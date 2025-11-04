HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่าพ่อเดือด ครูบอกขาดเรียนบ่อย กลับตีความด่าลูกโง่ โว อดีตผมก็โง่ ชาวเน็ตบอกเอ๊ะ

          ดราม่าพ่อเดือดจัด ครูบอกขาดเรียนบ่อย กลับตีความด่าลูกโง่ โว่ ในอดีตพ่อก็โง่ เพราะสุดท้ายก็หาเงินได้หลักแสนทุกเดือน ชาวเน็ตงง ครูด่าตรงไหน

ดราม่าพ่อเดือด ครูบอกขาดเรียนบ่อย กลับตีความด่าลูกโง่

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา มีการโพสต์ดราม่าของผู้ปกครอง เด็ก ป.3 หลังจากที่ครูรายหนึ่งประเมินลูกตัวเองว่า "ขาดเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ พูดจาสุภาพ แต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยดี"

          ด้านคุณพ่อโมโห ก็เลยโพสต์โซเชียลเน็ตเวิร์กว่า "ผมเข้าใจนะครับ ว่าลูกผมเรียนไม่เก่ง สอบได้ที่สุดท้ายของห้องแต่คุณเชื่อไหมว่าที่ผมก็ชีวิตประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ ผมก็สอบได้ที่สุดท้ายของห้องตลอด ผมไม่โกรธเลยครับ ถ้าจะตำหนิลูกผมว่าลูกผมโง่ แต่อย่ามาตัดสินเด็กที่ต้องหยุดเพราะไม่สบายและมีธุระส่วนตัวมาบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบ ลำดับการศึกษาไม่ได้วัดหรอกครับว่าโตไปจะสำเร็จแค่ไหน

          ตอนผมเรียน ถามเพื่อน ๆ ผมได้เลย ผมนี่โคตรโง่…แต่สุดท้ายผมกลับหาเงินได้หลักแสนทุกเดือน มีเวลาว่างให้ชีวิต ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร อยากไปไหนผมก็ไป ไม่ต้องคอยลางาน

          ผมไม่ได้ถูกอาชีพอะไรนะครับ แต่อยากให้เลิกตัดสินเด็กเพียงเพราะเรียนไม่เก่งหรือหยุดบ่อย ลูกผมเรียนไม่เก่ง แต่ผมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร

ดราม่าพ่อเดือด ครูบอกขาดเรียนบ่อย กลับตีความด่าลูกโง่

          อย่าพึ่งมาตัดสินผมและลูกผม ค่าเทอมลูกผมจ่ายเต็มนะครับ ไม่เคยขอยกเว้นหรือแบ่งจ่าย ไม่เคยติดไม่เคยค้างตำหนิได้ครับ แต่อย่าพึ่งตัดสิน ผมไม่เคยตามใจลูกครับ เลี้ยงแบบลูกผู้ชาย ไม่ใช่เลี้ยงแบบลูกคุณหนูนะครับ"

ชาวเน็ตงง ครูบอกตรงไหนว่าเรียนโง่


          คนที่อ่านโพสต์ดังกล่าว ต่างงุนงงไปตามกัน เพราะครูบอกว่า เด็กขาดเรียน ไม่ได้บอกว่าเด็กเรียนไม่เก่ง แล้วทำไมพ่อถึงเดือดปานนี้ ครูเขียนได้ดี เขียนตามจริง



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่าพ่อเดือด ครูบอกขาดเรียนบ่อย กลับตีความด่าลูกโง่ โว อดีตผมก็โง่ ชาวเน็ตบอกเอ๊ะ โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:08:37 1,159 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย