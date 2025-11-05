HILIGHT
เปิดสาเหตุ ร้านอาหารรัฐสภา ทำไมถึงแทบไม่รับ คนละครึ่ง แม้มีร้านดังเปิดเพียบ


           สำรวจ ศูนย์อาหารรัฐสภา พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ไม่เปิดให้ใช้สิทธิสแกน คนละครึ่งพลัส เหตุเจ้าของร้านไม่จัดทำระบบรับสแกน  

เปิดสาเหตุ ร้านอาหารรัฐสภา ไม่รับสแกน คนละครึ่ง
ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

           เริ่มใช้มาได้หลายวันแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่งพลัส ซึ่งเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้ รวมถึงร้านอาหารหลายแห่ง ในวงเงินรวมไม่เกินวันละ 400 บาท 

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส โพสต์บรรยากาศที่ศูนย์อาหารรัฐสภา ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดจากร้านอาหารชื่อดังมากมาย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. แต่บรรยากาศนั้นไม่ได้คึกคักเท่าที่ควร และพบว่าร้านค้านส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดให้ลูกค้าใช้สิทธิคนละครึ่ง

เปิดสาเหตุ ร้านอาหารรัฐสภา ไม่รับสแกน คนละครึ่ง
ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

เปิดสาเหตุ ร้านอาหารรัฐสภา ไม่รับสแกน คนละครึ่ง
ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร


           ศูนย์อาหารที่รัฐสภาไม่มีจุดรับสแกนโครงการคนละครึ่งพลัส จากการสำรวจร้านอาหารภายในศูนย์อาหาร พบว่า ร้านหลักส่วนใหญ่มีพนักงานที่เป็นลูกจ้างให้บริการ โดยระบุว่านายจ้างไม่ได้จัดทำระบบรับสแกนไว้ให้ และไม่ทราบสาเหตุ ขณะที่มีเพียงร้านย่อยบางร้านเท่านั้นที่สามารถรับสแกนได้

           ทั้งนี้ ศูนย์อาหารแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่มาใช้บริการ แต่ยังมีประชาชนทั่วไป แม่บ้าน และบุคลากรที่มีรายได้ไม่มากนักมาใช้บริการด้วย

เปิดสาเหตุ ร้านอาหารรัฐสภา ไม่รับสแกน คนละครึ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม-ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสาเหตุ ร้านอาหารรัฐสภา ไม่รับสแกน คนละครึ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม-ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส



เปิดสาเหตุ ร้านอาหารรัฐสภา ทำไมถึงแทบไม่รับ คนละครึ่ง แม้มีร้านดังเปิดเพียบ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2568
