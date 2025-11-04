HILIGHT
แฟนฝรั่งส่งภาพให้ดู ถามใช่ลิปไหม คนไทยเห็นแล้วลั่น จะเฉลยก็ไม่ทันแล้วแน่ ๆ

          แฟนฝรั่งส่งภาพให้ดู ทำสาวไทยถึงกับลั่น รีวิวเสร็จสรรพทำไมลิปนี้ร้อนเหมือนไฟลุก คนไทยขำกันสนั่น ทำไมคุณพี่ไม่ถามก่อนใช้ 

แฟนฝรั่งส่งภาพให้ดู ทำสาวไทยถึงกับลั่น
ภาพจาก TikTok @bambimochi

          กลายเป็นภาพไวรัลที่เรียกรอยยิ้มบน TikTok ในขณะนี้ สำหรับโพสต์ของสาวไทยรายหนึ่ง ผู้ใช้ TikTok @bambimochi ซึ่งออกมาอวดภาพข้อความที่ได้รับจากแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ พร้อมระบุว่า "บางทีคุณก็ต้องอ่านข้อความจากแฟนของคุณ แล้วก็แค่ทำสิ่งที่ต้องทำต่อไปตามปกติ" 

แฟนฝรั่งส่งภาพให้ดู ทำสาวไทยถึงกับลั่น
ภาพจาก TikTok @bambimochi

          และภาพข้อความที่ว่าก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับลั่น เพราะแฟนเธอได้ถ่ายรูปของสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นตลับเล็ก ๆ ส่งมาให้เธอดู พร้อมถามว่า "นี่คือลิปบาล์มใช่ไหม"

          พร้อมกันนั้นยังรีวิวอีกว่า "ปากร้อนเป็นไฟ"

แฟนฝรั่งส่งภาพให้ดู ทำสาวไทยถึงกับลั่น
ภาพจาก TikTok @bambimochi

          งานนี้บอกได้เลยว่าจะเตือนก็ไม่ทันแล้ว เพราะเบิร์นปากไปเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่แฟนสาวก็ได้แต่ตอบกลับไปด้วยความตกใจว่า "OMG ไม่ใช่นะ" และเฉลยว่า "นั่นมันยาหม่อง"

          ขณะที่ฝั่งคอมเมนต์นั้นบอกเลยว่าคึกคักไม่เบา ชาวเน็ตพร้อมใจกันเข้าใจแซว พร้อมถามหารูปรีวิวหลังใช้ ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ไม่ปล่อยให้คนสงสัย ส่งภาพปากของแฟนหนุ่มมาให้เห็นชัด ๆ ทำเอาคนขอดูถึงกับบอกว่า "รีวิวจากผู้ใช้จริงที่น่าสงสารที่สุด"

แฟนฝรั่งส่งภาพให้ดู ทำสาวไทยถึงกับลั่น
ภาพจาก TikTok @bambimochi

          นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์อื่น ๆ เช่น 

          "lips are on fire พอทน เจอภาพประกอบพอเลย"

          "เก่งตั้งแต่เปิดฝาตลับได้แล้ว"

          "จะตายกับ lips are on fire"

          "กูหลุดเลยพอถามว่าลิปบาล์ม คือรู้เลยว่าทาไปแล้ว55555555555"

          "รีบตอบแล้ว แต่ไม่ทัน 5555"

แฟนฝรั่งส่งภาพให้ดู ทำสาวไทยถึงกับลั่น
ภาพจาก TikTok @bambimochi


