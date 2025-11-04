เมนต์เดือด หลังคนญี่ปุ่นอวดภาพซูชิกล่องน้อย ราคา 270 ไม่ตรงปก ลั่นมีดราม่าแน่ ๆ จนเป็นไวรัล ที่แท้เป็นความตั้งใจ เฉลยแล้วคือยังไง
ภาพจาก X @yes_87fan
กลายมาเป็นโพสต์ไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ X @yes_87fan ชาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ภาพ ๆ หนึ่งพร้อมข้อความ "หืมม นี่น่าจะเป็นดราม่าแน่เลย 555"
โดยโชว์ให้เห็นป้ายที่มีภาพของซูชิเนื้อย่าง ราคา 1,280 เยน (ราว 270 บาท) ซึ่งระบุว่าเป็น "เนื้อวัวคุณภาพสูงที่มีไขมันแทรกในปริมาณที่พอเหมาะ จะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าใส่วาซาบิเล็กน้อยด้านบนหากคุณต้องการ รสชาติที่เข้มข้นของเนื้อและรสชาติสดใหม่ของข้าวญี่ปุ่นที่ปรุงด้วยน้ำส้มสายชู ทำให้เกิดความอร่อยที่คุณอยากกินอีกซ้ำ ๆ"
แต่ในขณะที่เขียนคำบรรยายไว้อย่างดี แถมยังมีภาพเนื้อย่างชิ้นโต ๆ บนข้าวแต่ละก้อน ซูชิในกล่องที่โชว์อยู่ด้านข้างกลับดูแตกต่างราวกับคนละเมนู เรียกได้ว่าแทบจะมีแต่ข้าวกับเศษเนื้อย่างชิ้นเล็ก ๆ เห็นแบบนี้แล้วเข้าใจเลย ทำไมเจ้าของโพสต์ถึงชี้ว่าน่าจะมีดราม่าแน่ ๆ
เพียงไม่นานหลังภาพดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ผ่านไปไม่ถึง 1 วัน ก็กลายมาเป็นไวรัลที่มียอดเข้าชมกว่า 5.2 ล้านวิว และแชร์ต่อไปอีกมากมาย พร้อมคอมเมนต์ส่อดราม่า เช่น
- ซูชิที่ด้านขวาเป็นอาหารตัวอย่างสินะ สงสัยจังว่าตั้งโชว์ที่ร้านไหน
- ของร้านไหนเนี่ย
- ภาพ AI ล่ะสิ
- ข้าวหน้าเบคอนชัด ๆ
- มีแต่ข้าวเป็นหลัก
- พริกหรือเปล่า ?
- ข้าวเหมือนพลาสติกเลย
รวมถึงหลาย ๆ คนมีการโพสต์ภาพเปรียบเทียบกับข้าวกล่องหน้าปลาย่าง ที่ชิ้นปลานั้นมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับปริมาณข้าวทั้งกล่อง บางคนยังโพสต์ภาพซูชิร้านอื่นที่มองว่าไม่ตรงปกเหมือนกัน เพราะภาพตัวอย่างมีเนื้อเยอะ ส่วนของจริงมีเนื้อน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชวนถกเถียง ปรากฏว่าจริง ๆ แล้ว ซูชิที่เห็นในภาพเป็นเพียงผลงานที่จัดแสดงอยู่ในงานนิทรรศกาล เอ็นโจ-เทน (炎上展) ในกรุงโตเกียว ของญี่ปุ่น ซึ่งทางคนโพสต์ได้เข้ามาตอบกลับไว้ในหลาย ๆ คอมเมนต์ ว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ AI แต่เป็นผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ
โดย "เอ็นโจ" หมายถึง "ดราม่า" กล่าวคือเป็นงานนิทรรศกาลที่จัดขึ้นในธีมดราม่า โดยรวบรวมสารพัดเหตุการณ์ดราม่าที่อาจพบเจอได้ในทุก ๆ วันมาให้สัมผัส และของที่นำมาจัดแสดงทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงสถานการณ์สมมติเท่านั้น ซึ่งงานนิทรรศกาลนี้ได้รับความนิยมไม่น้อย จนทางผู้จัดต้องขยายเวลานิทรรศกาลต่อไปอีก โดยจะจัดถึงวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้