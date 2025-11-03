HILIGHT
สาววัย 35 ยังไม่แต่งงาน เจอนินทาสนั่นหมู่บ้าน แก้แค้นมนุษย์ป้าขี้เมาท์ เอาคืนสุดแสบ

          สาววัย 35 ปี ยังไม่แต่งงาน แต่ดันไปเป็นปัญหาของชาวบ้าน มนุษย์ป้าขี้เมาท์ชอบนินทา แก้แค้นเอาคืนแสบ จนกลายเป็นไวรัล 

อวสานมนุษย์ป้าขี้นินทา

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอหนึ่งกลายเป็นไวรัลบน Douyin โซเชียลมีเดียของจีน เมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งอายุ 35 ปี ยังไม่ได้แต่งงาน แต่กลับถูกเหล่ามนุษย์ป้าในหมู่บ้านนินทา เธอจึงหาวิธีจัดการด้วยวิธีสุดป่วน โดยการเรียกพนักงานบริการผ่านทางแอปฯ เพื่อมาป่าวประกาศเสียงดังให้ฟังกันชัด ๆ  

อวสานมนุษย์ป้าขี้นินทา

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มณฑลซานตง ประเทศจีน หญิงสาวรายนี้มักจะถูกชาวบ้านจับกลุ่มซุบซิบนินทา เหตุที่เธออายุ 35 แล้วแต่ยังไม่แต่งงานมีครอบครัว บ้างก็ว่าเธอแปลกประหลาดผิดปกติ บางคนก็จินตนาการไปว่าเธอมีโรคร้าย จนในที่สุดเธอก็หมดความอดทน จึงใช้บริการจ้างพนักงานผ่านทางแอปฯ บริการส่งของให้มาช่วยเหลือ

อวสานมนุษย์ป้าขี้นินทา

          หลังจากได้รับจ้างงาน พนักงานหนุ่มก็ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เรียกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน เขาจึงเดินทางมาที่หมู่บ้านในชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าสด พร้อมกับโทรโข่ง จากนั้นก็เดินป่าวประกาศไปทั่วหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายเป็นพวกขี้เมาท์ที่ชอบนินทาชาวบ้าน

          "ฟังให้ดี ฟังเหล่าทีมข่าวกรองประจำหมู่บ้าน ฉันอวี้ถิง อายุ 35 ปี ยังไม่แต่งงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณล่ะ พูดถึงฉันได้ทุกวัน บอกว่าฉันไม่แต่งงานเพราะฉันเป็นบ้า ผิดปกติที่ไม่แต่งงาน พวกคุณนั่นแหละที่บ้า นินทาฉันลับหลัง ขี้ขลาด ทำไมไม่มาพูดต่อหน้าล่ะ ไม่ได้แต่งงานไม่ได้ทำผิดกฎหมาย คิดถึงตัวเองเถอะว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกกี่ปี ยังไงก็เถอะ พวกคุณน่าจะไปก่อนฉันแน่ ๆ" 

อวสานมนุษย์ป้าขี้นินทา

          คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว หลายคนเข้าไปกดถูกใจและคอมเมนต์ชื่นชอบวิธีการเอาคืนพวกที่ชอบนินทาป่าวประกาศไปทั่ว พอเจอคนจริงป่าวประกาศบ้างกลับพากันเงียบกริบ มีหนุ่มสาวหลายคนที่เห็นด้วยว่าอายุเกิน 35 ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้เป็นปัญหา แต่คนที่ชอบนินทาชาวบ้านมากกว่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาของชุมชน 

ดูคลิป ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก Douyin 

