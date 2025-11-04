HILIGHT
ขายบ้านราคา 250 ล้านบาท กับคุณสมบัติ 25 ข้อ ทำคนแชร์เป็นหมื่น ฟีลลิ่งได้มาก

          ขายบ้านราคา 250 ล้านบาท กับคุณสมบัติ 25 ข้อที่ทำให้คนแชร์กันเป็นหมื่นครั้ง ยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหน ที่คนแชร์เพราะการสะกดแบบมีฟีลลิ่งมาก

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งประกาศขายบ้านราคา 250 ล้านบาท พร้อมระบุรายละเอียดที่ทำให้กลายเป็นไวรัลแชร์เกือบหมื่นครั้ง มีคุณสมบัติดังนี้

          1. ที่ดิน 2 ไร่ 68.5 ตรวจ

          2. ตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอย 2950 ตรม

          3. เฟอนิเจอทุกห้อง

          4. บ่อน้ำพุหน้าบ้านเส้นผ่าศุนกลาง 6 ม

          5. สระไหว้น้ำก้วาง 6 ม ยาว 15 ม พร้อมน้ำพุ โดยรอบ

          6. ระบบแสงสีเสียงห้อง อินเตอเทนเม็นครบ

          7. ห้องฟิตเน็ต พร้อมเคื่อง ออกกำลังกาย 10 เครื่องตุ้ซาวน่า ตุ้สตรีม ห้องอาบน้ำ
อยุ่ให้ห้องฟิตเน็ต มีทีวี  85 นิ้ว

          8. ใต้ดินจอดรถได้ 20 คัน

          9. ห้องโชว์รองเท้ากระเป๋า 

          10. สวนหย่อมรอบ ๆ บ้าน

          11. มีอ่างสกุดฉี่

          12. มีห้องน้ำ ในห้องอินเตอเทนเม็น 5 ห้อง น้ำมี่่ที่เป่ามือ

          13. มีห้องน้ำจุดศุนกลาง 6 ห้อง มีที่เป่ามือ 

          14. มีห้องนอนสำหรับแม่บ้าน

          15. มีห้องซักริช มีเครื่องซัก 2 เครื่อง อิเล็กโทลักษณ์

          16. มีเครื่องอบ 1 อีเล็กโทลักษ์

          17. มีถังน้ำ 2 ถัง เก็บน้ำ สมารถสำรองได้ 10 วัน ในกรณี การประปา มีปัญหา

          18. ประตูรั้ว แบบยุโหรบ 

          19. ระบบรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ สปิ้งเกอ

          20. หน้าสระไหว้น้ำ มีบาร์ นั่งดิ้ง

          21. มีห้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า เก็บอุปกรณ์งานแม่บ้านและอื่น ๆ

          22. สรุป สมารถ รับรองแขกได้ถึง 200 คน กรณีจัดงานรื่นเริง

          23. สรุป มีห้องนอน 4 ห้องรับรอง 5 ห้อง ห้องน้ำ 15 ห้อง

          24. มีห้องพระ อยู่ชั้น 2

          25. ประตูห้องทุกห้อง โอ่โถง ความสุง 2.8 ม ประตูหลักเข้าบ้านสุง 3.99 ม ประตูรั้ว ก้วาง 6.4 ม 

          คิดออกมาแล้ว ตกราคา ต่อตราเมต 83,000 บาท พร้อมอยู่ หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามาอย่างเดียว

          ถนนหน้าบ้าน ก้วาง 12 ม เป็นถนน สาทราณะ เข้าซอยลึก 300 ม 

          บ้านเลขที่ 8/88 อยู่แล้วร่ำรวยมั่งคั่ง

          เจ้าของขายเอง

          ความเห็นชาวเน็ต ชี้จุดที่ทำให้กลายเป็นไวรัล คือ การสะกดตัวอักษรที่ผิด เน้นฟีลลิ่งมากกว่าความถูกต้อง แถมยังไม่รู้อีกว่าพิกัดของบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ รู้แค่เลขที่บ้าน


