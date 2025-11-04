HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้ารอจังหวะเผลอแอบทำแสบ พ้อกำไรก็น้อยยังโดนแบบนี้ คนแห่แนะวิธีแก้


          แม่ค้าชานมโพสต์คลิปลูกค้ารอจังหวะเผลอ แอบหยิบหลอดไปเป็นกำ ทั้งที่สั่งแค่ 3 แก้ว ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เห็นใจ พร้อมแนะวิธีแก้ปัญหา

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้
ภาพจาก TikTok @ooroor93  

          กลายเป็นอีกอุทาหรณ์สำหรับร้านขายเครื่องดื่ม กรณีวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @ooroor93 เจ้าของร้านชานมไข่มุก โพสต์เหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อเจอลูกค้าแอบทำพฤติกรรมเอาเปรียบอย่างหนัก ซึ่งหากเจอแบบนี้บ่อย ๆ จากที่ควรได้กำไร อาจกลายเป็นขาดทุนโดยไม่ทันตั้งตัว

          จากคลิปเป็นภาพจากกล้องภายในร้าน เผยให้เห็นภาพของลูกค้าที่มาสั่งสินค้าหน้าร้าน โดยลูกค้ารายดังกล่าวสั่งชานม 3 แก้ว แต่หยิบหลอดไปหลายอัน ซึ่งจังหวะที่แม่ค้าไม่ได้มอง ลูกค้าก็หยิบหลอดไปเพิ่มอีกนับ 10 อัน ก่อนจะเดินจากไป ซึ่งเจ้าของร้านมาเห็นในภายหลังแล้ว จึงไม่สามารถตักเตือนหรือทักท้วงได้ทัน


ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้
ภาพจาก TikTok @ooroor93  

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้
ภาพจาก TikTok @ooroor93  

          เจ้าของร้านระบุข้อความว่า จะจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงบ้างคะ ต้องพูดยังไงดี สั่งน้ำ 3 แก้ว หยิบหลอดไปแล้ว 3 หลอด ทันใดนั้นก็หันไปหยิบหลอดอีกน่าจะ 10 หลอดได้แล้วก็เดินจากเราไปเลย มันเป็นจังหวะที่เราก้มหยิบกระปุกเงินพอดี เงยหน้าขึ้นมาถึงเห็นว่าในมือของลูกค้ามีหลอดอยู่กำนึง

          เราขายน้ำถูกมาก แก้วละ 20 บาทฟรีไข่มุก ซึ่งเราก็ไม่ได้ทำเอากำไรเยอะ แต่การทำแบบนี้ ทุกอย่างคือต้นทุนค่ะ ลูกค้าไม่ได้เอ่ยขอสักคำ เราก็ช็อกไปเลย ไม่รู้จะใช้คำพูดไหน ช่วยใจดีกับแม่ค้าหน่อยนะคะ ช่วยด้วยแม่ ๆ ช่วยคิดคำพูดหน่อยค่ะ จะบอกลูกค้ายังไงดีคะ อยากให้เขาเห็นใจเราด้วย

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้
ภาพจาก TikTok @ooroor93  

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้
ภาพจาก TikTok @ooroor93  


ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้

          ภายหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป มีชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกเห็นใจเจ้าของร้านที่เจอลูกค้าเห็นแก่ตัวเช่นนี้ โดยแนะนำว่าต่อไปร้านอาจจะต้องนำหลอดมาไว้ข้างในและเลือกหยิบหลอดให้กับลูกค้าเอง ซึ่งหลาย ๆ ร้าน แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อดัง ต่างก็ใช้วิธีการแบบนี้เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเช่นกัน

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้

ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้าหยิบหลอดกลับไปเป็นกำ คนแนะวิธีแก้




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้ารอจังหวะเผลอแอบทำแสบ พ้อกำไรก็น้อยยังโดนแบบนี้ คนแห่แนะวิธีแก้ โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:23:57 2,142 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย