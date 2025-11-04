เจ้าของร้านกลุ้ม เผยเคสลูกค้ารีวิว 1 ดาว พบขอคืนเงินทั้งที่แกะใช้ไปนับ 10 วัน งานนี้ไม่ทนขอตอบกลับสุดเดือด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกันเนื้อหา
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เจ้าของร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แชร์อุทาหรณ์หลังเจอลูกค้าเข้ามารีวิว 1 ดาว ในแอปฯ ช้อปปิ้งออนไลน์ คาดว่าลูกค้ารายนี้คงรู้สึกไม่พอใจ หลังพยายามขอเงินคืนแล้วไม่สำเร็จ ทั้งที่แกะสินค้าออกไปแล้วใช้งานมาแล้วกว่า 10 วัน
เจ้าของร้าน ระบุว่า ลูกค้าสั่งของที่ร้านเอาไปใช้จนพอใจแล้วกดคืนมา (ถ้าไม่แกะร้านรับคืนนะ ไม่เคยงอแง) เคสแบบนี้ร้านฟ้องทุกรายนะครับ ทำให้สูญเสียทรัพย์ มูลค่าสินค้าเสียหาย แต่ส่วนใหญ่แอปฯ ตัดสินให้ร้านชนะเสมอ ร้านตั้งกล้องถ่ายตอนแพ็กตอนขนส่งมารับทั้งหมด ยื่นข้อพิพาทไปยังไงก็ชนะ จริง ๆ ก็ไม่ได้กลุ้มใจกับคะแนน 1 ดาวเท่าไรหรอก เพราะยังไงก็ได้เงินอยู่ดี ใช้เงินกินข้าว ไม่ได้ใช้คะแนนรีวิวกิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ditsakorn Rujeekitnara
จากภาพเผยให้เห็นลูกค้าเข้ามารีวิว โดยให้คะแนน 1 ดาว จากเต็ม 5 ดาว พร้อมระบุสั้น ๆ ว่า "ไม่ดี... แนะนำร้านอื่นค่ะ"
ด้านร้านตอบกลับรีวิวนี้ว่า "แกะใช้10กว่าวัน แล้วไม่ชอบ มากดคืนของ แอปฯ ตัดสินให้ร้านชนะ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์คืน แล้วมาหาว่าร้านไม่ดีคืออะไรครับ ทำหมันเถอะอย่ามีลูกมีหลานเลย เดี๋ยวจะสอนให้เป็นคนนิสัยแบบเดียวกับตัวเอง"
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ออกไป ต่างมีเจ้าของร้านบางส่วนออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกลูกค้าแสบเข้ามารีวิวแย่ ๆ ทั้งที่ร้านไม่ได้ผิดจำนวนไม่น้อย ซึ่งบางส่วนวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่มีลูกค้าบางส่วนทำพฤติกรรมแบบนี้ เคยไปเจอว่ามีการแนะนำให้ซื้อสินค้าเอาไปใช้ออกทริป แล้วค่อยมาทำเรื่องคืนเงิน ซ้ำถ้าร้านไม่ให้คืนยังแนะให้ไปรีวิว 1 ดาว แล้วไปพิมพ์ด่ากับร้านแรง ๆ ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดร้านเลย
ขณะที่บางส่วนมองว่า ไม่ใช่ทุกเคสเช่นกันที่ขอคืนเงินแล้วจะไม่มีเหตุผล บริษัทก็เข้าใจ การจะตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมามันก็ต้องแกะหรือลองเปิดอยู่แล้ว แนะว่าร้านควรจะดูประวัติการเคลมลูกค้าว่ามีเหตุผลเหมาะสมไหม การที่ร้านยืนกรานว่าแกะแล้วไม่รับคืนในทุกกรณีก็ดูจะไม่แฟร์กับผู้บริโภคหรือไม่