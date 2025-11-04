HILIGHT
สั่งอาหารมากิน เจอหลอดปริศนาสีแดง ไม่ใช่แมลงวัน ไม่ใช่แมลงสาบ เหมือนพริก ?


         สั่งอาหารมากิน เจอหลอดปริศนาสีแดง เพ่งดูดี ๆ แทบอ้วก ไม่ใช่แมลงวัน ไม่ใช่แมลงสาบ แล้วคือตัวอะไร เข้ามาได้ยังไง

ช็อกเจอกิ้งกือในข้าวกล่อง งงเข้ามาได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์ 

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์ มีการสั่งอาหารตามสั่งเมนูหนึ่ง กระทั่งไปเจอหลอดปริศนาสีแดง เห็นแล้วแทบอ้วก กินจะหมดแล้ว มันไม่ใช่กิ้งกือใช่ไหม พร้อมตั้งคำถามกับกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค

ช็อกเจอกิ้งกือในข้าวกล่อง งงเข้ามาได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์ 

ช็อกเจอกิ้งกือในข้าวกล่อง งงเข้ามาได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุวีรยา เทียนพันธ์ 



ช็อกเจอกิ้งกือในข้าวกล่อง งงเข้ามาได้ยังไง

         ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างยอมรับว่า มันเป็นกิ้งกือจริง ขอให้ทำใจ อวสานอาหารมื้อนี้เรียบร้อย เจอแบบนี้กินอะไรไม่ลงทั้งวันแน่

ช็อกเจอกิ้งกือในข้าวกล่อง งงเข้ามาได้ยังไง




สั่งอาหารมากิน เจอหลอดปริศนาสีแดง ไม่ใช่แมลงวัน ไม่ใช่แมลงสาบ เหมือนพริก ? อัปเดตล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2568
