เปิดสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับการกินหม่าล่า ดูไม่มีพิษมีภัย เคี้ยวทีแทบสิ้น คนเห็นพ้องเพียบ

          เปิดสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับการกินอาหารเมนูหม่าล่า มันคือสิ่งนี้ เม็ดเล็ก ดูไม่มีพิษภัย แต่เคี้ยวทีแทบสิ้น เลี่ยงได้เลี่ยง




หม่าล่า
ภาพจาก TikTok @febseislg

          หนึ่งในเมนูอาหารยอดฮิตประจำยุคสมัยนี้ ต้องมีหม่าล่าอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน หลักฐานที่ชัดที่สุดคือ การผุดขึ้นมาของร้านอาหารจำพวกนี้ขึ้นเป็นดอกเห็ด

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 TikTok @febseislg มีการโพสต์เรื่องราวชวนคิดของหม่าล่าว่า อะไรเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับอาหารประเภทนี้ พร้อมกับรูปที่ช้อนกำลังตักเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ หลายเม็ด นี่สิ ความอันตรายอันดับ 1



          หลายคนอาจสงสัยว่า มันคืออะไร คำตอบคือ มันคือ ฮวาเจียว หรือ พริกไทยเสฉวน สมุนไพรที่คล้ายกับเม็ดพริกไทยดำ ถ้าหากเคี้ยวไปแล้วจะทำให้ชาลิ้น ซึ่งชาวเน็ตก็ร่วมคอนเฟิร์มว่า เผลอกัดทีแทบสิ้นชีวิต


หม่าล่า






เปิดสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับการกินหม่าล่า ดูไม่มีพิษมีภัย เคี้ยวทีแทบสิ้น คนเห็นพ้องเพียบ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:40:06
