แข่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไม่ทันได้เดินลงเวที โดนลากไปแบบงง ๆ

       เพื่อนอึ้ง กรรมการอึ้ง แข่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไม่ทันได้เดินลงเวที โดนลากไปแบบงง ๆ
           ผู้ใช้ TikTok @tiptop30_ ได้เผยภาพการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละโรงเรียนขนโชว์และอุปกรณ์ประกอบการแสดงไปแบบจัดเต็ม ราวกับอยู่ในรายการชิงช้าสวรรค์ แต่มีโชว์ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ดูเหมือนว่ามีจุดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ มีนักแสดงกำลังเดินลงเวที แล้วดันไปเหยียบตรงผ้า จังหวะที่เขาดึงผ้าลงเวที น้องนักแสดงคนนั้นได้ลงเวทีไปพร้อมกับผ้าเลย คนดูพากันอึ้งทั้งงาน กลายเป็นไวรัลดังที่คนพากันขำและสงสารในเวลาเดียวกัน
ภาพจาก TikTok @tiptop30_
แข่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไม่ทันได้เดินลงเวที โดนลากไปแบบงง ๆ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:34:06
