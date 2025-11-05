HILIGHT
เช็กดูเลย 5 ของใช้ในครัว ถูกแค่ไหนก็ควรเลี่ยง อย่าเห็นแก่ประหยัด จนเสี่ยงต่อสุขภาพ

          เช็กดูเลย 5 ของใช้ในครัว ผู้เชี่ยวชาญเตือนจะถูกแค่ไหนก็อย่าใช้ เน้นประหยัดเป็นหลัก ทำเสี่ยงต่อสุขภาพ คิดถูกไหมจะแลกกับเงินไม่กี่บาท 





          ในยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกซื้อสินค้า ตั้งแต่ราคาถูกสุด ๆ ไปจนถึงของใช้ที่มีราคาแพง หลายคนจึงมักสรรหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งบ้างก็ให้ความสำคัญในเรื่องราคามาเป็นอันดับแรก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีของใช้ในครัวบางอย่างที่ควรพิจารณาให้ดีก่อนเลือกซื้อ เรียกว่าของ 5 อย่างต่อไปนี้ อย่าเน้นแต่ประหยัด เพราะอาจมาพร้อมความเสี่ยงต่อครอบครัว 

          โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha ได้เผยรายการของใช้ในครัวราคาถูก 5 อย่าง ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลิกใช้ เพื่อความปลอดภัยของครอบครัว แม้จะซื้อง่ายสบายกระเป๋าก็ตาม 


1. เครื่องครัวซิลิโคน 


          ในขณะที่เครื่องครัวเคลือบสารกันติด (non-stick) เป็นที่นิยมมากขึ้น หลายคนจึงเลือกซื้อทัพพีซิลิโคนเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของกระทะหรือหม้อ แต่ไม่ใช่ว่าทัพพีซิลิโคนทุกชิ้นจะปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ราคาถูกมากมายอาจไม่ได้ทำจากซิลิโคนฟู้ดเกรด แต่ทำจากพลาสติกเคลือบสี ที่ไม่ทนความร้อน เมื่อสัมผัสถูกน้ำมันเดือดหรือกระทะร้อน ๆ ก็อาจละลายหรือผิดรูปได้ง่าย ๆ แถมยังปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตับและระบบภูมิคุ้มกัน

          ดังนั้น หากเห็นทัพพีหรือช้อนที่ใช้เกิดฟองอากาศ พลาสติกแตกตัว หรือมีกลิ่นไหม้ ควรหยุดใช้งานทันที และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร มาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อย่าเอาสุขภาพของคนในครอบครัวไปแลกกับการประหยัดเงินแค่ไม่กี่บาท 
 

2. แก้วน้ำสี ๆ หรือมีลวดลาย


          แก้วน้ำที่มีสีสันสวย ๆ อาจดูน่าดึงดูด แต่ส่วนมากสีเหล่านั้นเกิดจากการทาหรือเคลือบสีทับ สีราคาถูกเหล่านั้นมักจะมีสารตะกั่วหรือโลหะหนักต่าง ๆ เมื่อสัมผัสถูกความร้อนหรือเครื่องดื่มที่มีกรด สารต่าง ๆ อาจละลายลงน้ำได้ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้มีโลหะหนักสะสมในร่างกาย ทำลายตับ ไต และระบบประสาท 

          ด้วยเหตุนี้ จะดีที่สุดหากเลือกใช้แก้วใส ไม่มีลวดลาย และเป็นแก้วทนความร้อนสูง (แก้วโบโรซิลิเกต) ซึ่งมีความปลอดภัยกว่า 

3. มีด ช้อน และส้อม ที่ทำจากสแตนเลสคุณภาพต่ำ


          หลายคนอาจจะคิดว่าการใช้สแตนเลสนั้นมีความปลอดภัย แต่จริง ๆ แล้วอาจจะไม่ ผลิตภัณฑ์มากมายที่มีสัญลักษณ์เป็นเลข 304 หรือ 316 นั้น แท้จริงใช้วัสดุที่ทำจากสแตนเลส 201 ซึ่งเป็นชนิดที่มีราคาถูก ขึ้นสนิมได้ง่าย และสามารถปล่อยโลหะหนักออกมาได้ 
 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเสมอ แต่ของคุณภาพต่ำนั้นมักจะไม่มีการติดฉลาก ไม่ได้สัญลักษณ์ผ่านการตรวจสอบ และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ง่ายเมื่อโดนเกลือหรือน้ำยาล้างจาน

          โลหะหนักจากสแตนเลสสามารถเข้าไปในอาหาร จนเกิดการสะสมเมื่อเวลาผ่านไป และทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อหัวใจ ตับและกระเพาะ ดังนั้น ควรซื้อผลิตภัณฑ์จากซูเปอร์มาร์เกตหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียง และอยู่ห่างจากของราคาถูกที่ไม่ทราบที่มา 

4. เขียงไม้เทียม มีการทาสีเคลือบเลียนแบบไม้ธรรมชาติ


          ตอนที่มีดตัดลงบนเขียงเหล่านี้ ตัวเคลือบบนเขียงอาจจะหลุดออกอย่างง่ายดาย จนทำให้สารต่าง ๆ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ เข้าสู่ร่างกายได้ จนเกิดความเสียหายต่อตับและระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น หากสังเกตว่ามีกลิ่นน้ำยาเคมีจากเขียง หรือเขียงเงาผิดปกติ ให้หยุดใช้ทันที และให้หันมาใช้เขียงไม้ที่ผ่านการรับรอง หรือทำจากพลาสติกฟู้ดเกรดจะดีกว่า 

5. จานชามเคลือบอีนาเมล คุณภาพต่ำ 


          จานชามที่มีลวดลายสดใสมักใช้เทคนิคการเคลือบ ซึ่งมีการพิมพ์หรือทาสีบนภาชนะหลังการเผา สีพิมพ์ราคาถูกมักมีโลหะหนัก ที่อาจเป็นอันตรายเมื่อใช้ใส่ของร้อนหรืออาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด 

          สามารถแยกได้ง่าย ๆ โดยการสัมผัสไปที่ลวดลาย หากรู้สึกหยาบหรือซีดจางง่าย นั่นคือชนิดเคลือบภายนอก ไม่ควรใช้สำหรับรับประทานอาหารอย่างเด็ดขาด ชนิดที่ปลอดภัยกว่าคือจานเคลือบภายใน ลวดลายจะอยู่ใต้ชั้นเคลือบโปร่งใสและเผาที่อุณหภูมิสูง วิธีนี้ช่วยล็อคสี ทำให้ผลิตภัณฑ์คงทน สวยงาม และปลอดภัยต่อสุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 


