ลูกค้าช็อก พนง. โรงแรม 5 ดาว ขอค้นรถอ้างไดร์หายจากห้อง คนดูปรี๊ดแทน คิดดีแล้วใช่ไหม

ดราม่า พนง. โรงแรม 5 ดาวขอค้นรถลูกค้ากลางลานจอด อ้างไดร์เป่าผมหาย ทั้งที่จ่ายค่าห้องแพง กลับถูกทำให้รู้สึกอับอายต่อหน้าแขก เป็นไวรัลเดือด 7 ล้านวิว
ภาพจาก TikTok @k2thai
กลายเป็นประเด็นดราม่าเรื่องการปฏิบัติของโรงแรมต่อลูกค้า กรณี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @k2thai ซึ่งเป็นผู้บริหารรายหนึ่ง ถูกพนักงานของโรงแรมขอตรวจค้นรถ หลังเข้าพักที่โรงแรม 5 ดาว ใน จ.สุโขทัย โดยเผยว่าได้เข้าพักในห้องสวีต ซึ่งเป็นห้องพักที่มีราคาสูงที่สุดของโรงแรม ตั้งใจมาพักผ่อนเต็มที่ แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับโรงแรมระดับนี้
จากคลิปเป็นเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายโรงแรมตามมาขอให้ลูกค้าเปิดกระเป๋าเดินทางบริเวณลานจอดรถ เนื่องจากไดร์เป่าผมหายไปจากในห้องที่ลูกค้าเข้าพัก โดยลูกค้าพยายามบอกว่าตนเองรับไม่ได้ที่จะมาขอค้นเช่นนี้ ไปนอนมานับร้อยโรงแรมก็ไม่เคยเจอแบบนี้ และมันเข้าข่ายผิดกฎหมาย ยืนยันแล้วว่าไม่ได้เอาไดร์ไป ซึ่งภายหลังจากที่โรงแรมค้นกระเป๋าก็ไม่เจอไดร์จริง ๆ ทำให้ลูกค้ายืนยันว่า เรื่องนี้ต้องไม่จบแค่พูดว่าขอโทษ โดยอยากคุยกับผู้จัดการและตำรวจเพราะต้องการที่จะแจ้งความ
เจ้าของคลิปบรรยายว่า ทางโรงแรมมีการค้นรถลูกค้า เนื่องจากไดร์เป่าผมในห้องพักหาย ทั้งที่ตนไม่ได้เอาออกไปไหน และยืนยันว่าในตอนเข้าพักมีไดร์เป่าผมอยู่จริง เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องของราคาไดร์เป่าผม แต่เป็นเรื่องของความรู้สึก และศักดิ์ศรีของแขกผู้เข้าพัก เราเลือกห้องดีที่สุด จ่ายแพงที่สุด แต่กลับถูกปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติ เสียความรู้สึกมากกับสิ่งที่ควรเป็นบริการระดับพรีเมียม แต่กลับทำให้รู้สึกเหมือนถูกสงสัย โรงแรมระดับห้าดาวไม่ได้วัดกันที่ห้องสวยหรือวิวดี แต่วัดกันที่ความใส่ใจและความเชื่อใจที่มีให้กับแขก
ระหว่างนั้นพยายามเรียกหาผู้จัดการหลายครั้งแต่ไม่ได้พบ ขณะที่แม่บ้านยืนยันว่าเป็นคนเอาไดร์เป่าผมไปวางเอง และยืนยันเสียงแข็งว่ามีอยู่ในห้องก่อนส่งมอบ ตนจึงรู้สึกเหมือนถูกมองว่าเป็นขโมยในสายตาคนอื่น โดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นมีแขกจำนวนมาก เนื่องจากมีการจัดงานแต่งงานภายในโรงแรม ทำให้รู้สึกอับอายมากกับเหตุการณ์นี้ ตนเลือกโรงแรมที่คิดว่าดีที่สุด สบายใจที่สุด แต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ โดยรวมที่นี่ดีทุกอย่าง แต่พลาดตรงที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นโจร โรงแรมควรจัดการเรื่องนี้ให้ดีกว่านี้ เพราะจนถึงตอนนี้ ทางโรงแรมก็ยังไม่ได้ติดต่อหรือชี้แจงอะไรเลย ยืนยันว่า ก่อนถ่ายคลิปเหตุการณ์ได้ขออนุญาตทางโรงแรมแล้ว
ภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ก็กลายเป็นไวรัลเดือดที่มียอดเข้าชมกว่า 7 ล้านครั้ง ซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเห็นใจลูกค้าที่โดนโรงแรมทำให้ต้องรู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่น แถมยังเป็นการมาขอค้นที่ไม่ได้มาจากการตัดสินใจของผู้จัดการโรงแรมซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยต่างแนะนำให้ลูกค้าแจ้งความรวมถึงพิจารณาฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อเป็นตัวอย่าง และป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้กับผู้อื่นอีก