ภาพถ่ายด้านหลัง 2 นักศึกษาสาวในชั้นเรียน เหมือนไม่มีอะไร แต่ทำคนถกเดือด

โซเชียลแชร์ภาพถ่ายด้านหลัง 2 นักศึกษาสาวในชั้นเรียน เหมือนไม่มีอะไร แต่กลายเป็นประเด็นทำคนถกเถียงดุเดือด
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ภาพถ่ายด้านหลังของนักศึกษาสาว 2 คนในชั้นเรียนหนึ่งของประเทศจีน ได้รับความสนใจจนกลายเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดีย โดยภาพถ่ายนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพธรรมดาที่เรียบง่ายและไม่มีอะไร แต่กลับก่อให้เกิดประเด็นโต้เถียงอย่างร้อนแรง
โดยภาพถ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีนักศึกษาสาว 2 คน กำลังยืนพูดคุยกันอยู่ที่บริเวณหน้าชั้นเรียน ทว่าทั้งสองคนนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งรูปลักษณ์ภายหนอก สไตล์การแต่งตัว โดยนักศึกษาคนหนึ่งมีรูปร่างผอมบาง ผมยาวสลวย สวมหมวกสีเข้ากับชุด และสะพายกระเป๋าเป้ใบเล็ก ในขณะที่อีกคนสวมเสื้อยืดตัวใหญ่ และมัดผมแบบไม่ตั้งใจ
ภาพจาก Weibo
ทั้งนี้ มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือ ส่วนสูงของพวกเธอทั้งสองคน โดยตอนแรกเมื่อมองเพียงด้านบน ดูเหมือนว่าพวกเธอจะสูงเท่า ๆ กัน แต่เมื่อมองลงมาด้านล่างจะเห็นว่า นักศึกษาที่สวมเสื้อขาวกำลังยืนอยู่บนแท่นที่ยกสูงขึ้น ในขณะที่อีกคนยืนอยู่บนพื้นด้านล่าง ยิ่งทำให้เห็นว่า เธอมีส่วนขาที่เรียวยาวมาก
ภาพถ่ายนี้ถูกนำมาโพสต์บนโซเชียลก่อนที่จะถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง โดยความแตกต่างของนักศึกษาสาวทั้งสองนั้นก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือด ชาวเน็ตได้ตั้งคำถามถึงความสำคัญของรูปลักษณ์ภายนอกในชีวิตสมัยใหม่ โดยส่วนหนึ่งมองว่ารูปลักษณ์ภายนอกมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจแรก
ภาพจาก Weibo
"ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือสำนักงาน รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและการแต่งตัวที่ดี ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเคารพตนเองเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความเคารพต่อผู้อื่นอีกด้วย ทั้งยังเป็นวิธีการแสดงออกถึงบุคลิกภาพ ความชอบ และอาจแสดงถึงสถานะทางสังคมด้วย"
อย่างไรก็ตาม อีกส่วนรู้สึกไม่พอใจกับการตัดสินคนจากภายนอก เนื่องจากแต่ละคนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะเรื่องความสูงเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนที่มีผลมาจากปัจจัยมากมายในชีวิต ไม่สมควรถูกนำมาเปรียบเทียบในแง่ลบเช่นนี้
"ค่านิยมของบุคคลควรพิจารณาจากตัวตนภายใน ความสามารถ และคุณธรรม สังคมควรมองผู้คนอย่างรอบด้าน ไม่เพียงแต่จากภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha