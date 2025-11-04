HILIGHT
เจ้าของบ้านเอะใจ ได้กลิ่นเหม็นปริศนามาหลายวัน เจอต้นตอจากใต้พื้น งัดออกดูเจอภาพสะพรึง

          เจ้าของบ้านได้กลิ่นเหม็นปริศนาหลายวัน ตัดสินใจงัดพื้นบ้านออกดู เจอต้นตอซากตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตาย เฉลยเข้ามาได้ยังไง

ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354

          เป็นอีกปัญหาชวนปวดหัวของคนมีบ้าน เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญแอบเข้ามาทำให้เกิดความไม่สบายใจ ส่วนใหญ่เจอตัวก็ยังพอหาวิธีจับออกไปปล่อยที่อื่นได้ แต่บางครั้งเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งมันส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมา และกลายเป็นงานที่ทำให้เกิดความวุ่นวายกว่าที่คิด

ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @ying_desige354 แชร์ประสบการณ์ชวนสะพรึง หลังมีกลิ่นเหม็นปริศนาในบ้าน ก่อนจะเจอต้นตอว่ากลิ่นดังกล่าวมาจากใต้พื้นบ้าน จึงตัดสินใจงัดพื้นออกดู

ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354

          จากคลิปเผยให้เห็นขั้นตอนการงัดพื้นที่บ้านทำได้ค่อนข้างลำบาก ต้องใช้อุปกรณ์เพื่อรื้อถอนแผ่นไม้ที่ยึดกับโครงเหล็กออกทีละแผ่น ก่อนจะพบว่าใต้พื้นบ้านที่เทปูนเอาไว้ใต้โครงเหล็กจนแทบไม่เหลือช่องว่าง กลับมีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่มุดเข้ามาติดอยู่แล้วออกไม่ได้ จนสุดท้ายมันก็ตายอยู่ใต้พื้นบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้


ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354

          เจ้าของคลิประบุว่า "ตามหากลิ่นกันทั่วบ้าน เจอแล้ว เข้ามาได้…แต่ออกไม่ได้ ข้างหลังบ้านเป็นคลอง เจอเพราะแมลงวันตอมจริง ๆ ตัวเงินตัวทอง" 

ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354

          คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชวนติดตา จนมียอดเข้าชม 5.5 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตต่างก็ตกใจกับภาพของตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ที่แอบมาอยู่ใต้พื้นบ้าน โดยต่างรู้สึกเห็นใจเจ้าของบ้านที่ถึงกับต้องรื้อบ้านเพื่อเก็บซากศพ อีกมุมหนึ่งก็สงสารตัวเงินตัวทองที่ต้องเข้ามาติดแล้วออกไม่ได้ เชื่อว่าก่อนจะตายมันก็น่าจะอึดอัดและทรมานไม่น้อยทีเดียว 

ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354

ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354

ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นอนตายใต้พื้นบ้าน
ภาพจาก TikTok @ying_desige354







