สาวออฟฟิศโดนล้อจนลาออก เพื่อนร่วมงานพากันขำ จนเห็นสิ่งที่ทิ้งไว้ ถึงกับน้ำตาไหล

สาวออฟฟิศสุดทน ตัดสินใจลาออกหลังโดนล้อ เพื่อนร่วมงานพากันขำคิกคัก จนเห็นสิ่งที่ทิ้งไว้ในคอมพิวเตอร์ ถึงกับน้ำตาไหล
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha ของเวียดนาม เผยเรื่องราวจากอดีตพนักงานหญิงของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ "การลาออก" หลังจากเธอเจอทัศนคติที่แย่จากเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย แต่เธอก็ไม่ได้เลือกใช้วิธีการแก้แค้น แต่เลือกที่จะลาออกอย่างเงียบ ๆ แต่เป็นที่น่าจดจำ จนให้บางคนถึงกับมีน้ำตา
หญิงสาวเผยว่า เธอทำงานที่บริษัทแห่งนี้มานาน 6 ปี แม้ว่าตำแหน่งของเธอจะไม่ได้เป็นระดับอาวุโส แต่เธอก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำโปรเจกต์สำคัญ ๆ หลายครั้ง และเป็นหนึ่งในคนที่เจ้านายไว้วางใจมากที่สุด แต่สถานการณ์ทุกอย่างก็พลิกผันเมื่อวันที่เธอประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์ ท่าทีเพื่อนร่วมงานต่างเปลี่ยนไป
เพื่อนร่วมงานมักจะพูดแซวเสียดสีเธอแบบขำขัน (แต่เธอไม่ขำด้วย) บางครั้งก็หัวเราะเยาะ และบางครั้งก็ล้อเลียนท่าทางของเธอ รวมทั้งใช้คำพูดที่แฝงไปด้วยการประชดประชัน เช่น "ท้องแบบนี้ น่าจะลาพักยาว ๆ" หรือ "ทำโปรเจกต์ได้ครึ่งทางแล้วก็หนีไป ปล่อยให้เพื่อนร่วมงานแบกรับภาระ"
เธอได้ยินคำพูดมากมายเหล่านั้น แต่ก็พยายามทำเป็นไม่สนใจ และไม่โต้แย้งใด ๆ จนกระทั่งอายุครรภ์ได้ 5 เดือน ในที่สุดเธอก็หมดความอดทน จึงตัดสินใจลาออก แม้มันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก เพราะเธอสู้อดทนทำนานมาตั้งหลายปี แต่สุดท้ายเธอก็เลือกสุขภาพจิตที่ดี เพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นแม่ที่ดี
ในวันที่เพื่อนร่วมงานรู้ว่าเธอยื่นใบลาออก ดูเหมือนว่าพวกเขาจะคึกคักเป็นพิเศษ พากันเมาท์อย่างสนุกปาก และยังไม่วายที่จะเสียดสีจนถึงนาทีสุดท้าย กล่าวกันในทำนองว่า "ในที่สุดเธอก็ลาออกได้อย่างสบายใจแล้ว ไม่ต้องนึกถึงคนอื่นที่อยู่ข้างหลัง"
หญิงสาวเก็บข้าวของเงียบ ๆ และออกมาจากบริษัท ทว่าในวันรุ่งขึ้น เจ้านายกลับโทรศัพท์มาหาเธอด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า "ขอบคุณ"
ความจริงก็คือ หลังจากที่หญิงสาวออกมา ทางแผนกจำเป็นต้องค้นหาเอกสารเพื่อทำรายงานให้เสร็จ พวกเขาจึงเปิดคอมพิวเตอร์ของเธอ ก่อนที่จะพบว่า ฮาร์ดไดรฟ์เต็มไปด้วยโฟลเดอร์เอกสารโครงการที่มีไฟล์ที่อัปเดตอยู่ตลอด มีไฟล์ชื่อว่า "handover" หรือส่งมอบงาน ในนั้นมีบันทึกย่อวิธีจัดการงานแต่ละโครงการ รวมไปถึงสถิติการติดตามงานโดยละเอียด และฐานข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาไม่รู้มาก่อน
เธอเผยว่า เธอใช้เวลานั่งรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเตรียมไว้ให้หลายวันจนเกือบ 21.00 น. ทั้งที่เธอกำลังตั้งครรภ์ เพื่อที่เพื่อนร่วมงานจะได้ไม่ต้องลำบากและสามารถทำงานต่อได้ง่ายหลังจากที่เธอไม่อยู่แล้ว ให้พวกเขารู้ว่า "เธอไม่ได้อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และเมื่อเจ้านายได้เห็นสิ่งนี้ ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจจนน้ำตาซึมในขณะที่โทรศัพท์มาขอบคุณเธอ
"คนที่เคยพูดจาประชดประชันก็อาจเข้าใจฉันมากขึ้น พวกเขาได้รู้ว่าใครที่คู่ควรแก่การกล่าวลามากที่สุด หรืออย่างน้อยพวกเขาก็คงจะจดจำเรื่องราวนี้ได้ ดังนั้นหากคุณไม่สามารถแบ่งปันความสุขได้ ก็อย่าไปบดบังความพยายามของคนอื่น" หญิงสาว กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha