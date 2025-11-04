ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 8 พ.ย. อาจกระทบถึงช่วงเช้า ทำอะไรไม่ได้บ้าง

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ถ้าหากใช้ตอนเช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ไม่ได้ ไม่ต้องแปลกใจ เพราะปิดถึง 7 โมงเช้า
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ธนาคารกรุงเทพ มีการประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 01.00-07.00 น. ทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบการใช้บริการดังนี้
ภาพจาก : Terence Toh Chin Eng / Shutterstock.com
ตั้งแต่เวลา 01.00-07.00 น.
ธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางบริการโมบายแบงกิ้ง (Bangkok Bank Mobile Banking)
ตั้งแต่เวลา 01.00-05.00 น.
- บริการ Bualuang iBanking และ Bualuang Biz iBanking
- บริการ Bualuang Phone
- บริการฝากเงินและถอนเงิน ผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
- บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และเครื่องรับฝากเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ
- บริการถอนเงินและโอนเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคาร
- บริการโอนเงิน PromptPay ในประเทศและต่างประเทศ
- บริการโอนเงิน หรือฝากเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ
- บริการชำระเงินด้วย QR Payment ในประเทศและต่างประเทศ
- บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
- บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านบัวหลวงไอเพย์
- บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านช่องทาง EDC
- บริการ BeWallet
- บริการ BeMerchant, BeMerchant NextGen และ BeMerchantPro
- บริการชำระเงินผ่าน Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)
- บริการชำระเงินผ่าน Bualuang iSupply
- บริการชำระเงินผ่าน Paperless e-Payment
- บริการชำระเงินผ่าน Payment on the net
- บริการ API Payment
- บริการ E-Wallet PromptPay Sponsor Bank
- บริการ Inward Remittance