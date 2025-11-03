HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โกรธไม่ลง ! สาวหิวจะวีนไรเดอร์ แต่เจอภาพถึงกับน้ำตาซึมกลางสายฝน

          ไรเดอร์ส่งอาหาร กลายเป็นไวรัลสุดซึ้งในโลกออนไลน์ หลังหญิงสาวรายหนึ่งตั้งใจจะวีน เพราะรออาหารนานหลายชั่วโมง แต่เมื่อเห็นภาพตรงหน้า เธอกลับน้ำตาซึมทันที และเข้าใจหัวใจของไรเดอร์มากกว่าที่เคย

สาวหิวจะวีนไรเดอร์ เจอภาพจริงถึงกับน้ำตาซึมกลางสายฝน

          โลกโซเชียลพูดถึงเรื่องราวอบอุ่นหัวใจ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กเพจ "ท่านเปา" แชร์โพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เจอกับเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ เธอสั่งอาหารจากไรเดอร์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่ง แต่รอจนสี่ทุ่มกว่าอาหารก็ยังไม่มาส่ง ความหิวบวกความหงุดหงิดทำให้เธอตั้งใจจะออกไปวีนไรเดอร์ให้หายค้างคาใจ 

          แต่พอเปิดประตูออกไป ภาพที่เห็นทำให้เธอถึงกับนิ่งค้าง ไรเดอร์ยืนเปียกฝนอยู่กลางสายฝน ส่วนที่พักเท้าของมอเตอร์ไซค์มีเด็กน้อยนั่งคุดคู้กอดเข่าหลบฝนอยู่เงียบ ๆ เธอบอกว่า "ตอนนั้นน้ำตาไหลทันที" จากที่โกรธกลายเป็นสงสาร ความรู้สึกทั้งหมดเปลี่ยนในพริบตาเดียว

          หญิงสาวเล่าว่า เธอทำได้เพียงหยิบเงินให้ไรเดอร์ไปซื้อเสื้อกันฝนให้น้อง และภาวนาให้ทั้งคู่กลับถึงบ้านโดยปลอดภัย ภาพนั้นติดตาเธอไม่หาย จนตัดสินใจโพสต์เล่าในกลุ่ม GrabFood เพื่อเตือนใจทุกคนว่า "ก่อนจะวีนไรเดอร์ ลองคิดอีกที บางทีเขาอาจสู้ชีวิตกว่าที่เราคิด"

สาวหิวจะวีนไรเดอร์ เจอภาพจริงถึงกับน้ำตาซึมกลางสายฝน

          หลังโพสต์ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างเข้ามาคอมเมนต์หลากหลาย บางคนชื่นชมในความใจดีของสาวเจ้าของโพสต์ ขณะที่อีกส่วนสะท้อนว่า คำว่า "จะวีน" และ "กด 1 ดาว" ตอนต้น ทำให้เห็นว่าหลายครั้งเราตัดสินไรเดอร์เร็วเกินไป แต่สิ่งที่น่าประทับใจคือ เธอกล้ายอมรับและเปลี่ยนความโกรธเป็นความเข้าใจ

          ชาวเน็ตจำนวนมากแห่แชร์เรื่องนี้ พร้อมแฮชแท็ก #ไรเดอร์คือคน #เห็นใจคนทำงานกลางฝน หลายคนบอกว่า เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารช้า แต่คือเรื่องของหัวใจ ที่ทำให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมของ "ไรเดอร์" ผู้ที่ขับเคลื่อนชีวิตผู้คนในทุกมื้ออาหาร



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โกรธไม่ลง ! สาวหิวจะวีนไรเดอร์ แต่เจอภาพถึงกับน้ำตาซึมกลางสายฝน อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:06:04 2,421 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย