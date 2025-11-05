เปิดเส้นทางค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส แพงสุดหลังขึ้นราคา 3 สถานี 45 บาทคือจุดไหน

รถไฟฟ้าบีทีเอส ขึ้นราคาส่วนต่อขยาย เปิดเส้นทางที่โหดสุด 3 สถานีจ่าย 45 บาท แพงระยับมาก กับเส้นทางที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย
ภาพจาก J-Alone / Shutterstock.com
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 รถไฟฟ้าบีทีเอสมีการปรับราคาใหม่ในเส้นทางส่วนต่อขยายสายสีเขียว ตามเส้นทางต่อไปนี้
1. สถานีหมอชิต (N8) - สถานีคูคต (N24)
2. สถานีอ่อนนุช (E9) - สถานีเคหะฯ (E23)
3. สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) - สถานีบางหว้า (S12)
สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่ จะจ่ายราคาเต็มตั้งแต่ 17-45 บาท แต่ถ้าเชื่อมกับจุดสถานีหลัก ก็คิดค่าโดยสาร 2 จุดรวมกัน แต่ทั้งหมดจะไม่เกิน 65 บาท
ทั้งนี้ กระปุกดอทคอมตรวจสอบพบว่า การขึ้นราคาค่าโดยสารนั้น ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ คือ กลุ่มคนที่เดินทางในกลุ่มสถานีหลักล้วน ๆ ตั้งแต่สถานีหมอชิต-อ่อนนุช เป็นต้น