างขำขัน กล่าวว่า สมัยมัธยมต้นเธอไม่สนใจตัวเองเลย ไม่แต่งหน้าหรือแต่งตัวเลย รวมทั้งไม่สนใจทรงผมด้วย เธอเป็นสมาชิกชมรมว่ายน้ำ จนกระทั่งขึ้นมัธยมปลาย เกิดการระบาดของโควิด-19 โรงเรียนปิด กิจกรรมชมรมถูกระงับ เธออยู่ที่บ้านทุกวันและไม่มีอะไรทำ 

           ตอนนั้น เธอจึงหยุดกินอาหารเช้าและอาหารกลางวันไปตามธรรมชาติ ผลที่ตามมาคือ เธอน้ำหนักลดลงจาก 60 กิโลกรัม เหลือ 48 กิโลกรัม นอกจากนี้ คลิปวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามก็ได้รับความนิยมในช่วงนั้น เธอจึงเริ่มรู้จักการแต่งตัวและเรียนรู้การแต่งหน้า  

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

           จนกระทั่งเรียนจบมัธยมปลาย เธอได้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยกีฬา เธอเรียนหนักและมีความคิดอยากจะหยุดพัก ขณะนั้นพี่สาวของเธอที่เป็นไอดอลได้ชวนเธอเข้าวงการ เธอจึงใช้โอกาสนี้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ และได้กลายเป็นไอดอลในที่สุด 

           ปัจจุบัน ฮิอิโตะใช้เวลา 20 วันต่อเดือนทำกิจกรรมไอดอล รวมถึงการแสดงบนเวที และทำงานในร้านกาแฟธีมต่าง ๆ และมีแฟนคลับผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

           โดยหลังจากที่ฮิอิโตะ โพสต์ภาพเปรียบเทียบ Before & After ลงไปบนโซเชียล ก็เกิดกระแสตอบรับทั้งด้านบวกและลบ โดยส่วนใหญ่รู้สึกประหลาดใจและตกตะลึงในความแตกต่าง แต่ก็ชื่นชมในความพยายามและเปลี่ยนแปลงตัวเองของเธอจนมาถึงจุดนี้ 

           "เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง !"
           "แสดงให้เห็นว่าเธอทุ่มเทมาก กว่าจะมาถึงจุดนี้"
           "น่าชมชมในความพยายามของเธอ"
           "แต่ก่อนเธอก็ดูดี แค่ยังไม่รู้จักการแต่งตัวเท่านั้น" 

           อย่างไรก็ตาม ผู้คนบางส่วนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยเชื่อว่าเธอน่าจะผ่านการทำศัลกรรมมาหลายส่วนจนดูไม่เหมือนคนเดิมเช่นนี้ 

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  

ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม
ภาพจาก @cocosyn_hiito  


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไอดอลสาวญี่ปุ่น เผยภาพหน้าสดสมัยเรียนมัธยม แฟนคลับเหวอแรง นึกว่าคนละคน โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:06:24
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย