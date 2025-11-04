HILIGHT
หยุดปีใหม่ 2569 ธนาคาร - เอกชน ได้หยุดวันที่ 2 ม.ค. ไหม หลังราชการได้หยุด 5 วันติด

          หยุดปีใหม่ 2569 ธนาคาร - เอกชน ได้หยุดวันที่ 2 มกราคม วันหยุดพิเศษหรือไม่ หลังมีวันหยุดเพิ่มมา ทำให้ราชการหยุดยาวแน่ ๆ 5 วันติดต่อกัน

หยุดปีใหม่ 2569 ธนาคาร กับ เอกชน ได้หยุดวันที่ 2 มกราคม 2569 ไหม

          กำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 หลายคนก็เตรียมวางแผนเที่ยวกันแล้ว โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ 2569 ที่เป็นช่วงหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน แถมได้วันหยุดพิเศษเพิ่มมาอีก 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569

          ล่าสุด กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบพบว่า วันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดพิเศษของหน่วยงานราชการ ส่วนเอกชนกับธนาคารจะได้หยุดหรือไม่ คำตอบออกมาแล้ว

          - ธนาคาร หยุดเป็นกรณีพิเศษ

          - หน่วยงานเอกชน ได้หยุดหรือไม่ ขึ้นกับข้อตกลงกันเองภายในหน่วยงาน



โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2568
