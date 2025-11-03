HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฝนตกถึงวันไหน ? พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า เตือน ฝน-หนาว-พายุ ครบสูตร

  
           ฝนตกถึงวันไหน หลายคนอาจจะยังสงสัย พายุเข้าไทยถึงเมื่อไหร่ ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า เตือนฝนยังตกหนักอีกระลอก ก่อนที่มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบน พร้อมจับตาพายุคัลแมกี  

พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า ฝนตกถึงวันไหน

          เฟซบุ๊กเพจ กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้าทุก 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 07.00 น. วันรุ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤศจิกายน 2568 เพื่อตอบคำถามคาใจ ฝนตกถึงวันไหน พายุเข้าไทยถึงเมื่อไหร่ โดย ข้อมูลจากแบบจำลอง TMD-WRFDA ของกรมอุตุนิยมวิทยา (init 2025110212) ดังนี้ 

พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า ฝนตกถึงวันไหน

พยากรณ์อากาศวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568)


           กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ประเทศไทยยังคงมีเมฆมากและฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศตอนบน ขณะที่แนวร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้บางพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องอีกหนึ่งวัน

พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า ฝนตกถึงวันไหน
ภาพพยากรณ์วันที่ 3 พ.ย. 
เฉดสีแสดงปริมาณฝน (มม.) → สีเขียว=ฝนเล็กน้อย / สีแดง=ฝนหนักมากกว่า 35.1 มม.

พยากรณ์อากาศช่วง 4-9 พฤศจิกายน 2568


           แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงนี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะเสริมกำลังและแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอก ส่งผลให้ฝนเริ่มลดลง แต่ยังมีตกประปรายในบางพื้นที่ ขณะเดียวกัน กรมอุตุฯ จับตา "พายุโซนร้อนคัลแมกี (KALMAEGI)" ซึ่งก่อตัวอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์เข้าสู่ทะเลจีนใต้ และอาจเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามช่วงวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2568

พยากรณ์อากาศช่วง 10-12 พฤศจิกายน 2568


           หลังจากนั้น มวลอากาศเย็นจะมีกำลังแรงขึ้นและปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุณหภูมิจะลดลงในตอนเช้า ส่วนฝนจะเริ่มซา เหลือตกเพียงบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล

พยากรณ์อากาศเพื่อการเตรียมตัว


           กรมอุตุฯ แนะนำให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์ และเตรียมเสื้อกันหนาวไว้รับอากาศเย็นที่จะตามมา โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รวมถึงเกษตรกรควรระวังผลกระทบจากฝนสะสม ส่วนประชาชนในภาคใต้ให้ระวังคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนองในบางช่วง

           ฝนใกล้หมดฤดู แต่พยากรณ์อากาศช่วงนี้ยังชวนให้พกร่มไว้ไม่เสียหาย เพราะฝนอีกหนึ่งวันจะส่งไม้ต่อให้ลมหนาวบุกเต็มกำลัง พร้อมพายุคัลแมกี ที่อาจสร้างอิทธิพลเพิ่ม ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยา

           หมายเหตุ : ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะ
 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฝนตกถึงวันไหน ? พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า เตือน ฝน-หนาว-พายุ ครบสูตร อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12:14:42 1,942 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย