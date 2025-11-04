ร้านขายน้ำกลุ้ม ลูกค้ารอจังหวะเผลอแอบทำแสบ พ้อกำไรก็น้อยยังโดนแบบนี้ คนแห่แนะวิธีแก้

แม่ค้าชานมโพสต์คลิปลูกค้ารอจังหวะเผลอ แอบหยิบหลอดไปเป็นกำ ทั้งที่สั่งแค่ 3 แก้ว ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เห็นใจ พร้อมแนะวิธีแก้ปัญหา
กลายเป็นอีกอุทาหรณ์สำหรับร้านขายเครื่องดื่ม กรณีวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @ooroor93 เจ้าของร้านชานมไข่มุก โพสต์เหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อเจอลูกค้าแอบทำพฤติกรรมเอาเปรียบอย่างหนัก ซึ่งหากเจอแบบนี้บ่อย ๆ จากที่ควรได้กำไร อาจกลายเป็นขาดทุนโดยไม่ทันตั้งตัว
จากคลิปเป็นภาพจากกล้องภายในร้าน เผยให้เห็นภาพของลูกค้าที่มาสั่งสินค้าหน้าร้าน โดยลูกค้ารายดังกล่าวสั่งชานม 3 แก้ว แต่หยิบหลอดไปหลายอัน ซึ่งจังหวะที่แม่ค้าไม่ได้มอง ลูกค้าก็หยิบหลอดไปเพิ่มอีกนับ 10 อัน ก่อนจะเดินจากไป ซึ่งเจ้าของร้านมาเห็นในภายหลังแล้ว จึงไม่สามารถตักเตือนหรือทักท้วงได้ทัน
เจ้าของร้านระบุข้อความว่า จะจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงบ้างคะ ต้องพูดยังไงดี สั่งน้ำ 3 แก้ว หยิบหลอดไปแล้ว 3 หลอด ทันใดนั้นก็หันไปหยิบหลอดอีกน่าจะ 10 หลอดได้แล้วก็เดินจากเราไปเลย มันเป็นจังหวะที่เราก้มหยิบกระปุกเงินพอดี เงยหน้าขึ้นมาถึงเห็นว่าในมือของลูกค้ามีหลอดอยู่กำนึง
เราขายน้ำถูกมาก แก้วละ 20 บาทฟรีไข่มุก ซึ่งเราก็ไม่ได้ทำเอากำไรเยอะ แต่การทำแบบนี้ ทุกอย่างคือต้นทุนค่ะ ลูกค้าไม่ได้เอ่ยขอสักคำ เราก็ช็อกไปเลย ไม่รู้จะใช้คำพูดไหน ช่วยใจดีกับแม่ค้าหน่อยนะคะ ช่วยด้วยแม่ ๆ ช่วยคิดคำพูดหน่อยค่ะ จะบอกลูกค้ายังไงดีคะ อยากให้เขาเห็นใจเราด้วย
ภายหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป มีชาวเน็ตหลายคนต่างรู้สึกเห็นใจเจ้าของร้านที่เจอลูกค้าเห็นแก่ตัวเช่นนี้ โดยแนะนำว่าต่อไปร้านอาจจะต้องนำหลอดมาไว้ข้างในและเลือกหยิบหลอดให้กับลูกค้าเอง ซึ่งหลาย ๆ ร้าน แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อดัง ต่างก็ใช้วิธีการแบบนี้เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเช่นกัน