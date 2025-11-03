HILIGHT
ตำรวจสาวหุ่นนางฟ้า สวยสะดุดตาทั้งถนน นึกว่านางแบบ ที่ไหนได้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

          ตำรวจสาวยืนปฏิบัติหน้าที่ สวยสะดุดตาทั้งถนน หุ่นนางฟ้าราวนางแบบ กลายเป็นไวรัล มีคนจำได้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ตำรวจสาวหุ่นนางฟ้าราวนางแบบ
ภาพจาก Threads @henryychannn

          วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า ภาพของตำรวจสาวรายหนึ่งที่กำลังยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฮ่องกง กำลังได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดีย หลังจากมีผู้ผ่านไปพบเห็นและเกิดสะดุดตา ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูโดดเด่น ทั้งใบหน้าสวยและหุ่นราวนางแบบ จนหลายคนเรียกว่า "ตำรวจหุ่นนางฟ้า" 

ตำรวจสาวหุ่นนางฟ้าราวนางแบบ
ภาพจาก Threads @henryychannn

          โดยผู้ใช้บัญชี Threads @henryychannn ได้โพสต์แชร์คลิปวิดีโอสั้น ๆ ขณะผ่านไปแถวถนนลานไควฟง ในย่านเซ็นทรัลของฮ่องกง เมื่อช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมา เขาเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงรายหนึ่งแต่งเครื่องแบบครบชุด กำลังยืนปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่บริเวณริมถนน ท่าทางของเธอทั้งสง่าน่าเกรงขามและสวยงามในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังมีรอยยิ้มที่น่าประทับใจ 

ตำรวจสาวหุ่นนางฟ้าราวนางแบบ
ภาพจาก Threads @henryychannn

          ผู้โพสต์เผยว่า "ตำรวจหญิงคนนี้ดูโดดเด่นกว่าคนที่แต่งตัวเป็นผีและสัตว์ประหลาด หรือนักคอสเพลย์ตามท้องถนนในวันนั้นเสียอีก" 

          ภาพของตำรวจหญิงรายนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว และถูกแชร์ต่อกันไปบนโซเชียลมีเดีย ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมในทำนองเดียวกันว่า "สวยงามมาก", "สวยเหมือนนางแบบ", "ตำรวจหุ่นนางฟ้า", "นึกว่ามิสฮ่องกง", "เห็นแล้วตกหลุมรัก" ในขณะที่บางรายก็ยากที่จะเชื่อว่าเธอเป็นตำรวจจริง

          อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตบางส่วนจำได้ว่า ตำรวจหญิงคนนี้เป็นที่รู้จักบนโซเชียล เธอชื่อว่า เหลียงโห่ยชิง หรือนาตาลี ปัจจุบันเธอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเสริมของทีมลาดตระเวน ประจำสถานีตำรวจเขตเซ็นทรัล เธอสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาบริหารธุรกิจและกฎหมาย จาก Chinese University of Hong Kong มหาวิทยาลัยชั้นนำในฮ่องกง 

ตำรวจสาวหุ่นนางฟ้าราวนางแบบ
ภาพจาก Threads @henryychannn

          เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เธอได้รับใบอนุญาตให้ว่าความในศาลสูง โดยเน้นไปที่คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป นอกจากนี้ในระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัย เธอยังเคยทำงานเป็นนางแบบ และได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้โชว์ทางสถานีโทรทัศน์ด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


