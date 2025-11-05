ชายแต่งตัวใส่สูทอย่างดี แต่มีเม็ดสีแดงแปลก ๆ ติด ผู้รู้เฉลยขนลุกซู่ แนะวิธีจัดการ

ขึ้นรถไฟฟ้า เจอชายแต่งตัวใส่สูทอย่างดี แต่มีเม็ดสีแดงแปลก ๆ ติด ไม่ใช่กระดุมดีไซน์เก๋ ผู้รู้เฉลยขนลุกซู่ แนะวิธีจัดการ
ภาพจาก Threads @kakasite2
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในฮ่องกงได้โพสต์แชร์ภาพเหตุการณ์ขณะกำลังโดยสารบนรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้คนเดินทางจำนวนมาก ทำให้ต้องยืนเบียดเสียด ก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นว่า ชายรายหนึ่งที่ยืนข้าง ๆ สวมชุดสูทแต่งตัวอย่างดี แต่กลับมีบางอย่างแปลก ๆ ติดอยู่ที่เสื้อของเขา
ภาพดังกล่าวถูกนำมาโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียล Threads จากภาพจะเห็นว่า ผู้โดยสารชายรายนี้สวมชุดสูทสีเทา รองเท้าหนังสีน้ำตาล และสะพายกระเป๋าสีดำ แต่เมื่อสังเกตบริเวณด้านข้างเสื้อสูทของเขา มีเม็ดบางอย่างลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วสีแดงเงา ๆ ติดอยู่ มองเผิน ๆ อาจคิดว่าเป็นกระดุมดีไซน์แปลกตา แต่เมื่อพิจารณาดูดี ๆ เธอถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจ
หญิงผู้บันทึกภาพเขียนข้อความถามว่า "ผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าฉัน นั่นไข่แมลงสาบหรือเปล่า ?"
หลังจากนั้นโพสต์นี้ก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความสะพรึงขนลุก โดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า "ใช่ ไข่แมลงสาบ 100 เปอร์เซ็นต์"
"มั่นใจ 100 % ดูจากรอยร่อง ๆ ที่ด้านบน"
"แน่นอนว่าต้องเป็นไข่แมลงสาบ"
"ฉันได้ยินมาว่าจำนวนรอยร่อง ๆ นั้นสัมพันธ์กับจำนวนแมลงสาบที่อยู่ข้างใน"
"เขาน่าจะหยิบเสื้อออกมาจากลิ้นชักด้านล่างเมื่ออากาศเย็นขึ้น"
"มันดูเหมือนเครื่องประดับแฟชั่น แต่ไม่ใช่แน่นอน"
โดยหญิงเจ้าของโพสต์เผยว่า เธอไม่กล้าบอกผู้ชายคนนั้นไปตรง ๆ เพราะกลัวว่าเขาจะโกรธหรือไม่พอใจ อย่างไรก็ดี เมื่อถึงสถานีปลายทางและประตูเปิดออก เธอก็รีบวิ่งหนีออกไปในทันที
ทั้งนี้มีผู้รู้เข้ามาอธิบายว่า ไข่แมลงสาบมีลักษณะเป็นเปลือกหุ้มไข่คล้ายเมล็ดถั่ว หรือที่เรียกว่า Ootheca โครงสร้างจะประกอบไปด้วยสารโปรตีนและแทนนินที่แข็งตัว เพื่อทำหน้าที่ปกป้องไข่ที่อยู่ภายในที่มีอยู่จำนวนมาก
โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกำจัดสัตว์รบกวน เผยว่า หากเก็บเสื้อผ้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีแมลงสาบอยู่ใกล้ ๆ อาจจะมีแมลงสาบวางไข่ได้ เพื่อป้องกันแมลงสาบ อันดับแรกคือรักษาความสะอาดของบ้าน หากพบไข่แมลงสาบ วิธีที่ดีที่สุดคือค่อย ๆ เช็ดไข่ออกด้วยกระดาษทิชชู่ ระวังอย่าให้ไข่แหลก แล้วนำไปทิ้งลงในโถส้วม
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01