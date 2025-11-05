HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฉาวอีก ! แฉหนุ่มฮอตวงดังญี่ปุ่น เดตลับไอดอลเกาหลีถึงตี 2 คบซ้อนสาวกราเวียร์

 
           สื่อญี่ปุ่นแฉ นักดนตรีหนุ่มฮอตวงดัง มีความสัมพันธ์ซ้อน เดตลับไอดอลเกาหลี จนถึงตี 2 ก่อนหน้านี้ พบไปค้างคืนกับสาวกราเวียร์  

หนุ่มฮอตวง Mrs. GREEN APPLE เดตลับไอดอลเกาหลี คบซ้อนสาวกราเวียร์
ภาพจาก Instagram hiloto_wakai_mga

            วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Yahoo Japan รายงานว่า Shukan Bunshun นิตยสารรายสัปดาห์ชื่อดังของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกของ ฮิโรโตะ วากาอิ (Hiroto Wakai) วัย 29 ปี มือกีตาร์วง Mrs. GREEN APPLE วงดนตรีชื่อดังสุดฮอตของญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นีน่า (Nina) วัย 20 ปี ไอดอลสาวสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป NiziU ของเกาหลีใต้ 

            วากาอิ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะวิชวล (Visual) ของวง Mrs. GREEN APPLE ซึ่งเป็นตำแหน่งของสมาชิกที่โดดเด่นด้านรูปลักษณ์หน้าตา โดยก่อนหน้านี้ รายงานของ FRIDAY นิตยสารรายสัปดาห์ของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยว่า วากาอิ กำลังคบหากับ อิจิกะ มิริ (Ichika Miri) ไอดอลสาวกราเวียร์ โดยได้ไปนอนค้างคืนด้วยกัน 

            อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดของ Shukan Bunshun เผยว่า วากาอิมีผู้หญิงอีกคนในชีวิตของเขา พร้อมเปิดเผยภาพถ่ายยืนยันความสัมพันธ์ และรายงานได้อ้างอิงคนรู้จักของวากาอิ ระบุว่า "วากาอิมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนีน่า ไอดอลเกาหลีวง NiziU" 

            Shukan Bunshun ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน วากาอิได้นั่งรถมินิแวนสีดำเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ จากนั้นเมื่อผ่านไป 5 ชั่วโมง ในเวลาประมาณ 20.30 น. นีน่าได้นั่งแท็กซี่มาที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าว โดยสวมหน้ากากและหมวกปิดมิดชิด แต่ยังเห็นผมสีแดงโดดเด่น เธอได้ขึ้นไป "เดตลับ" ด้านบน ก่อนที่จะกลับลงมาขึ้นแท็กซี่อีกครั้งในเวลาประมาณ 02.00 น.

หนุ่มฮอตวง Mrs. GREEN APPLE เดตลับไอดอลเกาหลี คบซ้อนสาวกราเวียร์
ภาพจาก Instagram niziu_artist_official

            นีน่า เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของวง NiziU เธอเป็นลูกครึ่ง พ่อเป็นชาวอเมริกันและแม่เป็นชาวญี่ปุ่น โดยเมื่อปีที่ผ่านมา โอโมริ นักร้องนำวง Mrs. GREEN APPLE เคยมีโอกาสเขียนเพลงให้กับวง NiziU ทำให้สมาชิกทั้งสองวงมีข้อมูลติดต่อกัน รายงานระบุว่า วากาอิขอให้โอโมริแนะนำนีน่าให้รู้จักผ่านบุคคลที่สาม พวกเขาเคยปรากฏตัวด้วยกันทั้งทางทีวีและงานอีเวนต์ต่าง ๆ 

            แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า "นีน่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรัก และปัจจุบันอาศัยอยู่กับสมาชิกวง ในขณะที่วากาอิค่อนข้างระแวงสื่อ หลังจากมีรายงานเปิดเผยว่าเขามีนัดเดตลับที่อพาร์ตเมนต์" 

            อย่างไรก็ดี ทางค่าย Sony Music Labels ผู้ดูแล NiziU ตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับระหว่างนีน่าและวากาอิ ระบุว่า "พวกเขาเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องที่เคารพซึ่งกันและกัน" ขณะที่ทางด้าน Project-MGA เอเจนซี่ของวากาอิ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า "มีบางเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่โดยทั่วไปแล้ว เราจะปล่อยให้เรื่องส่วนตัวเป็นของศิลปิน" 

            สำหรับวง Mrs. GREEN APPLE เป็นวงดนตรีชื่อดังของญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ โมโตกิ โอโมริ นักร้องนำ, เรียวกะ ฟูจิซาวะ มือคีย์บอร์ด และ ฮิโรโตะ วากาอิ มือกีตาร์ ผลงานเพลงของพวกเขาครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงญี่ปุ่น และกำลังทัวร์คอนเสิร์ต 5 โดม วง Mrs. GREEN APPLE ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "วงดนตรีระดับชาติในยุคปัจจุบัน" 

หนุ่มฮอตวง Mrs. GREEN APPLE เดตลับไอดอลเกาหลี คบซ้อนสาวกราเวียร์
ภาพจาก Instagram hiloto_wakai_mga

หนุ่มฮอตวง Mrs. GREEN APPLE เดตลับไอดอลเกาหลี คบซ้อนสาวกราเวียร์
ภาพจาก Instagram hiloto_wakai_mga

หนุ่มฮอตวง Mrs. GREEN APPLE เดตลับไอดอลเกาหลี คบซ้อนสาวกราเวียร์
ภาพจาก Instagram niziu_artist_official

หนุ่มฮอตวง Mrs. GREEN APPLE เดตลับไอดอลเกาหลี คบซ้อนสาวกราเวียร์
ภาพจาก Instagram niziu_artist_official



ขอบคุณข้อมูลจาก Shukan Bunshun, Koreaboo, Yahoo Japan

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฉาวอีก ! แฉหนุ่มฮอตวงดังญี่ปุ่น เดตลับไอดอลเกาหลีถึงตี 2 คบซ้อนสาวกราเวียร์ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:25:20 1,217 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย