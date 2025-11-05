HILIGHT
หมอเผย ขนบนร่างกาย จุดนี้ห้ามโกน หลายคนนึกว่าโกนแล้วดี จริง ๆ เสี่ยงต่อสุขภาพ

 
           หมอหนุ่มคนดัง เผยขนตรงจุดนี้ห้ามโกน เสี่ยงต่อสุขภาพเกินคาด แนะทิ้งไว้แบบนั้นดีอยู่แล้ว คิดดูอีกทีก่อนคิดจะโกน 

             ในขณะที่ผู้คนมากมายพยายามดูแลตัวเองด้วยการกำจัดขนส่วนต่าง ๆ บนร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นขนใต้วงแขน ขนหน้าแข้ง ตลอดจนหนวดเคราบนใบหน้า แต่ถึงอย่างนั้นก็มีอยู่จุดหนึ่งบนร่างกายที่แพทย์ออกมาเตือนเองว่าไม่ควรโกนทิ้งไป พร้อมอธิบายถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่จะตามมาจากการโกนขนบริเวณดังกล่าว 

             โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Unilad รายงานว่า ดร.ไมค์ วาร์ชาวสกี แพทย์หนุ่มคนดังซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ดอกเตอร์ไมค์ บน YouTube ได้ทำคลิปตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่ผู้คนอายเกินกว่าจะถามหมอ ซึ่งในช่วงหนึ่งเขาเผยถึงขนตรงจุดหนึ่งของร่างกายที่ไม่ควรโกน นั่นก็คือบริเวณอวัยวะเพศ 
 
             "ปัญหาที่จะเกิดจากการโกนขนอวัยวะเพศก็คือ มีงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณโกนมัน" ดร.ไมค์ ระบุพร้อมอธิบายว่า การโกนขนส่วนนั้นทิ้งไป ทำให้มีการสัมผัสกันของผิวหนังมากขึ้นระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งนั่นทำให้มีโอกาสของการแพร่เชื้อมากขึ้น 

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor Mike 

             นอกจากนี้การโกนขนยังอาจสร้างรอยฉีกเล็ก ๆ ที่เป็นช่องเปิดบนผิวหนัง ทำให้ของเหลวจากร่างกายหรือเลือดเข้าไปในนั้นได้ จึงทำให้เกิดการติดเชื้ออื่น ๆ อีก ด้วยเหตุนี้ การละเว้นจุดดังกล่าวจากการโกนขน จึงไม่ใช่ความคิดที่แย่นัก  

             ในคลิปก่อน ๆ ดร.ไมค์ เคยอธิบายไว้แล้วว่า ขนตรงที่ลับมีวัตถุประสงค์ทางด้านชีววิทยา มันเป็นขนเส้นใหญ่ที่มีความหนาและแข็งกว่าขนชนิดอื่น ๆ บนร่างกาย โดยมันจะเริ่มต้นจากการเป็นขนเส้นเล็กบาง ๆ ตอนที่เราเป็นทารก แต่เมื่อเราผ่านพ้นวัยแรกรุ่น ขนเหล่านี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจนมีความหยาบและหยิกมากขึ้น 
 
             ขนตรงของลับอาจยาวได้ถึง 6 นิ้ว และมีหน้าที่สำคัญหลายอย่าง รวมถึงการดักจับฟีโรโมนที่ร่างกายผลิตขึ้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดและการจับคู่ของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ด้านวิวัฒนาการที่ผ่านมา 
 
             ดร.ไมค์ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์รายเดียวที่ออกมาแนะนำ ไม่ให้โกนขนตรงของลับ โดย แคธี่ เบอร์ริส แพทย์ผิวหนังและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านโรคผิวหนังของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ก็เคยออกมาเตือนเช่นกันว่า ขนตรงจุดนั้นมีหน้าที่เป็นเบาะรองรับและช่วยปกป้องผิวหนังที่บอบบางรอบ ๆ อวัยวะเพศ 
 
             นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญด้านสุขอนามัย โดยจะช่วยดักจับสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย ป้องกันไม่ให้เข้าไปสู่ช่องคลอด แม้บางคนเข้าใจว่าการโกนขนตรงนี้ออกไปจะช่วยให้มีสุขอนามัยที่ดี แต่จริง ๆ แล้วผลลัพธ์กลับตรงกันข้าม  

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor Mike 

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor Mike 


ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad


