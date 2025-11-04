ลูกชายวัย 10 ขวบ ถูกจับได้แอบฉี่ในลิฟต์ที่พัก แม่พลิกวิกฤตเปลี่ยนจากเกือบถูกวิจารณ์เดือด กลายเป็นเสียงชื่นชมสนั่น
ภาพจาก Weibo
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ ที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในมณฑลส่านซี ประเทศจีน เกิดเหตุความผิดปกติขึ้น เหล่าผู้พักอาศัยต่างพากันร้องเรียนว่า ได้กลิ่นปัสสาวะรุนแรงในลิฟต์ส่วนกลาง เป็นเวลาประมาณครึ่งเดือน ทางผู้ดูแลจึงได้ตรวจสอบวงจรปิดในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนที่จะพบตัว "ผู้ก่อเหตุ"
ความจริงปรากฏว่า เด็กชายวัย 10 ขวบ ซึ่งเป็นลูกชายของผู้พักอาศัยรายหนึ่ง แอบเข้าไปปัสสาวะบริเวณมุมลิฟต์ ในช่วงที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วย ทางทีมผู้ดูแลจึงแจ้งเรื่องให้แม่ของเด็กชายทราบก่อน
ในระหว่างนั้นแม่ของเด็กชายไม่ปฏิเสธหรือพยายามปกปิดความผิดของลูกชาย ตรงกันข้ามเธอกลับเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ลงในกลุ่มแชตผู้พักอาศัย โดยเธอได้ให้ลูกชายแสดงความขอโทษอย่างจริงใจ พร้อมทั้งเขียนคำวิจารณ์พฤติกรรมตัวเอง
โดยข้อความที่เขียนลงไประบุว่า "ผมฉี่ใส่ลิฟต์ ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาท ทำลายสิ่งแวดล้อม อาจสร้างความเสียหายต่อลิฟต์ และก่อให้เกิดอันตรายได้ ต่อไปนี้ผมจะแก้ไขนิสัยแย่ ๆ นี้ โปรดเฝ้าดูและให้อภัยผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นการชดเชย ผมจะทำความสะอาดลิฟต์เป็นเวลา 1 เดือนครับ"
จากนั้นแม่ของเด็กชายก็แชร์รูปภาพของลูกชายขณะไปทำความสะอาดภายในลิฟต์ โดยเอาผ้าเช็ดถูทั้งบริเวณพื้นและผนังด้วยความตั้งใจ
หลังจากเหล่าผู้พักอาศัยในอาคารได้เห็นข้อความและภาพจากแม่และลูกชาย พวกเขาต่างให้อภัยและพากันชื่นชมว่า "นี่แหละคือวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง" หลังจากเรื่องราวนี้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบนโลกออนไลน์ก็ได้รับเสียงชมเชยเช่นเดียวกัน โดยกล่าวกันว่า "เด็กดีย่อมเกิดจากการสั่งสอนจากพ่อแม่"
ผู้คนต่างเข้าใจว่า "เด็กย่อมทำผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะความไม่รู้และไร้เดียงสา แต่สิ่งสำคัญคือ ทัศนคติของพ่อแม่ ลูกจะเติบโตมาเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับการสั่งสอนเลี้ยงดูของพ่อแม่ การที่เด็กได้เรียนรู้ความผิดพลาดและแก้ไข และได้รับการให้อภัยจากชุมชน จะกลายเป็นบทเรียนที่น่าจดจำ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha