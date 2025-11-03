ฝนตกถึงวันไหน หลายคนอาจจะยังสงสัย พายุเข้าไทยถึงเมื่อไหร่ ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า เตือนฝนยังตกหนักอีกระลอก ก่อนที่มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบน พร้อมจับตาพายุคัลแมกี
เฟซบุ๊กเพจ กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้าทุก 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 07.00 น. วันรุ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤศจิกายน 2568 เพื่อตอบคำถามคาใจ ฝนตกถึงวันไหน พายุเข้าไทยถึงเมื่อไหร่ โดย ข้อมูลจากแบบจำลอง TMD-WRFDA ของกรมอุตุนิยมวิทยา (init 2025110212) ดังนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568)
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ประเทศไทยยังคงมีเมฆมากและฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศตอนบน ขณะที่แนวร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้บางพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องอีกหนึ่งวัน
ภาพพยากรณ์วันที่ 3 พ.ย.
เฉดสีแสดงปริมาณฝน (มม.) → สีเขียว=ฝนเล็กน้อย / สีแดง=ฝนหนักมากกว่า 35.1 มม.
พยากรณ์อากาศช่วง 4-9 พฤศจิกายน 2568
แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงนี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะเสริมกำลังและแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอก ส่งผลให้ฝนเริ่มลดลง แต่ยังมีตกประปรายในบางพื้นที่ ขณะเดียวกัน กรมอุตุฯ จับตา "พายุโซนร้อนคัลแมกี (KALMAEGI)" ซึ่งก่อตัวอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์เข้าสู่ทะเลจีนใต้ และอาจเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามช่วงวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2568
พยากรณ์อากาศช่วง 10-12 พฤศจิกายน 2568
หลังจากนั้น มวลอากาศเย็นจะมีกำลังแรงขึ้นและปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุณหภูมิจะลดลงในตอนเช้า ส่วนฝนจะเริ่มซา เหลือตกเพียงบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล
พยากรณ์อากาศเพื่อการเตรียมตัว
กรมอุตุฯ แนะนำให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์ และเตรียมเสื้อกันหนาวไว้รับอากาศเย็นที่จะตามมา โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รวมถึงเกษตรกรควรระวังผลกระทบจากฝนสะสม ส่วนประชาชนในภาคใต้ให้ระวังคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนองในบางช่วง
ฝนใกล้หมดฤดู แต่พยากรณ์อากาศช่วงนี้ยังชวนให้พกร่มไว้ไม่เสียหาย เพราะฝนอีกหนึ่งวันจะส่งไม้ต่อให้ลมหนาวบุกเต็มกำลัง พร้อมพายุคัลแมกี ที่อาจสร้างอิทธิพลเพิ่ม ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยา
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะ