หญิงไทยถูกทำร้ายในสหรัฐฯ ถูกปาหิน-พุ่งต่อยข้างถนน ชี้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ช็อก คนไทยถูกทำร้ายในสหรัฐฯ ชายผิวสีปาหิน-เข้ามาต่อย รอดมาได้เพราะไหวพริบ ชี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ อยู่ ๆ ก็เข้ามาโจมตี ย้ำต้องตื่นตัวทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
เป็นเหตุช็อกที่กำลังถูกเตือนภัยในกลุ่มคนไทยที่สหรัฐฯ กรณีหญิงไทยที่เมืองโอ๊กแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ถูกชายผิวสีปาหินใส่และพยายามเข้ามาทำร้ายในช่วงเช้าวันฮาโลวีนที่ผ่านมา (31 ตุลาคม 2568) ท่ามกลางความรุนแรงต่อชาวเอเชียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในย่านดังกล่าว
ศศิ โอดา หญิงผู้เสียหาย เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในร้านอาหาร บริเวณตลาดของย่านลิตเติ้ลไซ่ง่อน โดยเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. ขณะที่เธอกำลังเดินไปที่ร้านหลังนำรถไปจอดด้านหลัง
"ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น เลยหันไปคว้ากล่องขึ้นมาทันที ซึ่งมันช่วยป้องกันฉันไว้ตอนที่เขาปาหินก้อนใหญ่ใส่ถึง 2 ครั้ง จากนั้นเขายังพยายามต่อยฉันอีกหลายครั้ง แต่ฉันก็ใช้กล่องนั้นดันตัวเขาออกไป" ผู้เสียหายกล่าว
เหตุการณ์ทั้งหมดถูกจับภาพได้โดยกล้องวงจรปิด ซึ่งต้องขอบคุณความมีไหวพริบของเธอที่ทำให้รอดจากเหตุการณ์นี้มาได้อย่างปลอดภัย เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายชาวเอเชียในย่านดังกล่าว และบางครั้งก็รุนแรงจนถึงแก่ชีวิต
ศศิ ยอมรับว่า เธอรู้ว่ามีคดีทำร้ายชาวเอเชียในย่านไชน่าทาวน์และลิตเติ้ลไซ่ง่อน ที่โอ๊กแลนด์ ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มันทำให้เธอต้องตื่นตัวและมีสติอยู่เสมอ โดยเมื่อเธอสัมผัสได้ว่ากำลังจะมีเรื่อง และเห็นว่ามีกล่องวางซ้อนกันอยู่ใกล้ ๆ เธอจึงรีบคว้ากล่องขึ้นมา 1 ใบ ทำให้สามารถใช้กล่องนั้นป้องกันตัวได้
"สมองของฉันบอกว่า ฉันต้องตื่นตัวอยู่เสมอทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก ถ้ามีบางสิ่งไม่ถูกต้อง ฉันก็จะมองหาอะไรก็ตามที่จะคว้าได้" ศศิ กล่าว
ด้าน คาร์ล ชาน ประธานหอการค้าโอ๊กแลนด์ไชน่าทาวน์ เผยว่า เขาตระหนักเรื่องเหตุการณ์โจมตีชาวเอเชียและธุรกิจเอเชียในพื้นที่เช่นกัน โดยครั้งหนึ่งเขายังถูกซุ่มโจมตีบนถนน โชคดีที่คนร้ายถูกจับกุมภายใน 1 ชั่วโมง แต่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไว้เพียง 1 ปีเท่านั้น และยังไปทำร้ายผู้หญิงคนอื่นอีกในเวลาไม่นานหลังถูกปล่อยตัว
จากสิ่งที่เกิดขึ้น ศศิจึงอยากเตื่อนถึงคนอื่น ๆ ให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะเธอเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนมากมายมาก่อน แต่ไม่เคยรู้เลยว่าจะเจอกับตัว โดยตอนนี้เธอได้แจ้งความกับตัวรวจโอ๊กแลนด์ไว้แล้ว ขณะที่สามีของเธอยอมรับว่า เขารู้สึกดีใจที่ภรรยาพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
"ผมดีใจที่เธอรู้ตัวทันทีว่าคนคนนั้นผิดปกติ และสามารถป้องกันตัวได้" ไมเคิล โอดะ สามีของผู้เสียหาย กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก NBC Bay Area