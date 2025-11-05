เพื่อนอึ้ง กรรมการอึ้ง แข่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไม่ทันได้เดินลงเวที โดนลากไปแบบงง ๆ
ผู้ใช้ TikTok @tiptop30_ ได้เผยภาพการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละโรงเรียนขนโชว์และอุปกรณ์ประกอบการแสดงไปแบบจัดเต็ม ราวกับอยู่ในรายการชิงช้าสวรรค์ แต่มีโชว์ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ดูเหมือนว่ามีจุดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ มีนักแสดงกำลังเดินลงเวที แล้วดันไปเหยียบตรงผ้า จังหวะที่เขาดึงผ้าลงเวที น้องนักแสดงคนนั้นได้ลงเวทีไปพร้อมกับผ้าเลย คนดูพากันอึ้งทั้งงาน กลายเป็นไวรัลดังที่คนพากันขำและสงสารในเวลาเดียวกัน
ภาพจาก TikTok @tiptop30_