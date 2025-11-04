HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูก 10 ขวบ ถูกจับได้แอบฉี่ในลิฟต์ แม่พลิกวิกฤต เปลี่ยนคำด่ากลายเป็นเสียงชมสนั่น

          ลูกชายวัย 10 ขวบ ถูกจับได้แอบฉี่ในลิฟต์ที่พัก แม่พลิกวิกฤตเปลี่ยนจากเกือบถูกวิจารณ์เดือด กลายเป็นเสียงชื่นชมสนั่น 

ลูก 10 ขวบ ถูกจับได้แอบฉี่ในลิฟต์
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ ที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในมณฑลส่านซี ประเทศจีน เกิดเหตุความผิดปกติขึ้น เหล่าผู้พักอาศัยต่างพากันร้องเรียนว่า ได้กลิ่นปัสสาวะรุนแรงในลิฟต์ส่วนกลาง เป็นเวลาประมาณครึ่งเดือน ทางผู้ดูแลจึงได้ตรวจสอบวงจรปิดในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนที่จะพบตัว "ผู้ก่อเหตุ" 

          ความจริงปรากฏว่า เด็กชายวัย 10 ขวบ ซึ่งเป็นลูกชายของผู้พักอาศัยรายหนึ่ง แอบเข้าไปปัสสาวะบริเวณมุมลิฟต์ ในช่วงที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วย ทางทีมผู้ดูแลจึงแจ้งเรื่องให้แม่ของเด็กชายทราบก่อน 

          ในระหว่างนั้นแม่ของเด็กชายไม่ปฏิเสธหรือพยายามปกปิดความผิดของลูกชาย ตรงกันข้ามเธอกลับเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ลงในกลุ่มแชตผู้พักอาศัย โดยเธอได้ให้ลูกชายแสดงความขอโทษอย่างจริงใจ พร้อมทั้งเขียนคำวิจารณ์พฤติกรรมตัวเอง 

          โดยข้อความที่เขียนลงไประบุว่า "ผมฉี่ใส่ลิฟต์ ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาท ทำลายสิ่งแวดล้อม อาจสร้างความเสียหายต่อลิฟต์ และก่อให้เกิดอันตรายได้ ต่อไปนี้ผมจะแก้ไขนิสัยแย่ ๆ นี้ โปรดเฝ้าดูและให้อภัยผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นการชดเชย ผมจะทำความสะอาดลิฟต์เป็นเวลา 1 เดือนครับ" 

ลูก 10 ขวบ ถูกจับได้แอบฉี่ในลิฟต์
ภาพจาก Weibo

          จากนั้นแม่ของเด็กชายก็แชร์รูปภาพของลูกชายขณะไปทำความสะอาดภายในลิฟต์ โดยเอาผ้าเช็ดถูทั้งบริเวณพื้นและผนังด้วยความตั้งใจ  

          หลังจากเหล่าผู้พักอาศัยในอาคารได้เห็นข้อความและภาพจากแม่และลูกชาย พวกเขาต่างให้อภัยและพากันชื่นชมว่า "นี่แหละคือวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง" หลังจากเรื่องราวนี้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบนโลกออนไลน์ก็ได้รับเสียงชมเชยเช่นเดียวกัน โดยกล่าวกันว่า "เด็กดีย่อมเกิดจากการสั่งสอนจากพ่อแม่" 

          ผู้คนต่างเข้าใจว่า "เด็กย่อมทำผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะความไม่รู้และไร้เดียงสา แต่สิ่งสำคัญคือ ทัศนคติของพ่อแม่ ลูกจะเติบโตมาเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับการสั่งสอนเลี้ยงดูของพ่อแม่ การที่เด็กได้เรียนรู้ความผิดพลาดและแก้ไข และได้รับการให้อภัยจากชุมชน จะกลายเป็นบทเรียนที่น่าจดจำ" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูก 10 ขวบ ถูกจับได้แอบฉี่ในลิฟต์ แม่พลิกวิกฤต เปลี่ยนคำด่ากลายเป็นเสียงชมสนั่น อัปเดตล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:05:47 3,465 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย