ชายวัย 62 ทิ้งเมียมีกิ๊ก 1 ชุมชน 1 คน รวม 52 คน ก่อนกลับมาหาเมียเก่า มั่นหน้ามั่นโหนกสุด

 
       ชายวัย 62 ทิ้งเมียมีกิ๊ก 52 คน ก่อนกลับมาหาเมียเก่าอย่างหน้าตาเฉย สุดท้ายถูกตำรวจจับ หลังถือปืนข่มขู่เพราะเมียไม่ยอมคืนดี

ชายวัย 62 ทิ้งเมียมีกิ๊ก 1 ชุมชน 1 คน รวม 52 คน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า มีคลิปเหตุการณ์นายประยงค์ อดีตพนักงานเทศบาลอุดรธานี วัย 62 ปี เมาแล้วมาที่บ้านนางพิสมัย วัย 59 ปี อดีตภรรยาที่แยกทางกัน 4 ปีก่อน พร้อมถือปืนข่มขู่เนื่องจากเธอไม่ยอมคืนดีด้วย

          ต่อมา เจ้าหน้าที่เข้ามาไกล่เกลี่ยเหตุการณ์ นายประยงค์ บอกว่า ปืนที่ถือคือปืนปลอม แต่เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วพบว่าเป็นปืนจริง เก่ามาก จากนั้นนายประยงค์ก็บอกว่า ตนเป็นคนเจ้าชู้ แต่ไม่ได้มีเมียน้อย มีแค่กิ๊ก ตอนที่ทำงานขับรถให้เทศบาล มี 52 ชุมชน ตนก็มีกิ๊ก 52 คน ถ้ามี 100 ชุมชน ตนก็มีเป็นร้อย ตอนนี้เลิกไปหมดแล้ว ตนอยากอยู่กลับครอบครัว อยู่กับลูกเมียเหมือนเดิม แต่เมียไม่ยอมคืนดี บอกว่า จะเอาตนกลับมาทำไม พูดจาเหมือนตนเป็นหมา เจอแบบนี้เข้าไป ตนโมโห เห็นปืนใครไม่รู้วางอยู่ ก็เลยถือมาขู่ ไม่ได้ตั้งใจยิงหรือทำร้าย

          นางพิสมัย กล่าวว่า เขาเป็นอดีตสามี มีลูกด้วยกัน 3 คน แต่แยกทางกันนานแล้ว ไม่ได้จดทะเบียนหย่า เขาเป็นคนเจ้าชู้ มีเมียน้อยหลายคน และมีบ้านอีก 2 หลัง ส่วนที่ตนแจ้งตำรวจ เพราะเขาขอคืนดีแล้วเอาปืนมาขู่ ตนจึงไม่ยอม

ชายวัย 62 ทิ้งเมียมีกิ๊ก 1 ชุมชน 1 คน รวม 52 คน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          เมื่อ 4 ปีก่อน นายประยงค์หนีไปอยู่กับเมียใหม่ บอกว่า เกษียณจะกลับมาอยู่ด้วย แล้วกลับมาจริง ๆ ตนก็ให้โอกาสทดลองอยู่กันก่อน 3 เดือน แต่เงื่อนไขคือ ต่างคนต่างอยู่ หาอาหารกินเอง ซักเสื้อผ้าเอง ทว่าอยู่ได้ 3 วัน เขาก็หนีไป แล้วก็กลับมาอาละวาด ด่าว่าตนมีชู้ จะเผาบ้าน ไม่สามารถตกลงกันได้

          เบื้องต้น ตำรวจควบคุมตัวนายประยงค์ขึ้นรถไปยัง สภ.เมืองอุดรธานี แจ้งข้อหาเมาเหล้าประพฤติตนวุ่นวาย

ชายวัย 62 ทิ้งเมียมีกิ๊ก 1 ชุมชน 1 คน รวม 52 คน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ชายวัย 62 ทิ้งเมียมีกิ๊ก 1 ชุมชน 1 คน รวม 52 คน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 






ชายวัย 62 ทิ้งเมียมีกิ๊ก 1 ชุมชน 1 คน รวม 52 คน ก่อนกลับมาหาเมียเก่า มั่นหน้ามั่นโหนกสุด อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:33:44
