สลด ฝูงแตนยักษ์รุมต่อยพ่อลูกดับ ขณะเล่นซิปไลน์ เผยสภาพช็อก รอยต่อยเป็นร้อย

สลด พ่อลูกถูกฝูงแตนนับร้อย รุมต่อยขณะเล่นซิปไลน์ หมอเผยสภาพสุดช็อก ทั้งตัวเต็มไปด้วยรอยถูกต่อย สุดเจ็บปวด ดับสลดในไม่กี่ชั่วโมง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dan Owen
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dan Owen
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dan Owen
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ People รายงานว่า เกิดเหตุพ่อลูกชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม ถูกแตนนับร้อยตัวรุมต่อย ขณะเล่นซิปไลน์ในหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งแม้ว่าทั้งคู่จะถูกนำตัวส่งไปยังคลินิกในท้องถิ่นก่อนย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่กลับเสียชีวิตในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น
รายงานเผยว่า แดเนียล โอเวน วัย 47 ปี กับ คูเปอร์ ลูกชายวัย 15 ปี อยู่ระหว่างพักผ่อนวันหยุดที่ สปป.ลาว และไปเล่นสนุกกับที่รีสอร์ตแอดเวนเจอร์ Green Jungle Park ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ขณะที่ไกด์นำทั้งคู่ลงมาจากต้นไม้ตอนเล่นซิปไลน์ กลับมีฝูงแตนนับร้อยตัวรุมเข้ามาต่อยพวกเขา
โดยแตนที่ต่อยทั้งคู่ คือแตนยักษ์เอเชีย ซึ่งเป็นแตนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งคู่ยังรู้สึกตัวอยู่ตอนที่ถูกนำตัวมายังคลินิก Phakan Arocavet Clinic แต่ทางคลินิกยืนยันกับสื่อว่าพ่อลูกคู่นี้อยู่ที่คลินิกเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และมีความเร่งรีบ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dan Owen
อย่างไรก็ตาม พะกัน นายแพทย์ที่คลินิก เผยว่าร่างกายของทั้งคู่เต็มไปด้วยจุดสีแดง ตอนที่ถูกส่งตัวมารักษา "มันเจ็บปวดมาก ๆ ทั่วทั้งร่างกายของพวกเขามีรอยถูกต่อยจำนวนมาก มากกว่า 100 จุด ผมคิดว่านี่เป็นสถานการณ์ที่อันตรายมาก ผมไม่เคยเห็นใครอาการแย่ขนาดนี้มาก่อน"
แม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่มีอาการช็อกจากภาวะแพ้รุนแรงตอนที่มาคลินิก แต่น่าเศร้าที่หลังย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ไม่กี่ชั่วโมง พ่อลูกคู่นี้ก็เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Quality Schools International
รายงานเผยว่า แดเนียล โอเวน ผู้เป็นพ่อ ทำงานเป็น ผอ. ของโรงเรียนนานาชาติ QSI ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ซึ่งหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้โพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของเขากับลูกชาย ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยพบว่า แดเนียล โอเวน ทำหน้าที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มานานกว่า 18 ปีแล้ว
ขณะที่ทาง Green Jungle Park ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยยืนยันว่าทางรีสอร์ตจะมีการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานที่มีอยู่อีกครั้ง และย้ำว่าพวกเขาไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก People