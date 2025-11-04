ขายบ้านราคา 250 ล้านบาท กับคุณสมบัติ 25 ข้อ ทำคนแชร์เป็นหมื่น ฟีลลิ่งได้มาก

ขายบ้านราคา 250 ล้านบาท กับคุณสมบัติ 25 ข้อที่ทำให้คนแชร์กันเป็นหมื่นครั้ง ยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหน ที่คนแชร์เพราะการสะกดแบบมีฟีลลิ่งมาก
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งประกาศขายบ้านราคา 250 ล้านบาท พร้อมระบุรายละเอียดที่ทำให้กลายเป็นไวรัลแชร์เกือบหมื่นครั้ง มีคุณสมบัติดังนี้
1. ที่ดิน 2 ไร่ 68.5 ตรวจ
2. ตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอย 2950 ตรม
3. เฟอนิเจอทุกห้อง
4. บ่อน้ำพุหน้าบ้านเส้นผ่าศุนกลาง 6 ม
5. สระไหว้น้ำก้วาง 6 ม ยาว 15 ม พร้อมน้ำพุ โดยรอบ
6. ระบบแสงสีเสียงห้อง อินเตอเทนเม็นครบ
7. ห้องฟิตเน็ต พร้อมเคื่อง ออกกำลังกาย 10 เครื่องตุ้ซาวน่า ตุ้สตรีม ห้องอาบน้ำ
อยุ่ให้ห้องฟิตเน็ต มีทีวี 85 นิ้ว
8. ใต้ดินจอดรถได้ 20 คัน
9. ห้องโชว์รองเท้ากระเป๋า
10. สวนหย่อมรอบ ๆ บ้าน
11. มีอ่างสกุดฉี่
12. มีห้องน้ำ ในห้องอินเตอเทนเม็น 5 ห้อง น้ำมี่่ที่เป่ามือ
13. มีห้องน้ำจุดศุนกลาง 6 ห้อง มีที่เป่ามือ
14. มีห้องนอนสำหรับแม่บ้าน
15. มีห้องซักริช มีเครื่องซัก 2 เครื่อง อิเล็กโทลักษณ์
16. มีเครื่องอบ 1 อีเล็กโทลักษ์
17. มีถังน้ำ 2 ถัง เก็บน้ำ สมารถสำรองได้ 10 วัน ในกรณี การประปา มีปัญหา
18. ประตูรั้ว แบบยุโหรบ
19. ระบบรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ สปิ้งเกอ
20. หน้าสระไหว้น้ำ มีบาร์ นั่งดิ้ง
21. มีห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า เก็บอุปกรณ์งานแม่บ้านและอื่น ๆ
22. สรุป สมารถ รับรองแขกได้ถึง 200 คน กรณีจัดงานรื่นเริง
23. สรุป มีห้องนอน 4 ห้องรับรอง 5 ห้อง ห้องน้ำ 15 ห้อง
24. มีห้องพระ อยู่ชั้น 2
25. ประตูห้องทุกห้อง โอ่โถง ความสุง 2.8 ม ประตูหลักเข้าบ้านสุง 3.99 ม ประตูรั้ว ก้วาง 6.4 ม
คิดออกมาแล้ว ตกราคา ต่อตราเมต 83,000 บาท พร้อมอยู่ หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามาอย่างเดียว
ถนนหน้าบ้าน ก้วาง 12 ม เป็นถนน สาทราณะ เข้าซอยลึก 300 ม
บ้านเลขที่ 8/88 อยู่แล้วร่ำรวยมั่งคั่ง
เจ้าของขายเอง
ความเห็นชาวเน็ต ชี้จุดที่ทำให้กลายเป็นไวรัล คือ การสะกดตัวอักษรที่ผิด เน้นฟีลลิ่งมากกว่าความถูกต้อง แถมยังไม่รู้อีกว่าพิกัดของบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ รู้แค่เลขที่บ้าน