ดราม่าพ่อเดือด ครูบอกขาดเรียนบ่อย กลับตีความด่าลูกโง่ โว อดีตผมก็โง่ ชาวเน็ตบอกเอ๊ะ

ดราม่าพ่อเดือดจัด ครูบอกขาดเรียนบ่อย กลับตีความด่าลูกโง่ โว่ ในอดีตพ่อก็โง่ เพราะสุดท้ายก็หาเงินได้หลักแสนทุกเดือน ชาวเน็ตงง ครูด่าตรงไหน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา มีการโพสต์ดราม่าของผู้ปกครอง เด็ก ป.3 หลังจากที่ครูรายหนึ่งประเมินลูกตัวเองว่า "ขาดเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ พูดจาสุภาพ แต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยดี"
ด้านคุณพ่อโมโห ก็เลยโพสต์โซเชียลเน็ตเวิร์กว่า "ผมเข้าใจนะครับ ว่าลูกผมเรียนไม่เก่ง สอบได้ที่สุดท้ายของห้องแต่คุณเชื่อไหมว่าที่ผมก็ชีวิตประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ ผมก็สอบได้ที่สุดท้ายของห้องตลอด ผมไม่โกรธเลยครับ ถ้าจะตำหนิลูกผมว่าลูกผมโง่ แต่อย่ามาตัดสินเด็กที่ต้องหยุดเพราะไม่สบายและมีธุระส่วนตัวมาบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบ ลำดับการศึกษาไม่ได้วัดหรอกครับว่าโตไปจะสำเร็จแค่ไหน
ตอนผมเรียน ถามเพื่อน ๆ ผมได้เลย ผมนี่โคตรโง่…แต่สุดท้ายผมกลับหาเงินได้หลักแสนทุกเดือน มีเวลาว่างให้ชีวิต ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร อยากไปไหนผมก็ไป ไม่ต้องคอยลางาน
ผมไม่ได้ถูกอาชีพอะไรนะครับ แต่อยากให้เลิกตัดสินเด็กเพียงเพราะเรียนไม่เก่งหรือหยุดบ่อย ลูกผมเรียนไม่เก่ง แต่ผมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
อย่าพึ่งมาตัดสินผมและลูกผม ค่าเทอมลูกผมจ่ายเต็มนะครับ ไม่เคยขอยกเว้นหรือแบ่งจ่าย ไม่เคยติดไม่เคยค้างตำหนิได้ครับ แต่อย่าพึ่งตัดสิน ผมไม่เคยตามใจลูกครับ เลี้ยงแบบลูกผู้ชาย ไม่ใช่เลี้ยงแบบลูกคุณหนูนะครับ"
ชาวเน็ตงง ครูบอกตรงไหนว่าเรียนโง่
คนที่อ่านโพสต์ดังกล่าว ต่างงุนงงไปตามกัน เพราะครูบอกว่า เด็กขาดเรียน ไม่ได้บอกว่าเด็กเรียนไม่เก่ง แล้วทำไมพ่อถึงเดือดปานนี้ ครูเขียนได้ดี เขียนตามจริง