HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
hilight > ข่าวต่างประเทศ

หญิงไทยถูกทำร้ายในสหรัฐฯ ถูกปาหิน-พุ่งต่อยข้างถนน ชี้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นต่อเนื่อง

| 1,160 อ่าน

          ช็อก คนไทยถูกทำร้ายในสหรัฐฯ ชายผิวสีปาหิน-เข้ามาต่อย รอดมาได้เพราะไหวพริบ ชี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ อยู่ ๆ ก็เข้ามาโจมตี ย้ำต้องตื่นตัวทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 

 

          เป็นเหตุช็อกที่กำลังถูกเตือนภัยในกลุ่มคนไทยที่สหรัฐฯ กรณีหญิงไทยที่เมืองโอ๊กแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ถูกชายผิวสีปาหินใส่และพยายามเข้ามาทำร้ายในช่วงเช้าวันฮาโลวีนที่ผ่านมา (31 ตุลาคม 2568) ท่ามกลางความรุนแรงต่อชาวเอเชียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในย่านดังกล่าว

 

          ศศิ โอดา หญิงผู้เสียหาย เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในร้านอาหาร บริเวณตลาดของย่านลิตเติ้ลไซ่ง่อน โดยเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. ขณะที่เธอกำลังเดินไปที่ร้านหลังนำรถไปจอดด้านหลัง 

 

          "ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น เลยหันไปคว้ากล่องขึ้นมาทันที ซึ่งมันช่วยป้องกันฉันไว้ตอนที่เขาปาหินก้อนใหญ่ใส่ถึง 2 ครั้ง จากนั้นเขายังพยายามต่อยฉันอีกหลายครั้ง แต่ฉันก็ใช้กล่องนั้นดันตัวเขาออกไป" ผู้เสียหายกล่าว

 

          เหตุการณ์ทั้งหมดถูกจับภาพได้โดยกล้องวงจรปิด ซึ่งต้องขอบคุณความมีไหวพริบของเธอที่ทำให้รอดจากเหตุการณ์นี้มาได้อย่างปลอดภัย เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายชาวเอเชียในย่านดังกล่าว และบางครั้งก็รุนแรงจนถึงแก่ชีวิต 

 

          ศศิ ยอมรับว่า เธอรู้ว่ามีคดีทำร้ายชาวเอเชียในย่านไชน่าทาวน์และลิตเติ้ลไซ่ง่อน ที่โอ๊กแลนด์ ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มันทำให้เธอต้องตื่นตัวและมีสติอยู่เสมอ โดยเมื่อเธอสัมผัสได้ว่ากำลังจะมีเรื่อง และเห็นว่ามีกล่องวางซ้อนกันอยู่ใกล้ ๆ เธอจึงรีบคว้ากล่องขึ้นมา 1 ใบ ทำให้สามารถใช้กล่องนั้นป้องกันตัวได้ 
 

          "สมองของฉันบอกว่า ฉันต้องตื่นตัวอยู่เสมอทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก ถ้ามีบางสิ่งไม่ถูกต้อง ฉันก็จะมองหาอะไรก็ตามที่จะคว้าได้" ศศิ กล่าว

 

          ด้าน คาร์ล ชาน ประธานหอการค้าโอ๊กแลนด์ไชน่าทาวน์ เผยว่า เขาตระหนักเรื่องเหตุการณ์โจมตีชาวเอเชียและธุรกิจเอเชียในพื้นที่เช่นกัน โดยครั้งหนึ่งเขายังถูกซุ่มโจมตีบนถนน โชคดีที่คนร้ายถูกจับกุมภายใน 1 ชั่วโมง แต่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไว้เพียง 1 ปีเท่านั้น และยังไปทำร้ายผู้หญิงคนอื่นอีกในเวลาไม่นานหลังถูกปล่อยตัว 

 

          จากสิ่งที่เกิดขึ้น ศศิจึงอยากเตื่อนถึงคนอื่น ๆ ให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะเธอเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนมากมายมาก่อน แต่ไม่เคยรู้เลยว่าจะเจอกับตัว โดยตอนนี้เธอได้แจ้งความกับตัวรวจโอ๊กแลนด์ไว้แล้ว ขณะที่สามีของเธอยอมรับว่า เขารู้สึกดีใจที่ภรรยาพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

 

          "ผมดีใจที่เธอรู้ตัวทันทีว่าคนคนนั้นผิดปกติ และสามารถป้องกันตัวได้" ไมเคิล โอดะ สามีของผู้เสียหาย กล่าว 


  
ขอบคุณข้อมูลจาก NBC Bay Area 
 

คลิกเพื่ออ่านต่อ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงไทยถูกทำร้ายในสหรัฐฯ ถูกปาหิน-พุ่งต่อยข้างถนน ชี้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นต่อเนื่อง อัปเดตล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13:27 1,160 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย