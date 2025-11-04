HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูกค้าซื้อของแล้วรีวิว 1 ดาว เจอร้านตอบกลับสุดจี๊ด รู้เบื้องหลังยิ่งพูดไม่ออก ทำไมถึงกล้าทำ


            เจ้าของร้านกลุ้ม เผยเคสลูกค้ารีวิว 1 ดาว พบขอคืนเงินทั้งที่แกะใช้ไปนับ 10 วัน งานนี้ไม่ทนขอตอบกลับสุดเดือด  

ลูกค้ารีวิว 1 ดาว ร้านโต้เดือด แฉกลับอีกมุม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกันเนื้อหา

            วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เจ้าของร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แชร์อุทาหรณ์หลังเจอลูกค้าเข้ามารีวิว 1 ดาว ในแอปฯ ช้อปปิ้งออนไลน์ คาดว่าลูกค้ารายนี้คงรู้สึกไม่พอใจ หลังพยายามขอเงินคืนแล้วไม่สำเร็จ ทั้งที่แกะสินค้าออกไปแล้วใช้งานมาแล้วกว่า 10 วัน 

            เจ้าของร้าน ระบุว่า ลูกค้าสั่งของที่ร้านเอาไปใช้จนพอใจแล้วกดคืนมา (ถ้าไม่แกะร้านรับคืนนะ ไม่เคยงอแง) เคสแบบนี้ร้านฟ้องทุกรายนะครับ ทำให้สูญเสียทรัพย์ มูลค่าสินค้าเสียหาย แต่ส่วนใหญ่แอปฯ ตัดสินให้ร้านชนะเสมอ ร้านตั้งกล้องถ่ายตอนแพ็กตอนขนส่งมารับทั้งหมด  ยื่นข้อพิพาทไปยังไงก็ชนะ จริง ๆ ก็ไม่ได้กลุ้มใจกับคะแนน 1 ดาวเท่าไรหรอก เพราะยังไงก็ได้เงินอยู่ดี ใช้เงินกินข้าว ไม่ได้ใช้คะแนนรีวิวกิน

ลูกค้ารีวิว 1 ดาว ร้านโต้เดือด แฉกลับอีกมุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ditsakorn Rujeekitnara


            จากภาพเผยให้เห็นลูกค้าเข้ามารีวิว โดยให้คะแนน 1 ดาว จากเต็ม 5 ดาว พร้อมระบุสั้น ๆ ว่า "ไม่ดี... แนะนำร้านอื่นค่ะ"

            ด้านร้านตอบกลับรีวิวนี้ว่า "แกะใช้10กว่าวัน แล้วไม่ชอบ มากดคืนของ แอปฯ ตัดสินให้ร้านชนะ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์คืน แล้วมาหาว่าร้านไม่ดีคืออะไรครับ ทำหมันเถอะอย่ามีลูกมีหลานเลย เดี๋ยวจะสอนให้เป็นคนนิสัยแบบเดียวกับตัวเอง"


            ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ออกไป ต่างมีเจ้าของร้านบางส่วนออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกลูกค้าแสบเข้ามารีวิวแย่ ๆ ทั้งที่ร้านไม่ได้ผิดจำนวนไม่น้อย ซึ่งบางส่วนวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่มีลูกค้าบางส่วนทำพฤติกรรมแบบนี้ เคยไปเจอว่ามีการแนะนำให้ซื้อสินค้าเอาไปใช้ออกทริป แล้วค่อยมาทำเรื่องคืนเงิน ซ้ำถ้าร้านไม่ให้คืนยังแนะให้ไปรีวิว 1 ดาว แล้วไปพิมพ์ด่ากับร้านแรง ๆ ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดร้านเลย

            ขณะที่บางส่วนมองว่า ไม่ใช่ทุกเคสเช่นกันที่ขอคืนเงินแล้วจะไม่มีเหตุผล บริษัทก็เข้าใจ การจะตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมามันก็ต้องแกะหรือลองเปิดอยู่แล้ว แนะว่าร้านควรจะดูประวัติการเคลมลูกค้าว่ามีเหตุผลเหมาะสมไหม การที่ร้านยืนกรานว่าแกะแล้วไม่รับคืนในทุกกรณีก็ดูจะไม่แฟร์กับผู้บริโภคหรือไม่

ลูกค้ารีวิว 1 ดาว ร้านโต้เดือด แฉกลับอีกมุม

ลูกค้ารีวิว 1 ดาว ร้านโต้เดือด แฉกลับอีกมุม

ลูกค้ารีวิว 1 ดาว ร้านโต้เดือด แฉกลับอีกมุม

ลูกค้ารีวิว 1 ดาว ร้านโต้เดือด แฉกลับอีกมุม

ลูกค้ารีวิว 1 ดาว ร้านโต้เดือด แฉกลับอีกมุม
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกค้าซื้อของแล้วรีวิว 1 ดาว เจอร้านตอบกลับสุดจี๊ด รู้เบื้องหลังยิ่งพูดไม่ออก ทำไมถึงกล้าทำ อัปเดตล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:11:53 1,158 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย