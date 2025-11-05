HILIGHT
เปิดเส้นทางค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส แพงสุดหลังขึ้นราคา 3 สถานี 45 บาทคือจุดไหน

 
          รถไฟฟ้าบีทีเอส ขึ้นราคาส่วนต่อขยาย เปิดเส้นทางที่โหดสุด 3 สถานีจ่าย 45 บาท แพงระยับมาก กับเส้นทางที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย

ค่าโดยสารบีทีเอส
ภาพจาก J-Alone / Shutterstock.com

          นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 รถไฟฟ้าบีทีเอสมีการปรับราคาใหม่ในเส้นทางส่วนต่อขยายสายสีเขียว ตามเส้นทางต่อไปนี้

          1. สถานีหมอชิต (N8) - สถานีคูคต (N24)

          2. สถานีอ่อนนุช (E9) - สถานีเคหะฯ (E23)

          3. สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) - สถานีบางหว้า (S12)

          สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่ จะจ่ายราคาเต็มตั้งแต่ 17-45 บาท แต่ถ้าเชื่อมกับจุดสถานีหลัก ก็คิดค่าโดยสาร 2 จุดรวมกัน แต่ทั้งหมดจะไม่เกิน 65 บาท

ค่าโดยสารบีทีเอส

          ล่าสุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้บริการหลายคนต่างยอมรับว่า ค่าโดยสารนั้นแพงขึ้นเป็น 2 เท่า กระทบกับค่าครองชีพโดยตรง โดยเฉพาะคนที่เดินทางใช้ส่วนต่อขยาย ข้ามไปยังเส้นหลัก และไม่ใช่เส้นทางที่ไกลเกินไป ยิ่งถ้าเป็นคนที่เดินทางจากสถานีห้าแยกลาดพร้าว-อารีย์ ห่างกันเพียง 3 สถานี ราคาค่าโดยสาร 45 บาท

          ทั้งนี้ กระปุกดอทคอมตรวจสอบพบว่า การขึ้นราคาค่าโดยสารนั้น ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ คือ กลุ่มคนที่เดินทางในกลุ่มสถานีหลักล้วน ๆ ตั้งแต่สถานีหมอชิต-อ่อนนุช เป็นต้น

ค่าโดยสารบีทีเอส

