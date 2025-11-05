ฉาวอีก ! แฉหนุ่มฮอตวงดังญี่ปุ่น เดตลับไอดอลเกาหลีถึงตี 2 คบซ้อนสาวกราเวียร์

สื่อญี่ปุ่นแฉ นักดนตรีหนุ่มฮอตวงดัง มีความสัมพันธ์ซ้อน เดตลับไอดอลเกาหลี จนถึงตี 2 ก่อนหน้านี้ พบไปค้างคืนกับสาวกราเวียร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Yahoo Japan รายงานว่า Shukan Bunshun นิตยสารรายสัปดาห์ชื่อดังของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกของ ฮิโรโตะ วากาอิ (Hiroto Wakai) วัย 29 ปี มือกีตาร์วง Mrs. GREEN APPLE วงดนตรีชื่อดังสุดฮอตของญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นีน่า (Nina) วัย 20 ปี ไอดอลสาวสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป NiziU ของเกาหลีใต้
วากาอิ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะวิชวล (Visual) ของวง Mrs. GREEN APPLE ซึ่งเป็นตำแหน่งของสมาชิกที่โดดเด่นด้านรูปลักษณ์หน้าตา โดยก่อนหน้านี้ รายงานของ FRIDAY นิตยสารรายสัปดาห์ของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยว่า วากาอิ กำลังคบหากับ อิจิกะ มิริ (Ichika Miri) ไอดอลสาวกราเวียร์ โดยได้ไปนอนค้างคืนด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดของ Shukan Bunshun เผยว่า วากาอิมีผู้หญิงอีกคนในชีวิตของเขา พร้อมเปิดเผยภาพถ่ายยืนยันความสัมพันธ์ และรายงานได้อ้างอิงคนรู้จักของวากาอิ ระบุว่า "วากาอิมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนีน่า ไอดอลเกาหลีวง NiziU"
Shukan Bunshun ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน วากาอิได้นั่งรถมินิแวนสีดำเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ จากนั้นเมื่อผ่านไป 5 ชั่วโมง ในเวลาประมาณ 20.30 น. นีน่าได้นั่งแท็กซี่มาที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าว โดยสวมหน้ากากและหมวกปิดมิดชิด แต่ยังเห็นผมสีแดงโดดเด่น เธอได้ขึ้นไป "เดตลับ" ด้านบน ก่อนที่จะกลับลงมาขึ้นแท็กซี่อีกครั้งในเวลาประมาณ 02.00 น.
ภาพจาก Instagram niziu_artist_official
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า "นีน่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรัก และปัจจุบันอาศัยอยู่กับสมาชิกวง ในขณะที่วากาอิค่อนข้างระแวงสื่อ หลังจากมีรายงานเปิดเผยว่าเขามีนัดเดตลับที่อพาร์ตเมนต์"
อย่างไรก็ดี ทางค่าย Sony Music Labels ผู้ดูแล NiziU ตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับระหว่างนีน่าและวากาอิ ระบุว่า "พวกเขาเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องที่เคารพซึ่งกันและกัน" ขณะที่ทางด้าน Project-MGA เอเจนซี่ของวากาอิ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า "มีบางเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่โดยทั่วไปแล้ว เราจะปล่อยให้เรื่องส่วนตัวเป็นของศิลปิน"
สำหรับวง Mrs. GREEN APPLE เป็นวงดนตรีชื่อดังของญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ โมโตกิ โอโมริ นักร้องนำ, เรียวกะ ฟูจิซาวะ มือคีย์บอร์ด และ ฮิโรโตะ วากาอิ มือกีตาร์ ผลงานเพลงของพวกเขาครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงญี่ปุ่น และกำลังทัวร์คอนเสิร์ต 5 โดม วง Mrs. GREEN APPLE ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "วงดนตรีระดับชาติในยุคปัจจุบัน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Shukan Bunshun, Koreaboo, Yahoo Japan