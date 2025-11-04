HILIGHT
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 8 พ.ย. อาจกระทบถึงช่วงเช้า ทำอะไรไม่ได้บ้าง

          ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ถ้าหากใช้ตอนเช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ไม่ได้ ไม่ต้องแปลกใจ เพราะปิดถึง 7 โมงเช้า
ธนาคารกรุงเทพ
ภาพจาก : Terence Toh Chin Eng / Shutterstock.com

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ธนาคารกรุงเทพ มีการประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 01.00-07.00 น. ทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบการใช้บริการดังนี้

ตั้งแต่เวลา 01.00-07.00 น.


          ธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางบริการโมบายแบงกิ้ง (Bangkok Bank Mobile Banking)

ตั้งแต่เวลา 01.00-05.00 น.


          - บริการ Bualuang iBanking และ Bualuang Biz iBanking

          - บริการ Bualuang Phone

          - บริการฝากเงินและถอนเงิน ผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

          - บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และเครื่องรับฝากเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ

          - บริการถอนเงินและโอนเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคาร

          - บริการโอนเงิน PromptPay ในประเทศและต่างประเทศ

          - บริการโอนเงิน หรือฝากเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ

          - บริการชำระเงินด้วย QR Payment ในประเทศและต่างประเทศ 

          - บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

          - บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านบัวหลวงไอเพย์ 

          - บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านช่องทาง EDC

          - บริการ BeWallet

          - บริการ BeMerchant, BeMerchant NextGen และ BeMerchantPro

          - บริการชำระเงินผ่าน Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)

          - บริการชำระเงินผ่าน Bualuang iSupply

          - บริการชำระเงินผ่าน Paperless e-Payment

          - บริการชำระเงินผ่าน Payment on the net

          - บริการ API Payment

          - บริการ E-Wallet PromptPay Sponsor Bank

          - บริการ Inward Remittance


