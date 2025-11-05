โรงเรียนดังลาดพร้าว ประกาศเลิกกิจการ เผยเหตุปิดตำนานกว่า 50 ปี ย้อนชมภาพปีแรก

โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ประกาศเลิกกิจการสิ้นปี 2568 หลังเปิดมากว่า 50 ปี พร้อมระบุสาเหตุที่ไปต่อไม่ไหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Trachoo Kanchanasatitya
จากกรณีวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 คณะผู้บริหารโรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนชื่อดังย่านลาดพร้าว ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง เรื่อง การเลิกกิจการโรงเรียนอุดมศึกษา ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่อัตราการเกิดของเด็กในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาลดลงตามลำดับ และการเก็บค่าเล่าเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้รายรับจากการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การดูแลบุคลากร การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนตั้งใจไว้
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา
คณะผู้บริหารได้พิจารณาและไตร่ตรองสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบ จึงมีมติเห็นชอบหยุดการเรียนการสอน และเลิกกิจการโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569)
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา
ในการนี้ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการประกาศเลิกกิจการของโรงเรียนในปีการศึกษา 2569 มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนในการเข้าเรียนต่อโรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองให้ร่วมดูแล อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง สำหรับความเชื่อมั่น ความเข้าใจ และการสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกดำเนินกิจการในครั้งนี้
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา
สำหรับ โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ก่อตั้งในปี 2518 ใช้อักษรย่อว่า อ.ด.พ. เริ่มแรกมี ผศ.เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มีอาจารย์ละม่อม ชื่นสำราญ เป็นครูใหญ่ ก่อนจะเปิดทำการสอนมายาวนานกว่า 50 ปี
ขณะที่ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Trachoo Kanchanasatitya โพสต์ในกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต เป็นภาพถ่ายของครูและนักเรียนรุ่นแรกของ โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ระบุว่า
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา
ปี 2519 โรงเรียนอุดมศึกษา ลาดพร้าว เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรก ภาพนี้เป็นนักเรียนรุ่นแรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 หลายคนตั้งเข็มไปเรียนต่อที่ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพราะอยู่ใกล้และมองเห็น
ในปีนั้นบรรยากาศรอบข้างไม่มีตึกรามบ้านช่อง มีแต่ทุ่งนาและโรงเรียน 2 โรงเรียน ถนนเป็นลูกรัง ยังไม่ลาดยาง หน้าฝนทางเป็นหลุมเป็นบ่อ ต่างจากวันนี้มาก การมาโรงเรียนมาได้จากถนนลาดพร้าว 2 ทาง คือ เลียบทางด่วนปัจจุบัน เดิมเป็นซอยลูกรัง กับปากซอยโรงเรียนบางกอกศึกษา ปัจจุบันรู้จักกันในนาม ซอยมิลเลนเนี่ยม ออโต้ (เดิมทีเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง) หรือลาดพร้าว 112 คิดถึงเพื่อนทุกคนครับ
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา
ภาพจาก โรงเรียนอุดมศึกษา