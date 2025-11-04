สั่งอาหารมากิน เจอหลอดปริศนาสีแดง ไม่ใช่แมลงวัน ไม่ใช่แมลงสาบ เหมือนพริก ?

สั่งอาหารมากิน เจอหลอดปริศนาสีแดง เพ่งดูดี ๆ แทบอ้วก ไม่ใช่แมลงวัน ไม่ใช่แมลงสาบ แล้วคือตัวอะไร เข้ามาได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์ มีการสั่งอาหารตามสั่งเมนูหนึ่ง กระทั่งไปเจอหลอดปริศนาสีแดง เห็นแล้วแทบอ้วก กินจะหมดแล้ว มันไม่ใช่กิ้งกือใช่ไหม พร้อมตั้งคำถามกับกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์
ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างยอมรับว่า มันเป็นกิ้งกือจริง ขอให้ทำใจ อวสานอาหารมื้อนี้เรียบร้อย เจอแบบนี้กินอะไรไม่ลงทั้งวันแน่