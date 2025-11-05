HILIGHT
นิรมิตเทวาจุติ โพสต์ปริศนาถึงรายการ โหนกระแส แม้หนุ่ม กรรชัย ยังพักรักษาตัว

          นิรมิตเทวาจุติ พ่อแม่น้องไนซ์ โพสต์ปริศนาถึงรายการ โหนกระแส แม้หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้จัดรายการ แบบนี้คือยังไง คนเริ่มคิด

นิรมิตเทวาจุติ พ่อแม่น้องไนซ์ โพสต์ปริศนาถึงรายการ โหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก นิรมิตเทวาจุติ มีการโพสต์ข้อความถึงรายการ โหนกระแส ทำให้คนสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้น แม้กระทั่งทนายธรรมราช สาระปัญญา ก็ยังแชร์ มีรายละเอียดดังนี้

          นิรมิตเทวาจุติ โดยพ่อนกแม่นก กับ รายการโหนกระแส ได้ปรับความเข้าใจกันโดยดีแล้ว จึงขอแสดงเจตนาและความประสงค์ด้วยความจริงใจในการขออภัยต่อรายการโหนกระแส โดย บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ที่อ้างถึงข้างต้น ตามที่ได้เผยแพร่ข้อความลง Facebook ชื่อบัญชีว่า นิรมิตเทวาจุติ โดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์ภาพและเสียง ดังกล่าวได้ร่วมกันพูดข้อความ ว่า

นิรมิตเทวาจุติ พ่อแม่น้องไนซ์ โพสต์ปริศนาถึงรายการ โหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส

          - ผู้นำประเทศหรือฝ่ายที่รับผิดชอบปล่อยให้สื่อหยิบยกข้อมูลจากแหล่งที่ไม่มีที่มาให้กับประชาชนเกิดความแตกแยกได้ยังไง

          - เอาเรื่องแต่ละคนทะเลาะกันไปออกอากาศแล้วทำให้คนทะเลาะกันแล้วก็สร้างความแตกแยกให้กับสังคม 

          - อันนี้มันคือการสร้างความแตกแยกจริงๆนะเพราะว่าคนที่กระทำอย่างที่ข่าวปลอมเอามาออก

          - กลายเป็นสื่อทำหน้าที่ผู้พิพากษา  

          - มีรายได้เนี่ยรายการต่างๆมีรายได้จากค่าโฆษณาจากสปอนเซอร์แต่คุณกำลังเอาความขัดแย้งของสังคมไปเผยแพร่ต่อ


          หากข้อความดังกล่าวไปพาดพิงสื่ออื่นใด และบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด รายการโหนกระแส อันอาจได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ข้าพเจ้าจึงขออภัยรายการโหนกระแส โดย บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด มา ณ ที่นี้

นิรมิตเทวาจุติ พ่อแม่น้องไนซ์ โพสต์ปริศนาถึงรายการ โหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

          นอกจากนี้ รายการโหนกระแสกับข้าพเจ้าตกลงร่วมกันว่า จะไม่กล่าวพาดพิงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายอีกต่อไป นอกจากนั้นแล้วในคดีอื่นๆที่มีข้อพิพาทกันระหว่างข้าพเจ้าและรายการโหนกระแส ทั้งที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่จะได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ติดใจดำเนินคดีและเรียกร้องใดๆต่อกันอีกทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญา

          และตกลงจะนำข้อความตามบันทึกฉบับนี้ ตามข้อความในย่อหน้าที่๑ ถึง 4 ลงใน เพจนิรมิตเทวาจุติ และ เฟซบุ๊ก ชื่อบัญชีว่า ธรรมราชทนายความเพื่อชาวพุทธ เผยแพร่ในสื่อช่องทางดังกล่าว โดยการลงข้อความ 1 ครั้ง และทำการปักหมุดโพสต์เป็นเวลา 30 วัน (แยกเป็นแต่ละการกระทำ) โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ เพจโหนกระแส นำภาพ ข้อความ และเสียง จากการโพสต์ของข้าพเจ้าออกเผยแพร่ได้ โดยไม่มีข้อความที่พาดพิงให้ได้ให้รับความเสียหาย โดยจะไม่นำบันทึกฉบับนี้ออกเผยแพร่

          ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

          นิรมิต เทวาจุติ


