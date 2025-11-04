HILIGHT
สยอง ปู่ถูกต้มทั้งเป็นคาอ่าง รร. ถูกพบในสภาพแน่นิ่ง เพียง 1 วันก่อนเห็นหลานรับปริญญา

           โรงแรมในสหรัฐฯ ถูกฟ้อง หลังคุณปู่ถูกต้มทั้งเป็นในอ่างน้ำร้อน เจอร่างสภาพสุดสยอง เพียง 1 วันก่อนเห็นหลานสาวรับปริญญา ครอบครัวรับไม่ได้ 

ปู่อเมริกันถูกต้มทั้งเป็นคาอ่าง รร.

           วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ People รายงานว่า ครอบครัวหนึ่งในสหรัฐฯ ต้องเผชิญเหตุสะเทือนขวัญ เมื่อคุณปู่วัย 77 ปี เสียชีวิตภายหลังถูกต้มทั้งเป็นในอ่างอาบน้ำ ขณะเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เพียง 1 วันก่อนที่จะได้มีโอกาสร่วมงานรับปริญญาของหลานสาว ซึ่งขณะนี้ทางครอบครัวอยู่ระหว่างฟ้องร้องทางโรงแรม เพื่อเรียกเงินชดเชยจากเหตุร้ายครั้งนี้ 

           จากคำฟ้องที่ถูกยื่นต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ระบุว่า เทอร์ริล จอห์นสัน วัย 77 ปี เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือโรงแรมหรู บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติแซนโฮเซ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมไปร่วมงานรับปริญญาของหลานสาวที่มหาวิทยาลัยในวันรุ่งขึ้น แต่แล้วทางครอบครัวกลับพบร่างของคุณปู่ที่แน่นิ่งไม่ได้สติ ภายในอ่างอาบน้ำของห้องพัก โดยที่น้ำในอ่างร้อนจัดระดับที่เป็นอันตราย 

           ครอบครัวระบุว่า พวกเขาไม่สามารถจับตัวคุณปู่ได้เลยโดยที่ไม่ถูกน้ำร้อนลวกมือ แม้พวกเขาจะพยายามเข้าไปช่วยคุณปู่ออกจากอ่างอาบน้ำ และต้องมองดูผิวหนังของคุณปู่ที่หลุดลอกจากร่างกายอย่างน่าสะพรึงกลัว 

ปู่อเมริกันถูกต้มทั้งเป็นคาอ่าง รร.

           ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่า ชายชราเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะที่ทางครอบครัวชี้ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณปู่ถูกต้มทั้งเป็นในอ่างอาบน้ำ พร้อมกล่าวโทษทางโรงแรมที่ละเมิดข้อกฎหมายของรัฐ ซึ่งกำหนดให้ต้องติดตั้งวาลว์ไว้ตรงฝักบัว เพื่อจำกัดอุณหภูมิสูงสุดของน้ำ 

           ด้านสำนักงานชันสูตรในพื้นที่ ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากแผลน้ำร้อนลวกอย่างรุนแรงที่คอและลำตัว ร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง โดยผู้ตายมีแผลถูกลวกประมาณ 33.5% ของร่างกาย  

           ครอบครัวของผู้ตายชี้ว่า นี่เป็นโศกนาฏกรรมสุดสยองที่สามารถป้องกันได้ โดยขณะนี้ทางครอบครัวอยู่ระหว่างเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก People


